القمة الأميركية - الصينية - الروسية تبحث «السلام العالمي» وتتجاهل الصراع في أوكرانيا

تتجه الأنظار الخميس إلى الصين، حيث تُعقد أول قمة تجمع رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين لبحث السلام العالمي، وملفات الاستقرار الاستراتيجي. وأشادت بكين بـ«الحدث الفريد»، بينما وصفه محللون في روسيا وخارجها بأنه قد يكون مقدمة لـ«يالطا جديدة»، في إشارة إلى لقاء زعماء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا في يالطا بعد الحرب العالمية لوضع أسس النظام الدولي الجديد آنذاك.

وكانت الأطراف الثلاثة أعلنت موافقتها على عقد القمة على هامش مؤتمر قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» الذي تستضيفه الصين. واللافت أن إعلانات الأطراف الثلاثة عن الأجندة المرتقبة للقمة تحدثت عن بحث قضايا الاستقرار، وتقليص التسلح، والنزاعات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول إيران، فيما بدا أن الصراع في أوكرانيا، الذي يشكل محوراً أساسياً للنقاشات الروسية - الأميركية حالياً، لن يكون حاضراً على جدول الأعمال.

نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ يظهر على شاشات المركز الصحافي قبيل انعقاد قمة «أبيك» في شنغن الاثنين (أ.ب)

وأعلنت بكين، الاثنين، أن الرؤساء شي جينبينغ ودونالد ترمب وفلاديمير بوتين سيناقشون «السلام العالمي» في أول قمة تجمعهم في مدينة شنغن هذا الأسبوع. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الرؤساء الثلاثة سيجرون «حواراً معمقاً بشأن صون السلام العالمي، وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى»، معتبرة أن اللقاء «سيحمل أهمية تاريخية». وأضافت ماو نينغ أن بكين وموسكو وواشنطن تتشارك مسؤولية مواجهة التحديات العالمية، وأن تعزيز التعاون سيسهم في تحقيق الاستقرار العالمي.

الملف الأوكراني غائب

وأكد الكرملين في بيان أن الرئيس بوتين يستعد لأعمال القمة، وأنه سيجري على هامش أعمال المنتدى سلسلة لقاءات مع زعماء البلدان المشاركة. لكن الكرملين لم يتطرق إلى الأجندة التي قد يطرحها الجانب الروسي خلال هذه اللقاءات. وبدا أن الحديث عن سلسلة لقاءات واسعة -أبرزها اللقاء مع ترمب- يشكل بالنسبة إلى الكرملين أهمية خاصة على خلفية تأكيد فشل الغرب في فرض عزلة على الرئيس الروسي. وفي المقابل، ذكر مسؤولون أميركيون أن ترمب ينوي مناقشة مسألة خفض الترسانات النووية، كما يعتزم طرح موضوع الحرب مع إيران، لكن من غير المتوقع أن يتطرق إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.

أشخاص يلتقطون صور سيلفي في مدينة شنغن بجنوب الصين قبيل قمة «أبيك» واللقاء الثلاثي بين رؤساء الصين وأميركا وروسيا (أ.ف.ب)

وكان الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، قال في وقت سابق إن نظيره الصيني أبدى أثناء اجتماع مؤخراً «انزعاجاً» من فكرة إجراء محادثات ثلاثية بشأن أوكرانيا، ورأى أن هذا «نزاع أوروبي، ويجب أن يكون الأوروبيون حاضرين على طاولة المفاوضات». كما عبر المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن مخاوف أخرى، وقال إن العديد من قادة الاتحاد الأوروبي يخشون أن تتحول محادثات ترمب - بوتين في الصين إلى «أنكوراج ثانية»، في إشارة إلى القمة الوحيدة التي جمعت الرئيسين الروسي والأميركي، وبدا ترمب بعدها أكثر انفتاحاً على تأييد المطالب الروسية في أوكرانيا. وكان تقرير إعلامي تحدث قبل أيام عن رغبة روسية قوية في أن تخرج القمة بمقترح مشترك للسلام في أوكرانيا يصب في صالح بوتين، لكن بدا أن هذا الموضوع لا يحظى بحماسة لدى الزعيمين الأميركي، والصيني. إلا أن عدم طرح الموضوع على الأرجح خلال القمة لم يخفف من قلق الجانب الأوكراني، إذ حذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي من أن يكون الاجتماع «تكراراً لقمة يالطا، وأن يتم خلاله إعادة توزيع مناطق النفوذ في القرن الحادي والعشرين».

أشخاص يلتقطون صوراً من خلال سياج مكان انعقاد قمة «أبيك» المرتقبة في مدينة شنغن جنوب الصين الاثنين (أ.ف.ب)

نزع السلاح النووي

وفيما يتعلق بنزع السلاح النووي، بدا أن هذا الملف سيكون الأصعب على جدول أعمال القادة، إذ تطالب واشنطن التي تبدي استياء من التوسع السريع للترسانة النووية الصينية، بأن تكون بكين جزءاً من أي اتفاق للحد من الأسلحة النووية، لكن الصين أكدت أكثر من مرة موقفها بضرورة أن تقوم الولايات المتحدة وروسيا بخفض ترسانتيهما النوويتين الضخمتين، قبل أن توافق على الانخراط في محادثات بشأن مخزونها النووي.

كما أن مواقف موسكو وواشنطن لا تبدو متقاربة في هذا الشأن، وكان البلدان انسحبا سابقاً من كل الاتفاقات والمعاهدات التي تنظم تقليص التسلح، والرقابة عليه، وخصوصاً المعاهدة الأبرز «نيو ستارت» التي انتهى مفعولها في فبراير (شباط) الماضي من دون أن ينجح الطرفان في الاتفاق على آلية لتمديد العمل بها. ورغم ذلك، فقد اتفق وزيرا خارجية الصين والولايات المتحدة قبل أيام على أهمية «خوض محادثات هادفة على مستوى القادة للدفع قدماً بأهداف مثل السلام، ونزع السلاح النووي». وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين أنه «إذا التزم القادة فعلاً بنزع حقيقي للأسلحة النووية فسيكون ذلك إنجازاً عظيماً للعالم». وكان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق: «سنبحث العديد من الأمور، بينها نزع الأسلحة النووية، ونحاول إنهاء الحرب في إيران». وكانت الصين وروسيا قدمتا -كل على حدة- عروضاً للوساطة مع طهران، وتشدد بكين على أن وقف الأعمال العسكرية «أولوية قصوى»، واستضافت في الأسابيع الأخيرة قادة ودبلوماسيين من مختلف بلدان الشرق الأوسط على أمل إقناع الأطراف المعنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في الكرملين الاثنين (إ.ب.أ)

بوتين يستبق القمة

واللافت أن بوتين استبق القمة بشن هجوم لاذع على الغرب، وأكد -في رسالة إلى مؤتمر «مؤيدي مكافحة الاستعمار الحديث» الذي نظمته موسكو ودعت إليه ممثلين من بلدان عدة- أن «أعداد الدول التي تدعو إلى بناء نظام دولي عادل في تزايد، ولكن الطموحات الاستعمارية للدول الغربية لا تزال تشكل عقبة». وأضاف: «لا تزال الدول الاستعمارية السابقة -التي أُجبرت في وقت من الأوقات على التخلي عن القمع المباشر لشعوب آسيا، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية- تحاول الحفاظ على سيطرتها على اقتصادات دول هذه المناطق، والتدخل في شؤونها الداخلية، والتأثير على سياستها الخارجية». وشدد على أن «روسيا ترفض بشكل قاطع وتدين أي شكل أو مظهر من مظاهر الاستعمار الجديد، بما في ذلك استخدام القوة، والعقوبات، وتدعم بشكل كامل تطلعات دول الأغلبية في العالم لتعزيز سيادتها، واستقلالها».

عقوبات أوروبية جديدة

على صعيد آخر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 49 مصرفاً روسياً، في أحدث توسيع للعقوبات المفروضة على الكرملين. ونص القرار الذي جاء في غمار سجالات حادة بين روسيا والأوروبيين على أن «القطاع المصرفي قطاع اقتصادي يُدرّ عائدات كبيرة للحكومة الروسية». وكانت موسكو أكدت مراراً أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأحادية غير قانونية، وغير قادرة على إجبار موسكو على التخلي عن مواقفها. وصرح الرئيس الروسي في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي برمته. وأعلن الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف الاثنين أن بلاده ترغب في الحصول على توضيح من الممثلين الأوروبيين بشأن مدى إمكانية إسهام موقفهم في مفاوضات تسوية النزاع الأوكراني. وكانت موسكو رفضت مشاركة الأوروبيين في جولات التفاوض حول أوكرانيا، ما آثار استياء أوروبياً واسعاً.

ورأى بيسكوف أن تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن الضغط على روسيا «تُظهر في الواقع مماطلة أوروبا في تسهيل عملية التفاوض بشأن أوكرانيا». وتجنب بيسكوف الاثنين الكشف عن مضمون المحادثات الجارية مع الجانب الأميركي حول الملف الأوكراني، وزاد أنه «فيما يتعلق بعملية السلام، فقد أكدنا مراراً وتكراراً أنها طويلة، ومعقدة، وتتضمن عدداً هائلاً من التفاصيل، يصعب المبالغة في تقدير أهمية كل منها. ولا يزال هذا العمل مستمراً». وسئل عما إذا كان موضوع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس قد نوقش خلال اجتماع الرئيس الروسي مع المبعوثين الأميركيين أخيراً، فقال: «ما زلنا نؤكد موقفنا القائل إنه من غير المناسب الكشف عن تفاصيل المحادثات الجارية بيننا وبين الأميركيين، وذلك حرصاً على مصلحة عملية السلام نفسها».