ارتفاع عدد قتلى فيضانات جبال الهيمالايا في الصين إلى سبعة أشخاصhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5312265-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5
ارتفاع عدد قتلى فيضانات جبال الهيمالايا في الصين إلى سبعة أشخاص
لقطات كاميرات المراقبة تُظهر أشخاصاً يفرون هاربين بينما يدمر جدار من الطين والماء المباني في وادٍ على الحدود النيبالية الصينية (رويترز)
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ارتفاع عدد قتلى فيضانات جبال الهيمالايا في الصين إلى سبعة أشخاص
لقطات كاميرات المراقبة تُظهر أشخاصاً يفرون هاربين بينما يدمر جدار من الطين والماء المباني في وادٍ على الحدود النيبالية الصينية (رويترز)
ارتفع عدد قتلى الفيضانات المدمرة في جبال الهيمالايا بواقع شخصين إلى سبعة في الصين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت، بينما تم خفض عدد المفقودين إلى 554 من 558 شخصا.
ولا يزال أكثر من 2500 شخص في عداد المفقودين في منطقة الكارثة في جميع أنحاء نيبال والصين. وتم تسجيل 579 حالة وفاة، مما يرفع إجمالي عدد القتلى على جانبي الحدود إلى 586.
وهناك العديد من الرعايا الأجانب من بين المفقودين في كل من نيبال وجنوب غرب التبت، التابعة للصين.
وقال خبراء إن انهيار نهر جليدي في نيبال ربما يكون هو سبب الكارثة التي وقعت يوم الأربعاء، حيث أرسل كميات هائلة من المياه إلى وادي نهر ودمر معبر جيرونج الحدودي بين نيبال والصين. ويوجد المعبر على طريق رئيسي للتجارة والسياحة بين البلدين.
ولا تزال فرق الإنقاذ الصينية تشعر بالقلق إزاء البحيرة التي تشكلت فوق جيرونج بعد الفيضانات. وقد يؤدي انهيار السد المكون من الطين والحطام إلى ارتفاع موجة أخرى من المياه إلى أسفل الوادي.
ارتفاع حصيلة المفقودين في فيضانات نيبال إلى 1924https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5312174-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-1924
جهود إنقاذ صينية في منطقة قييرونغ المنكوبة يوم 28 أغسطس (أ.ب)
رفعت هيئة إدارة الكوارث في نيبال بشكل كبير حصيلة المفقودين، الجمعة، لتصل إلى 1924 شخصاً، بعد يومين من الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة 579 شخصاً على الأقل في البلاد. ويشمل عدد المفقودين 933 عاملاً في مشاريع الطاقة المقامة على الأنهار، و517 سائحاً أجنبياً، وفقاً للهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.
واستأنفت نيبال والصين عمليات الإنقاذ، التي تم تعليقها لفترة وجيزة في منطقة الهيمالايا التي اجتاحها فيضان جارف، بعدما تبين أن مخاطر فيضان بحيرة يمكن السيطرة عليها، مما ترتب عليه تراجع المخاوف من حدوث دمار جديد. وجاء الفيضان المروع، الذي وقع يوم الأربعاء، نتيجة انهيار جليدي أطلق سيلاً هائلاً من الصخور والجليد والطين والحطام عبر شبكات الأنهار في جبال الهيمالايا، كما أدى إلى تشكيل بحيرة واصلت المياه التجمع فيها ويرتفع منسوبها بشكل مطرد.
مخاوف من فيضان جديد
قالت السلطات وشهود في نيبال إن منسوب المياه في البحيرة تجاوز اليوم 2.5 مليون متر مكعب، مقارنة بما بين 1.5 مليون ومليوني متر مكعب في اليوم السابق، قبل أن تبدأ المياه بالفيضان إلى نهر ليندي خولا ثم إلى نهر تريشولي. وأثار الفيضان حالة من الذعر والتحذيرات من السلطات النيبالية، مما أدى إلى تعليق عمليات الإنقاذ لمدة ثلاث ساعات تقريباً، كما نقل تقرير لوكالة «رويترز».
وأفاد تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في)، الجمعة، بأن مخاطر فيضان البحيرة دفعت جميع فرق الإنقاذ الصينية ومركباتها إلى الانسحاب على الجانب الصيني والبقاء في منطقة آمنة. واستأنف البلدان عمليات الإنقاذ بعد انحسار الخطر. وأضاف تلفزيون الصين المركزي أنه «بحلول الظهر، وبعد اعتبار الخطر الناجم عن البحيرة في أعلى النهر قابلاً للسيطرة، استؤنفت عمليات الإنقاذ من كارثة انهيار أرضي في قييرونغ بسرعة، بل وتم تكثيفها».
وقال راجا رام باسنيت، المتحدث باسم الجيش النيبالي، لـ«رويترز»، إن عمليات الإنقاذ توقفت مؤقتاً بعد صدور تحذير من الفيضان، لكن تبين أن ارتفاع منسوب المياه لم يتجاوز 60 سنتيمتراً.
واجتاح فيضان يوم الأربعاء قرى وودياناً، ودمّر محطات كهرباء وطرقاً وجسوراً على طريق يربط كاتمندو بمدينة لاسا في التبت، وهو طريق شهير للمتنزهين والزوار. وهناك 540 أجنبياً على الأقل بين المفقودين، معظمهم من الزوار الهندوس القادمين من الهند والمتجهين إلى جبل كايلاش وبحيرة مانساروفار في التبت. وقال الصليب الأحمر إن عدد المتضررين يُقدّر بأكثر من 90 ألف شخص، مُضيفاً أن شاحنات الإغاثة لم تستطع الوصول إلى وجهتها بعدما فاضت مياه البحيرة التي تشكل حاجزاً.
تشديد الرقابة
أفادت وسائل الإعلام الصينية بأن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني اجتمع في بكين، الجمعة، لتوجيه ومتابعة عمليات الإنقاذ.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس شي جينبينغ أكّد على ضرورة «وضع خطط بحث وإنقاذ علمية، وبذل كل الجهود الممكنة للعثور على المفقودين من داخل الصين وخارجها». ودعا الاجتماع إلى تعزيز مراقبة البحيرات الجليدية، ومخاطر الانهيارات الأرضية، وتقديم مساعدات طارئة للمناطق المنكوبة في نيبال، وتوطيد التعاون الدولي في مجال الكوارث.
وقالت «شينخوا» إن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وهو ثاني أعلى مسؤول في البلاد، وصل إلى منطقة قييرونغ المنكوبة بعد ظهر الخميس. وأظهرت الزيارة أن بكين تتعامل مع الكارثة على أنها أولوية وطنية قصوى.
وأشارت تقارير إعلامية رسمية إلى أن فرق الإنقاذ الصينية وجدت صعوبات للوصول إلى أشد المناطق تضرراً على الجانب الصيني من الحدود، وهي معبر قييرونغ الحدودي. وعملت الفرق على إزالة الأنقاض من الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة. وأظهر مقطع مصور نُشر الأربعاء سيولاً جارفة من المياه الموحلة والحطام تجتاح مباني في منطقة المعبر الحدودي في غضون ثوان وتحاصر الأشخاص الذين يحاولون الفرار.
الصين تعفي الجنرال تشانغ يوشيا من القيادة العسكرية العلياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5312074-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
الصين تعفي الجنرال تشانغ يوشيا من القيادة العسكرية العليا
الجنرال الصيني السابق تشانغ يوشيا (رويترز)
أعفت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، الجنرال السابق تشانغ يوشيا من منصبه في أعلى هيئة عسكرية في البلاد، بعد سبعة أشهر من إعلان إخضاعه للتحقيق بتهم تتعلّق بـ«انتهاكات جسيمة للقانون»، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وكان تشانغ يشغل منصب النائب الأول لرئيس اللجنة العسكرية المركزية، أعلى هيئة عسكرية في الصين، ما جعله أرفع جنرال في البلاد، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
لكن وزارة الدفاع الصينية أعلنت في يناير (كانون الثاني) أن تشانغ ومسؤولاً عسكرياً رفيعاً هو ليو تشن لي، يشتبه في تورّطهما في «انتهاكات جسيمة للانضباط والقانون»، وهو تعبير يُستخدم غالباً للإشارة إلى قضايا الفساد.
وجاء الإعلان آنذاك في إطار حملة مكافحة الفساد الواسعة التي يقودها الرئيس الصيني شي جينبينغ، علماً بأن استهداف تشانغ شكل مفاجأة للمراقبين بالنظر إلى مكانته الرفيعة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب قرّرت خلال اجتماع عقدته «إعفاء تشانغ يوشيا من منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية».
وأضافت الوكالة أن ليو تشن لي أُعفي هو الآخر من منصبه، علماً بأنه كان يشغل رئاسة إدارة الأركان المشتركة التابعة للجنة العسكرية المركزية، وهي الجهة المسؤولة عن تخطيط العمليات القتالية.
الصين تعلّق عمليات الإنقاذ في التيبت خشية فيضان جديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5311987-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
الصين تعلّق عمليات الإنقاذ في التيبت خشية فيضان جديد
تُظهر لقطة جوية التقطتها طائرة بدون طيار حفارات وجرافات أثناء قيام عمال الإنقاذ بإصلاح طريق يؤدي إلى ميناء جيرونغ بعد انهيار طيني في مقاطعة جيرونغ (رويترز)
علقت الصين، اليوم (الجمعة)، عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة جراء التدفقات الطينية في التيبت بسبب مخاطر حصول فيضان جديد، فيما لا يزال المئات مفقودين في المنطقة الحدودية، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأفاد صحافي في تلفزيون «سي سي تي في» الرسمي في الموقع بأن «المياه بدأت تفيض» من بحيرة تشكلت جراء تراكم كميات هائلة من الحطام، وتسيل باتجاه مركز قييرونغ الحدودي في المنطقة الأكثر تضرراً جراء الكارثة، مضيفاً: «صدرت بالتالي أوامر لجميع فرق الإغاثة بلزوم مواقعها وانتظار تعليمات جديدة».
وقالت القناة التلفزيونية إن فرق الإنقاذ التي سبق لها الوصول إلى المنطقة «تلقّت أوامر بالانسحاب مسافة كيلومتر».
ومن المتوقع، وفق التلفزيون، أن يرتفع منسوب المياه في البحيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة نتيجة استمرار هطول الأمطار، ليصل إلى ذروته في الأول من سبتمبر (أيلول).
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) في ساعة متأخرة، الخميس، بأن هذا التجمع المائي يزيد من «خطورة حصول انهيار قد يتسبب بتدفق المياه إلى المنطقة الواقعة في الأسفل، ما قد يلحق المزيد من الأضرار في مناطق تضم ميناء قييرونغ ومواقع أخرى عند المصب».
وأكدت «سي سي تي في» أن فرق الهندسة تراقب الوضع عن كثب، مضيفة أنه تم إجلاء 499 مواطناً صينياً و555 أجنبياً من منطقة الكارثة بحلول صباح الجمعة.
وأضافت القناة أن فرق الإنقاذ تستخدم المسح ثلاثي الأبعاد بالطائرات المسيّرة وتقنيات التصوير الحراري إلى جانب عمليات البحث اليدوي لتحديد أماكن المفقودين.