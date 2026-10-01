انفجار خلال الليل في مقر قيادة الجيش الإثيوبي بالعاصمة أديس أبابا

وقع انفجار ليلاً في مقر الجيش الإثيوبي بالعاصمة أديس أبابا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وأحد السكان «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.

اندلعت اشتباكات عنيفة في 23 سبتمبر (أيلول) بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي شهدها شمال البلاد بين عامي 2020 و2022 وأودت بنحو 600 ألف شخص.

وقال أحد السكان في أديس أبابا: «سُمعت أصوات مقلقة لبضع دقائق تلاها انفجار».

وأكد مصدر دبلوماسي أجنبي أن دوي الانفجار سُمع قرابة منتصف الليل في مقر قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، لكنه لم يتمكن من تأكيد طبيعة الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه.

قوة من الجيش الإثيوبي في تيغراي عام 2021 (أ.ب)

وذكرت نادلة في مطعم قريب لم تكن تعمل ليلة الانفجار بما نقله لها زملاؤها في العمل عن «انفجار قوي وقع في المقرّ الرئيسي وهزّ الجوار».

وكانت أجهزة الاستخبارات والأمن الوطنية حظرت الأربعاء تحليق الطائرات المسيّرة في محيط العاصمة.

وقبل أيام من اندلاع الاشتباكات الأخيرة، أعلنت سبع مجموعات مسلّحة معارضة للحكومة، أبرزها جبهة تحرير شعب تيغراي، عن تحالفها بهدف «إطاحة» حكومة آبي أحمد.

وما زالت المعارك راهناً محصورة في بضع مناطق في شمال إثيوبيا على تخوم أقاليم تيغراي وأمهرة وعفر. وقد أحرزت القوات الفيدرالية الإثيوبية اختراقاً، الاثنين، مع السيطرة على ألاماتا في تيغراي بالقرب من الطريق المؤدي إلى حاضرة الإقليم ميكيلي على مسافة أقلّ من 200 كيلومتر شمالاً.

وتشارك مجموعة «فانو» المسلّحة في أمهرة التي انضمّت إلى التحالف في المعارك، وكذلك «جيش تحرير أورومو» المنضوي بدوره في التحالف في منطقة أوروميا الأكبر والأكثر تعداداً للسكان في إثيوبيا، والتي تحيط بأديس أبابا، من دون معرفة إن كان ينسّق مع المجموعات الأخرى.

وقد أسفر النزاع في تيغراي بين 2020 و2022 عن مقتل 600 ألف شخص على الأقلّ في شمال إثيوبيا، بحسب تقديرات للاتحاد الأفريقي يعدّها خبراء كثيرون أدنى من الواقع بكثير.

وفي ظلّ انقطاع واسع النطاق للاتصالات، يصعب تقييم تطورات المعارك ميدانياً.