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قوات الحكومة اليمنية تعيد ترتيب انتشارها جنوب المخا (تغطية حية)

  • تقاتل القوات اليمنية المسلحة بشراسة وتتحرك لتثبيت مكاسبها التي تحققت غداة التصعيد الحوثي وتوسيعها على عدة جبهات.
  • تخوض القوات اليمنية مواجهات ضارية في الساحل الغربي الذي بات مركز ثقل المعارك مع اشتداد المواجهات في الكدحة والبرح والوازعية غرب البلاد.
  • تقدم حكومي غرب مأرب وهجمات باتجاه مواقع الحوثيين شمال المحافظة.
  • في الجوف تضغط القوات بشكل متزايد على معسكر اللبنات مع محاولات لقطع خطوط الإمداد الحوثية شمال المحافظة وغارات جوية ومدفعية تلاحق مواقع الميليشيات وتعزيزاتها بمحيط مدينة "الحزم" وهي مركز المحافظة.
  • تعزيزات حوثية وألغام كثيفة في محاولة لوقف التقدم الحكومي غرب تعز في حين أمنت القوات الحكومية مواقعها في البيضاء وتتصدى لهجمات حوثية في مريس.

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قوات الحكومة اليمنية تعيد ترتيب انتشارها جنوب المخا (تغطية حية)

قوات الحكومة اليمنية تعيد ترتيب انتشارها جنوب المخا (تغطية حية)

قوات الحكومة اليمنية تعيد ترتيب انتشارها جنوب المخا (تغطية حية)
  • تقاتل القوات اليمنية المسلحة بشراسة وتتحرك لتثبيت مكاسبها التي تحققت غداة التصعيد الحوثي وتوسيعها على عدة جبهات.
  • تخوض القوات اليمنية مواجهات ضارية في الساحل الغربي الذي بات مركز ثقل المعارك مع اشتداد المواجهات في الكدحة والبرح والوازعية غرب البلاد.
  • تقدم حكومي غرب مأرب وهجمات باتجاه مواقع الحوثيين شمال المحافظة.
  • في الجوف تضغط القوات بشكل متزايد على معسكر اللبنات مع محاولات لقطع خطوط الإمداد الحوثية شمال المحافظة وغارات جوية ومدفعية تلاحق مواقع الميليشيات وتعزيزاتها بمحيط مدينة "الحزم" وهي مركز المحافظة.
  • تعزيزات حوثية وألغام كثيفة في محاولة لوقف التقدم الحكومي غرب تعز في حين أمنت القوات الحكومية مواقعها في البيضاء وتتصدى لهجمات حوثية في مريس.

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