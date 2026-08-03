مقتل 17 شخصاً بتفجير أمام مركز للشرطة في باكستان

قالت إحدى منظمات الإنقاذ ومسؤول شرطة محلي في باكستان إن ما لا يقل عن 17 شخصاً قُتلوا فيما يُشتبه بأنه تفجير انتحاري وقع، أمس الأحد، أمام مركز للشرطة في شمال غربي البلاد.

ووقع الانفجار في كابال بمنطقة سوات الواقعة بإقليم خيبر بختون خوا. وكان هناك تجمع لمؤيدين للشرطة من السكان في كابال، لكن لم يتضح بعدُ ما إذا كان الهجوم يستهدف هذا التجمع.

وأعلنت حركة «طالبان» الباكستانية المتشددة، في بيان، مسؤوليتها عن الهجوم، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال متحدث باسم «منظمة إنقاذ 1122» إن ما لا يقل عن 34 شخصاً أُصيبوا في الانفجار. وذكر أن عدد القتلى ارتفع من 14 إلى 17، بعد وفاة ثلاثة من المصابين في المستشفى. والقتلى هم سبعة من رجال الشرطة و10 مدنيين.

وقال فدا حسين، وهو مسؤول شرطة بالمنطقة، لـ«رويترز»، إنه يُعتقد أن أحد القتلى هو الانتحاري نفسه.

وعبّر رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، في بيان، عن «حزنه وأسفه الشديدين إزاء التفجير الانتحاري».

وأشارت الشرطة إلى بدء عملية لإلقاء القبض على أي شخص قد يكون ساعد في شن الهجوم.

وتصاعدت أعمال العنف في المناطق الحدودية الباكستانية بنحو حادّ، في الأشهر القليلة الماضية، مستهدفة، في الأساس، الجيش والشرطة.

وتلقي الحكومة الباكستانية المسؤولية على حركة «طالبان» الأفغانية في هذا التصعيد، متهمة إياها بتقديم الدعم للمسلَّحين. وتنفي حكومة «طالبان» هذه الاتهامات.