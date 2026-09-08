قوات الحكومة اليمنية تكثف ضرباتها ضد الحوثيين على جبهات عدة (تغطية حية)

كثفت القوات الحكومية اليمنية عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، تحت غطاء من الغارات جوية، وضربات المدفعية، بالإضافة إلى استهدافات بالطيران المسيّر لمواقع وتحشيدات الجماعة في مأرب، والجوف، وتعز، غداة توسع الحوثيين في الساحل الغربي، وسيطرتهم على المخا، ومناطق مطلة على مضيق باب المندب.

وتزامن التصعيد مع تحرك تعزيزات حوثية من صنعاء باتجاه مأرب، في وقت واصلت فيه القوات الحكومية الضغط على مجاميع للجماعة المحاصرة في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف، بينما ركز الطيران الحربي ضرباته على مواقع وتحركات الحوثيين في المخا، وذو باب، بعد انتشارهم في مناطق واسعة من الساحل الغربي.

ولم يبق أمام الكثير من السكان في غرب محافظة تعز وجنوب الحديدة غير خيار الرحيل، بعد حملة مداهمات واعتقالات نفذتها الجماعة الحوثية في القرى والتجمعات السكانية التي دخلتها، وسط مخاوف من أعمال انتقام ونهب طالت السكان وممتلكاتهم.