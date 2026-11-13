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العالم آسيا

«إف بي آي»: قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقوا 400 مليون دولار بفيديوهات مزيفة

ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)
ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)
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«إف بي آي»: قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقوا 400 مليون دولار بفيديوهات مزيفة

ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)
ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)

أعلن «مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي» (إف بي آي)، الخميس، أن قراصنة إلكترونيين مدعومين من كوريا الشمالية سرقوا أكثر من 400 مليون دولار باستخدام «أسلوب احتيال إلكتروني بالغ الفاعلية» يقوم على انتحال الهوية ومكالمات فيديو مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان المكتب قد اتهم في وقت سابق من الشهر الحالي قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية بسرقة ستة مليارات دولار من منصة العملات المشفرة «بينانس»، وهي اتهامات تنفيها بيونغ يانغ.

وقال مدير العمليات في قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمكتب بريت ليذرمان إن «النظام الكوري الشمالي يعتمد على عائدات السرقات الواسعة النطاق للعملات المشفرة لتمويل برنامج أسلحته غير المشروع، بعدما سرق مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة».

وأوضح المكتب أنه بمعزل عن اختراق منصة «بينانس»، يستهدف قراصنة كوريون شماليون «بشكل مكثف أفراداً في قطاع العملات المشفرة وتقنيات الويب 3، باستخدام أساليب خداع قائمة على التلاعب النفسي».

وأدت هذه العملية الاحتيالية التي أطلق عليها المكتب اسم «فيس ستيلر» (FaceStealer)، إلى سرقة أكثر من 400 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وينتحل القراصنة في إطار هذه العملية هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو، مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم.

ثم يفتعل القراصنة «عطلاً تقنياً وهمياً» يدفع الضحية إلى النقر على رابط أو رسالة تظهر على الشاشة، ما يؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة على جهازه.

ومن خلال استغلال قوائم جهات الاتصال وحسابات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الخاصة بالضحايا، يتمكن القراصنة من انتحال هوياتهم لاستدراج ضحايا جدد.

وقال باتريك غراندي، مساعد مدير مكتب «إف بي آي» في لوس أنجليس، إن «فيس ستيلر أسلوب احتيال إلكتروني بالغ الفاعلية، قادر على خداع حتى أكثر مستخدمي الكمبيوتر خبرة ووعياً بالمخاطر الأمنية».

وأضاف: «يستغل هذا الأسلوب ثقتنا بمنصات مؤتمرات الفيديو واسعة الانتشار وبعلاقاتنا الشخصية المهمة. وإذا كنت لا تتصور سيناريو قد تقع فيه ضحية، فهذا يعني أنك لا تفكر في الاحتمالات بما يكفي».

وأعلن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» أنه صادر أكثر من 900 تسجيل فيديو التُقطت عبر كاميرات الويب لضحايا عملية «فيس ستيلر».

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القضاء مكتب التحقيقات الفيدرالي القرصنة الجريمة الإلكترونية كوريا الشمالية أميركا

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العالم آسيا

«إف بي آي»: قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقوا 400 مليون دولار بفيديوهات مزيفة

ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)
ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)
TT
TT

«إف بي آي»: قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقوا 400 مليون دولار بفيديوهات مزيفة

ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)
ينتحل القراصنة هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم (رويترز)

أعلن «مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي» (إف بي آي)، الخميس، أن قراصنة إلكترونيين مدعومين من كوريا الشمالية سرقوا أكثر من 400 مليون دولار باستخدام «أسلوب احتيال إلكتروني بالغ الفاعلية» يقوم على انتحال الهوية ومكالمات فيديو مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان المكتب قد اتهم في وقت سابق من الشهر الحالي قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية بسرقة ستة مليارات دولار من منصة العملات المشفرة «بينانس»، وهي اتهامات تنفيها بيونغ يانغ.

وقال مدير العمليات في قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمكتب بريت ليذرمان إن «النظام الكوري الشمالي يعتمد على عائدات السرقات الواسعة النطاق للعملات المشفرة لتمويل برنامج أسلحته غير المشروع، بعدما سرق مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة».

وأوضح المكتب أنه بمعزل عن اختراق منصة «بينانس»، يستهدف قراصنة كوريون شماليون «بشكل مكثف أفراداً في قطاع العملات المشفرة وتقنيات الويب 3، باستخدام أساليب خداع قائمة على التلاعب النفسي».

وأدت هذه العملية الاحتيالية التي أطلق عليها المكتب اسم «فيس ستيلر» (FaceStealer)، إلى سرقة أكثر من 400 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وينتحل القراصنة في إطار هذه العملية هوية أشخاص يعرفهم الضحايا لاستدراجهم إلى اجتماعات عبر الفيديو، مستخدمين مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكسب ثقتهم.

ثم يفتعل القراصنة «عطلاً تقنياً وهمياً» يدفع الضحية إلى النقر على رابط أو رسالة تظهر على الشاشة، ما يؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة على جهازه.

ومن خلال استغلال قوائم جهات الاتصال وحسابات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الخاصة بالضحايا، يتمكن القراصنة من انتحال هوياتهم لاستدراج ضحايا جدد.

وقال باتريك غراندي، مساعد مدير مكتب «إف بي آي» في لوس أنجليس، إن «فيس ستيلر أسلوب احتيال إلكتروني بالغ الفاعلية، قادر على خداع حتى أكثر مستخدمي الكمبيوتر خبرة ووعياً بالمخاطر الأمنية».

وأضاف: «يستغل هذا الأسلوب ثقتنا بمنصات مؤتمرات الفيديو واسعة الانتشار وبعلاقاتنا الشخصية المهمة. وإذا كنت لا تتصور سيناريو قد تقع فيه ضحية، فهذا يعني أنك لا تفكر في الاحتمالات بما يكفي».

وأعلن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» أنه صادر أكثر من 900 تسجيل فيديو التُقطت عبر كاميرات الويب لضحايا عملية «فيس ستيلر».

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القضاء مكتب التحقيقات الفيدرالي القرصنة الجريمة الإلكترونية كوريا الشمالية أميركا
العالم آسيا

دستور جديد يمنح صلاحيات أوسع لزعيم كوريا الشمالية: عزل البرلمانيين وتعزيز القوة النووية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) يلوح بيده خلال جلسة تصوير مع المشاركين في المؤتمر العاشر لاتحاد العمال الزراعيين في البلاد (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) يلوح بيده خلال جلسة تصوير مع المشاركين في المؤتمر العاشر لاتحاد العمال الزراعيين في البلاد (د.ب.أ)
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دستور جديد يمنح صلاحيات أوسع لزعيم كوريا الشمالية: عزل البرلمانيين وتعزيز القوة النووية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) يلوح بيده خلال جلسة تصوير مع المشاركين في المؤتمر العاشر لاتحاد العمال الزراعيين في البلاد (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) يلوح بيده خلال جلسة تصوير مع المشاركين في المؤتمر العاشر لاتحاد العمال الزراعيين في البلاد (د.ب.أ)

أجرت كوريا الشمالية تعديلات على دستورها شملت أربعة تغييرات رئيسية، من أبرزها ترسيخ موقفها المتشدد تجاه كوريا الجنوبية، وتعزيز سلطة الزعيم كيم جونغ أون على القوات النووية للبلاد.

وعادت الوثيقة الدستورية إلى الظهور بعد غياب دام عامين ونصف العام، وقد حُذفت منها أي التزامات بالسعي إلى إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية.

وقال إدوارد هاول، مؤلف كتاب «محور جديد للاضطراب: كوريا الشمالية وروسيا والصين وإيران»، لمجلة «نيوزويك»، الخميس، إن التعديل الدستوري يعكس ما كان معروفاً على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو أن كوريا الشمالية لم تعد ترغب في إقامة أي صلة بكوريا الجنوبية.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد أحياءً سكنية أُنجزت حديثاً ومخصصة للعامة بمقاطعة كانغوون في كوريا الشمالية (رويترز)

ما الذي تغيّر في دستور كوريا الشمالية؟

ظل دستور كوريا الشمالية غير متاح عبر الإنترنت منذ مارس (آذار) 2024، بعد أشهر من إعلان كيم، خلال اجتماع عام للحزب في أواخر عام 2023، أن الكوريتين دولتان منفصلتان ومعاديتان بعضهما لبعض.

ووفقاً لصحيفة «كوريا جونغ أنغ ديلي» (Korea JoongAng Daily) الكورية الجنوبية، فقد جرى تعديل الوثيقة خلال الجلسة الأولى للدورة الخامسة عشرة لمجلس الشعب الأعلى، التي عُقدت في 23 مارس.

وذكرت الصحيفة أن الدستور الجديد يتطابق مع نسخة معدّلة حصلت عليها وزارة التوحيد الكورية الجنوبية في وقت سابق من العام الحالي.

ونُشرت الوثيقة المعدّلة عبر الإنترنت، الأربعاء، على موقع «ناينارا» (Naenara) الدعائي، وتضمنت أربعة تغييرات رئيسية:

1. إعادة تعريف أراضي كوريا الشمالية

عُدّلت المادة الثانية من الدستور لتعرّف أراضي كوريا الشمالية بأنها الأراضي التي تحدّها الصين وروسيا من الشمال، وكوريا الجنوبية من الجنوب، إلى جانب المجال الجوي والمياه التابعة لها.

وينص الدستور كذلك على أن كوريا الجنوبية دولة مستقلة، من دون تحديد حدود برية أو بحرية واضحة بين البلدين.

وذكر موقع «Asiae.kr» الإخباري الكوري الجنوبي أن هذه الصياغة قد تمثل محاولة للحفاظ على نهج «الدولتين»، مع تجنّب استخدام عبارات تعبّر صراحة عن العداء أو تحدد الحدود البحرية.

وقال هاول، المحاضر والباحث في جامعة أكسفورد البريطانية: «لم تعد بيونغ يانغ تنظر إلى سيول بوصفها جزءاً من شبه جزيرة كورية واحدة، وإن كانت منقسمة، كما يوضح نظام كيم جونغ أون أن كوريا الجنوبية أصبحت الآن عدواً رئيسياً ودائماً».

2. إلغاء فكرة إعادة التوحيد

سعى الرئيس الكوري الجنوبي ذو التوجهات التقدمية واليسارية، لي جاي ميونغ، إلى خفض التوترات منذ توليه منصبه العام الماضي، مؤكداً رفضه أي عملية توحيد قسرية أو قائمة على «الاستيعاب».

وفي أغسطس (آب) من العام الحالي، دعا أيضاً إلى إجراء مفاوضات تهدف إلى إرساء «نظام سلام» يحل محل اتفاقية الهدنة التي أوقفت الحرب الكورية عام 1953، من دون أن تنهيها رسمياً.

غير أن الزعيم الكوري الشمالي لم يتبنَّ هذا الخطاب، إذ صرّح خلال مؤتمر الحزب في فبراير (شباط) بأن كوريا الشمالية «ليس لديها أي شأن على الإطلاق في التعامل مع كوريا الجنوبية».

وكان كيم قد أصدر، خلال اجتماع لمجلس الشعب الأعلى في يناير (كانون الثاني) 2024، أوامر بحذف الإشارات الدستورية التي تصف كوريا الشمالية بأنها «النصف الشمالي» من كوريا.

ويعكس الدستور المعدّل هذا التوجه، إذ حُذفت منه عبارات مثل «التوحيد السلمي» و«الوحدة الوطنية».

وأشار هاول إلى أنه بعد فترة وجيزة من وصول لي إلى السلطة عام 2025، سارعت كيم يو جونغ، شقيقة كيم جونغ أون، إلى التنديد بمساعي سيول نحو المصالحة، واصفة إياها بأنها «هجمات استرضائية».

وقال هاول: «لا يعدو التعديل الدستوري كونه تأكيداً لهذا التوجه؛ فبيونغ يانغ ترغب في إرسال إشارة واضحة إلى سيول مفادها أن كوريا الشمالية لا تكترث برغبة الحكومة الكورية الجنوبية الحالية في إصلاح العلاقات».

3. تعزيز صلاحيات كيم جونغ أون

ذكر موقع «إن كيه نيوز» (NK News)، الصادر باللغة الإنجليزية، أن الدستور المعدّل يمنح كيم صلاحية نقض قرارات البرلمان، وإقصاء المشرّعين الذين يفقدون «ثقة الشعب».

وأضاف الموقع أن ديباجة الدستور قلّصت التركيز على الزعيمين السابقين، كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، في خطوة تتماشى مع تعزيز «تقديس الشخصية» المحيطة بكيم جونغ أون.

4. توسيع سلطة كيم على القوات النووية

إلى جانب ترسيخ دور كيم في الحياة السياسية، يمنحه النص المعدّل، بصفته رئيساً للجنة شؤون الدولة، صلاحيات أوسع تتعلق بالقوات النووية.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد المخاوف بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ، عقب إجرائها خلال العام الحالي تجارب على أنظمة صواريخ باليستية وأخرى قادرة على حمل رؤوس نووية.

وشملت تلك التجارب اختبار صاروخ استراتيجي متوسط المدى، مرتبط ببرنامج الأسلحة فرط الصوتية، في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول).

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أسلحة كوريا الجنوبية كوريا الشمالية
العالم آسيا

الصين تجري تدريبات عسكرية مفاجئة في غرب المحيط الهادئ وحول تايوان

حاملة الطائرات الصينية «لياونينغ» (في الوسط) خلال مناورات للبحرية الصينية في غرب المحيط الهادئ يوم 18 أبريل 2018 (رويترز - أرشيفية)
حاملة الطائرات الصينية «لياونينغ» (في الوسط) خلال مناورات للبحرية الصينية في غرب المحيط الهادئ يوم 18 أبريل 2018 (رويترز - أرشيفية)
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الصين تجري تدريبات عسكرية مفاجئة في غرب المحيط الهادئ وحول تايوان

حاملة الطائرات الصينية «لياونينغ» (في الوسط) خلال مناورات للبحرية الصينية في غرب المحيط الهادئ يوم 18 أبريل 2018 (رويترز - أرشيفية)
حاملة الطائرات الصينية «لياونينغ» (في الوسط) خلال مناورات للبحرية الصينية في غرب المحيط الهادئ يوم 18 أبريل 2018 (رويترز - أرشيفية)

أجرت الصين في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) تدريبات عسكرية كبيرة دون إعلان مسبق في غرب المحيط الهادئ وحول تايوان، في ما وصفه مسؤولون في تايبيه بأنه حملة «ترهيب صامت» تهدف إلى الضغط على الجزيرة وحكومات أخرى قبل اجتماعات دولية كبرى، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال مسؤول أمني تايواني كبير، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر، إن الجيش وخفر السواحل الصينيين نشرا في وقت ما أكثر من 100 سفينة في المنطقة في أوائل هذا الشهر، وأجريا تدريبات تضمنت هجمات محاكاة على جيوش ومدن، منها تايوان.

وأضاف المسؤول أن هذا الانتشار البحري كان أكبر من «مهمة العدالة 2025»، وهي آخر تدريبات أطلقت عليها الصين اسماً رسمياً، واستهدفت تايوان قبل نحو عام، وتُعد واحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري الصينية حتى الآن.

وأجريت التدريبات مع تصعيد الصين لضغوطها العسكرية على مدى السنوات الخمس الماضية ما أثار تنديدات من تايبيه وزاد من القلق في العواصم الغربية بشأن احتمال نشوب صراع. وتعد بكين تايوان جزءاً من أراضيها.

وألقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس الخميس، خطاباً سياسياً مهماً حول تايوان، حث فيه على «إعادة التوحيد» سلميا ولم يذكر استخدام القوة.

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال إلقائه كلمة في قاعة الشعب الكبرى ببكين يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وقال المسؤول التايواني إنه خلال أحدث التدريبات، أطلقت غواصة صينية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من البحر الأصفر باتجاه البر الرئيسي الصيني.

وأضاف: «هذه مناورة صامتة - وهي في الواقع ترهيب صامت».

وقال وزير الدفاع التايواني ولنغتون كو هذا الأسبوع، إن الصين تجري تدريبات «منع الوصول إلى المنطقة» في غرب المحيط الهادئ تشارك فيها حاملة طائرات وتشكيلات بحرية أخرى.

زورق دورية تابع لخفر السواحل التايواني في كيلونغ خلال مناورات «مهمة العدالة 2025» التي أجرتها الصين حول تايوان يوم 30 ديسمبر 2025 (رويترز)

وتستضيف بكين قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك) في شنتشن، الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ للمرة الثالثة هذا العام. وتشارك تايوان أيضاً في القمة.

وقال مصدر في جهاز مخابرات أجنبي إن «التدريبات الصامتة التي لا تحمل اسماً» أمر متعمّد على ما يبدو، نظراً لعدم إصدار الصين إعلاناً عاماً بشأنها، ما يتيح لبكين ممارسة ضغط عسكري مع تجنّب رد فعل دبلوماسي عنيف.

وأضاف المصدر لوكالة «رويترز»، أن الصين عادة ما تجري تدريباتها في النصف الثاني من العام، عندما يكون الطقس أكثر هدوءاً.

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