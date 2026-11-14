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العالم العربي شمال افريقيا

قفزات أسعار السلع تفرض ضغوطاً متزايدة على «الطبقة المتوسطة» بمصر

بداية من تكاليف «ساندوتش المدرسة» إلى الألبان والأجهزة الكهربائية

تغير السلوك الاستهلاكي لمصريين في ظل ضغط الأسعار (وزارة التموين المصرية)
تغير السلوك الاستهلاكي لمصريين في ظل ضغط الأسعار (وزارة التموين المصرية)
TT
TT

قفزات أسعار السلع تفرض ضغوطاً متزايدة على «الطبقة المتوسطة» بمصر

تغير السلوك الاستهلاكي لمصريين في ظل ضغط الأسعار (وزارة التموين المصرية)
تغير السلوك الاستهلاكي لمصريين في ظل ضغط الأسعار (وزارة التموين المصرية)

رفعت أسرة الثلاثينية المصرية إسراء أحمد ميزانيتها إلى 700 جنيه يومياً (نحو 14 دولاراً) بدلاً من 500 جنيه، في ظل ارتفاعات الأسعار المستمرة، وحتى تستطيع الوفاء بالالتزامات نفسها دون زيادة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «الخيار كان إما تقليل هامش الادخار وتوفير احتياجات أطفالي، أو تقليل الكميات، وهو ما لا أفضله لأسرة لديها 3 أطفال في مرحلة النمو».

تعمل إسراء معلمة في إحدى المدارس الخاصة، وزوجها يعمل معداً في أحد البرامج التلفزيونية، ويقطنان في منطقة فيصل (جنوب العاصمة)، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ميزانية الأسرة تتعرض لاستنزاف مستمر مع زيادة الأسعار... حتى ساندوتش المدرسة أصبح عبئاً، وزادت تكلفته مع زيادة أسعار الأجبان وتراجع وزن رغيف الخبز».

وتعاني كثير من الأسر المصرية المتوسطة، بشرائحها الدُنيا والوسطى والعليا، من آثار ارتفاع أسعار السلع، بما في ذلك المنتجات الغذائية التي يتم استهلاكها بشكل يومي، أو السلع المُعمرة والأجهزة الكهربائية، ما يجعل عمليات الشراء تخضع لحسابات دقيقة.

إحدى أسواق منطقة السيدة زينب بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وتشهد السلع الغذائية ارتفاعات متباينة، وفق عضو شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية حازم المنوفي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادات تختلف من سلعة إلى أخرى، ولا توجد ارتفاعات عامة على جميع الأصناف، لافتاً إلى أن الضغوط السعرية تتركز أكثر على مجموعات محددة، في مقدمتها اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض، في حين شهدت بعض الأصناف الأخرى، خصوصاً الخضراوات والفاكهة بعض التراجع. وأرجع التباين في حركة الأسعار إلى «معادلة العرض والطلب، وحجم المعروض، والموسم، وتكلفة الإنتاج والنقل والتداول».

وارتفعت أسعار مجموعات اللحوم والدواجن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نحو 3.2 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بينما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض 2.5 في المائة. وبلغت نسبة التضخم في الشهر نفسه على أساس سنوي 12.7 في المائة.

ويعاني الخمسيني عصام عبد الحميد، وهو حارس عقار في منطقة الدقي، من ارتفاعات الأسعار، مقدراً تكلفة الإنفاق اليومي على 3 أطفال في المراحل التعليمية المختلفة بما لا يقل عن 250 جنيهاً، أي 7500 جنيه في الشهر، بما يقترب من الحد الأدنى للأجور البالغ 8 آلاف جنيه. ويقول عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك لا يتضمن المصاريف الأخرى الخاصة بالكهرباء والمياه والعلاج. وتستقر عائلة الخمسيني في محافظة الشرقية (دلتا النيل) بعيداً عن الأب الذي يعمل على مدار اليوم، ليرسل لأسرته نفقاتها.

زيادات في منتجات الألبان ترفع عبء سندوتشات المدرسة على أسر مصرية (وزارة التموين المصرية)

وتغيّر الأسر المصرية من سلوكها الاستهلاكي لاستيعاب الزيادات، إذ باتت «أكثر حساسية تجاه الأسعار، وأكثر حرصاً على إدارة ميزانيتها، وهو ما يظهر في اتجاه عدد من المستهلكين إلى ترشيد الإنفاق، وشراء احتياجاتهم الفعلية، وتقليل الكميات في بعض الأصناف، أو التحول إلى بدائل أقل سعراً، مع زيادة الاهتمام بالمقارنة بين الأسعار والعروض المتاحة»، وفق المنوفي.

ونبه إلى ضرورة «التمييز بين تراجع القوة الشرائية وتراجع الطلب الفعلي؛ فليس بالضرورة أن يتوقف المستهلك عن شراء السلعة الأساسية مع ارتفاع سعرها، فقد يعيد توزيع إنفاقه، أو يقلل الكمية المشتراة، أو يغير العلامة التجارية أو مصدر الشراء، بما يتناسب مع دخله المتاح»، معتبراً أن «التحدي الأساسي أمام السوق خلال الفترة الحالية هو الحفاظ على استقرار المعروض واستمرارية تدفق السلع، وتقليل الحلقات الوسيطة وتكاليف التداول، وتعزيز المنافسة بين المنافذ التجارية، بما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك».

من المواد الغذائية إلى الأجهزة الكهربائية، درست أسرة الثلاثينية سارة كمال لشهور عدة خياراتها وجدولت ميزانيتها، حتى تستطيع شراء هاتف محمول وشاشة جديدة. وتقول لـ«الشرق الأوسط»، وهي تسكن محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، إن أسعار الأجهزة الكهربائية زادت نحو 15 في المائة هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي، تحديداً الهاتف المحمول الذي خططت لشرائه.

لدى سارة طفلان، أحدهما في المدرسة، وتعمل عن بعد بنظام «الفريلانس» في كتابة المحتوى، بينما تعتمد أسرتها بالأساس على دخل زوجها الذي يعمل في مجال البناء. وأشارت إلى أن «الزيادات المستمرة عبء يثقل الأسرة، لكن لا سبيل سوى التعايش معه ومحاولة زيادة دخلنا وترشيد نفقاتنا قدر المستطاع».

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مساندة أميركية للإجراءات المصرية ضد «الإخوان» تمهّد لمزيد من الضغوط

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مساندة أميركية للإجراءات المصرية ضد «الإخوان» تمهّد لمزيد من الضغوط

تحركات مصرية ضد تنظيم «الإخوان» الإرهابي قوبلت بمساندة أميركية للإجراءات التي أعلنتها القاهرة ضد الجماعة سواء بإدراجها نهائياً بـ«قائمة الإرهاب».

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العالم العربي شمال افريقيا

مساندة أميركية للإجراءات المصرية ضد «الإخوان» تمهّد لمزيد من الضغوط

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع كبير مستشاري ترمب في 20 أبريل الماضي (مسعد بولس على «إكس»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع كبير مستشاري ترمب في 20 أبريل الماضي (مسعد بولس على «إكس»)
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مساندة أميركية للإجراءات المصرية ضد «الإخوان» تمهّد لمزيد من الضغوط

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع كبير مستشاري ترمب في 20 أبريل الماضي (مسعد بولس على «إكس»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع كبير مستشاري ترمب في 20 أبريل الماضي (مسعد بولس على «إكس»)

قوبلت تحركات مصرية ضد تنظيم «الإخوان» الإرهابي بمساندة أميركية للإجراءات التي أعلنتها القاهرة ضد الجماعة سواء بإدراجها نهائياً بـ«قائمة الإرهاب»، أو بإدراج 35 كياناَ في أوروبا يشتبه في تبعيتها للتنظيم، لمدة 5 سنوات.

تلك المساندة التي جاءت عبر تصريحات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبير مستشاريه للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستعزز الانتقال لمزيد من الضغوط لمواجهة التنظيم، لا سيما لتجفيف مسارات التمويل بالخارج عبر التنسيق العربي والدولي، وكذلك محاصرة منصاته الإعلامية.

وتشهد منصات الإعلام المناوئة للدولة المصرية، لا سيما الموجودة بتركيا ودول أوروبية، أزمة مالية خانقة منذ أشهر، تفاقمت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب تغريدات للعاملين بها على منصات التواصل، وسط حديث عن خطة جارية تشمل تخفيض الرواتب، وتقليص أعداد العاملين.

إشادة أميركية

والسبت، أشاد بولس في تدوينة له على صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، بموقف القاهرة قائلاً: «تشيد الولايات المتحدة بمصر لتصنيفها جماعة (الإخوان المسلمين) كياناً إرهابياً بشكل دائم؛ فمن خلال تجميد الأصول، وقطع التمويل، يُحرم الإرهابيون من الموارد التي يحتاجون إليها. ونحن نقف إلى جانب مصر في مواجهة العنف وزعزعة الاستقرار اللذين تمارسهما جماعة (الإخوان المسلمين)».

وهذا ثاني موقف أميركي يُتخذ من جانب مسؤولين بارزين بعد يومين من تصريح ترمب، مساء الخميس الماضي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «Salem News Channel»، بأن «تهديدات (الإخوان) تمتد إلى أميركا وأوروبا»، وإن «جماعة (الإخوان) قد تكون أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الحالي»، معتبراً أن «كليهما يشكل تهديداً كبيراً»، وذلك رداً على سؤال بشأن أي الطرفين أكثر خطورة.

وجاءت تصريحات ترمب وإشادة بولس، بعد أيام من إدراج السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي - بناءً على حكم نهائي - وفق ما نشرته «الجريدة الرسمية»، الاثنين الماضي، وذلك بعد أعوام من الإدراج المؤقت، فضلاً عن استمرار وجود قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في «قضايا عنف وإرهاب وقتل».

وفي اليوم التالي، صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً بأوروبا على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات.

ويعتقد المحلل في شؤون الحركات الإسلامية، عمرو فاروق، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الدعم الأميركي سيخلق نوعاً من التعاون المباشر في الفترة المقبلة لوقف تمدد جماعة «الإخوان»، متوقعاً، صدور المزيد من الإجراءات، «وهو ما يمثل ضربة قوية للتنظيم على المستوى الفكري والحركي والتنظيمي والمالي».

وأشار فاروق إلى أن «سحب السلطات المصرية الشرعية عن تلك المؤسسات والواجهات التابعة للتنظيم في أوروبا يمثل ضربة قاصمة سيتبعها ملاحقات للتمويل والأذرع الإعلامية في الخارج، بخلاف الملاحقات عبر الإنتربول وما شابه للقيادات الإخوانية».

وأشار الباحث في شؤون الحركات والتنظيمات المتطرفة إبراهيم ربيع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التصريحات الأميركية الداعمة لمصر «تعزز من التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة هذا التنظيم، وتتوج جهود الدولة المصرية في توضيح الحقائق للرأي العام العالمي حول خطورته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي».

خطوات غربية

مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

وعلى مدار نحو عام، كان الغرب بالمرصاد لتنظيم «الإخوان»... ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، صنفت واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعَيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية». وفي مارس (آذار) الماضي، تقرر وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها. وفي مايو (أيار) الماضي، تحدثت إدارة ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.

ويعتقد عمرو فاروق أن مثل هذه الإجراءات «تدعم القاهرة في خطواتها الجادة نحو تضييق الخناق على التنظيم الإرهابي ومسارات تمويله وحواضنه المالية والإعلامية والفكرية في الخارج».

وقال ربيع إن «التنظيمات الوظيفية كالسمك، إذا جف نبع الماء وهو التمويل، فستموت حتماً».

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العالم العربي شمال افريقيا

قفزات أسعار السلع تفرض ضغوطاً متزايدة على «الطبقة المتوسطة» بمصر

تغير السلوك الاستهلاكي لمصريين في ظل ضغط الأسعار (وزارة التموين المصرية)
تغير السلوك الاستهلاكي لمصريين في ظل ضغط الأسعار (وزارة التموين المصرية)
TT
TT

قفزات أسعار السلع تفرض ضغوطاً متزايدة على «الطبقة المتوسطة» بمصر

تغير السلوك الاستهلاكي لمصريين في ظل ضغط الأسعار (وزارة التموين المصرية)
تغير السلوك الاستهلاكي لمصريين في ظل ضغط الأسعار (وزارة التموين المصرية)

رفعت أسرة الثلاثينية المصرية إسراء أحمد ميزانيتها إلى 700 جنيه يومياً (نحو 14 دولاراً) بدلاً من 500 جنيه، في ظل ارتفاعات الأسعار المستمرة، وحتى تستطيع الوفاء بالالتزامات نفسها دون زيادة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «الخيار كان إما تقليل هامش الادخار وتوفير احتياجات أطفالي، أو تقليل الكميات، وهو ما لا أفضله لأسرة لديها 3 أطفال في مرحلة النمو».

تعمل إسراء معلمة في إحدى المدارس الخاصة، وزوجها يعمل معداً في أحد البرامج التلفزيونية، ويقطنان في منطقة فيصل (جنوب العاصمة)، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ميزانية الأسرة تتعرض لاستنزاف مستمر مع زيادة الأسعار... حتى ساندوتش المدرسة أصبح عبئاً، وزادت تكلفته مع زيادة أسعار الأجبان وتراجع وزن رغيف الخبز».

وتعاني كثير من الأسر المصرية المتوسطة، بشرائحها الدُنيا والوسطى والعليا، من آثار ارتفاع أسعار السلع، بما في ذلك المنتجات الغذائية التي يتم استهلاكها بشكل يومي، أو السلع المُعمرة والأجهزة الكهربائية، ما يجعل عمليات الشراء تخضع لحسابات دقيقة.

إحدى أسواق منطقة السيدة زينب بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وتشهد السلع الغذائية ارتفاعات متباينة، وفق عضو شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية حازم المنوفي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادات تختلف من سلعة إلى أخرى، ولا توجد ارتفاعات عامة على جميع الأصناف، لافتاً إلى أن الضغوط السعرية تتركز أكثر على مجموعات محددة، في مقدمتها اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض، في حين شهدت بعض الأصناف الأخرى، خصوصاً الخضراوات والفاكهة بعض التراجع. وأرجع التباين في حركة الأسعار إلى «معادلة العرض والطلب، وحجم المعروض، والموسم، وتكلفة الإنتاج والنقل والتداول».

وارتفعت أسعار مجموعات اللحوم والدواجن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نحو 3.2 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بينما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض 2.5 في المائة. وبلغت نسبة التضخم في الشهر نفسه على أساس سنوي 12.7 في المائة.

ويعاني الخمسيني عصام عبد الحميد، وهو حارس عقار في منطقة الدقي، من ارتفاعات الأسعار، مقدراً تكلفة الإنفاق اليومي على 3 أطفال في المراحل التعليمية المختلفة بما لا يقل عن 250 جنيهاً، أي 7500 جنيه في الشهر، بما يقترب من الحد الأدنى للأجور البالغ 8 آلاف جنيه. ويقول عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك لا يتضمن المصاريف الأخرى الخاصة بالكهرباء والمياه والعلاج. وتستقر عائلة الخمسيني في محافظة الشرقية (دلتا النيل) بعيداً عن الأب الذي يعمل على مدار اليوم، ليرسل لأسرته نفقاتها.

زيادات في منتجات الألبان ترفع عبء سندوتشات المدرسة على أسر مصرية (وزارة التموين المصرية)

وتغيّر الأسر المصرية من سلوكها الاستهلاكي لاستيعاب الزيادات، إذ باتت «أكثر حساسية تجاه الأسعار، وأكثر حرصاً على إدارة ميزانيتها، وهو ما يظهر في اتجاه عدد من المستهلكين إلى ترشيد الإنفاق، وشراء احتياجاتهم الفعلية، وتقليل الكميات في بعض الأصناف، أو التحول إلى بدائل أقل سعراً، مع زيادة الاهتمام بالمقارنة بين الأسعار والعروض المتاحة»، وفق المنوفي.

ونبه إلى ضرورة «التمييز بين تراجع القوة الشرائية وتراجع الطلب الفعلي؛ فليس بالضرورة أن يتوقف المستهلك عن شراء السلعة الأساسية مع ارتفاع سعرها، فقد يعيد توزيع إنفاقه، أو يقلل الكمية المشتراة، أو يغير العلامة التجارية أو مصدر الشراء، بما يتناسب مع دخله المتاح»، معتبراً أن «التحدي الأساسي أمام السوق خلال الفترة الحالية هو الحفاظ على استقرار المعروض واستمرارية تدفق السلع، وتقليل الحلقات الوسيطة وتكاليف التداول، وتعزيز المنافسة بين المنافذ التجارية، بما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك».

من المواد الغذائية إلى الأجهزة الكهربائية، درست أسرة الثلاثينية سارة كمال لشهور عدة خياراتها وجدولت ميزانيتها، حتى تستطيع شراء هاتف محمول وشاشة جديدة. وتقول لـ«الشرق الأوسط»، وهي تسكن محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، إن أسعار الأجهزة الكهربائية زادت نحو 15 في المائة هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي، تحديداً الهاتف المحمول الذي خططت لشرائه.

لدى سارة طفلان، أحدهما في المدرسة، وتعمل عن بعد بنظام «الفريلانس» في كتابة المحتوى، بينما تعتمد أسرتها بالأساس على دخل زوجها الذي يعمل في مجال البناء. وأشارت إلى أن «الزيادات المستمرة عبء يثقل الأسرة، لكن لا سبيل سوى التعايش معه ومحاولة زيادة دخلنا وترشيد نفقاتنا قدر المستطاع».

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العالم العربي شمال افريقيا

«النواب» الليبي يتهم الدبيبة بـ«عرقلة» عقد جلسة في الزنتان

جانب من الجلسة السابقة لمجلس النواب الليبي في سبها جنوب البلاد (مجلس النواب)
جانب من الجلسة السابقة لمجلس النواب الليبي في سبها جنوب البلاد (مجلس النواب)
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«النواب» الليبي يتهم الدبيبة بـ«عرقلة» عقد جلسة في الزنتان

جانب من الجلسة السابقة لمجلس النواب الليبي في سبها جنوب البلاد (مجلس النواب)
جانب من الجلسة السابقة لمجلس النواب الليبي في سبها جنوب البلاد (مجلس النواب)

تصاعد الخلاف بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب برئاسة الصالحين عبد النبي، بعدما اتهم المجلس رئيس الحكومة بإصدار تعليمات تقضي بـ«عدم منح أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من أعضائه إلى مدينتي الزنتان وزوارة»، قبل أن يعلن عن تعذر عقد جلسته المقررة في الزنتان، ونقلها إلى مقره في بنغازي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، السبت، أن الجلسة التي كان مقرراً عقدها في مدينة الزنتان، الاثنين المقبل، ستُعقد بدلاً من ذلك في مقر المجلس بمدينة بنغازي، في الموعد نفسه، الساعة الحادية عشرة صباحاً، لاستكمال جدول الأعمال.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وقال بليحق، في تصريح صحافي، إن القرار جاء «نظراً للظروف التي حالت دون انعقاد جلسة مجلس النواب المزمع عقدها في مدينة الزنتان يوم الاثنين المقبل من عدم منح أذونات هبوط لطائرة السادة النواب بمدينتي الزنتان وزوارة».

وكان المجلس قد أصدر، في وقت سابق من السبت، بياناً اتهم فيه الدبيبة بـ«إصدار تعليمات تمنع منح أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من النواب إلى المدينتين»، معتبراً أن ذلك يمثل تدخلاً في اختصاصات السلطة التشريعية، ومحاولة لعرقلة أعمالها، والحيلولة دون أداء أعضائها مهامهم البرلمانية.

وطالب البيان رئيس حكومة «الوحدة» بسحب التعليمات المنسوبة إليه فوراً، والكشف عن سندها القانوني، ودعا الجهات المختصة إلى استكمال إجراءات إصدار أذونات الطيران، وفق الضوابط المعمول بها، محذراً من إقحام أجهزة الدولة في الخلافات السياسية، ومؤكداً احتفاظ المجلس بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة كل من يثبت تورطه في عرقلة تحركات النواب.

وبالتوازي مع الاتهام البرلماني، تداولت وسائل إعلام ليبية تقارير تحدثت عن إجراءات حالت دون هبوط الطائرة، التي كان من المقرر أن تنقل النواب، وربطت تلك التقارير الأمر بتدخلات منسوبة إلى وزير المواصلات بحكومة الوحدة، محمد الشهوبي، ورئيس مصلحة الطيران المدني.

ولم يصدر أي تعليق رسمي معلن من الدبيبة أو حكومة «الوحدة»، أو وزارة المواصلات أو مصلحة الطيران المدني، يوضح حقيقة الإجراءات المتعلقة بأذونات الهبوط، أو يرد على الاتهامات التي وجهها مجلس النواب.

ويكتسب التصعيد أهمية سياسية إضافية، باعتباره أول مواجهة علنية مباشرة بين الدبيبة ورئاسة مجلس النواب، منذ توليه المنصب خلفاً لعقيلة صالح، الشهر الماضي.

وكان مجلس النواب، الذي عقد جلسته السابقة في مدينة سبها في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قد قرر عقد جلسته التالية في الزنتان، في إطار توجه رئاسة المجلس إلى عقد اجتماعات في مدن ليبية مختلفة.

ويعني نقل الجلسة إلى بنغازي تعثر هذه الخطوة عملياً، ويعيد طرح مسألة قدرة المؤسسات الليبية على العمل والتحرك في مناطق خارج نطاق نفوذها التقليدي، في ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني، وتداخل الاختصاصات بين السلطات المتنافسة.

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

وتزامن الخلاف مع تحذير مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، من عرقلة مسار توحيد المؤسسات الليبية، ودعوته الأطراف المعنية إلى الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ.

وأكد بولس أن الأطراف الليبية في الشرق والغرب توصلت إلى إطار شامل لتوحيد المؤسسات، بعد أكثر من عام من العمل والمشاورات، مشيراً إلى إحراز تقدم في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية والميزانية والمسارين الانتخابي والقضائي، ومعتبراً أن التفاهمات القائمة تمثل فرصة لإنهاء الانقسام، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ولم تقتصر الرسالة الأميركية على إعلان دعم المسار السياسي، بل تضمنت تحذيراً من أن الأفراد أو الجماعات الذين يسعون إلى تقويض تنفيذ الإطار المتفق عليه أو عرقلته سيواجهون عواقب، مع تأكيد استعداد واشنطن وشركائها لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2835.

ويعكس نقل الجلسة من الزنتان إلى بنغازي، حسب مراقبين محليين، اتجاهاً واضحاً لتصعيد سياسي جديد بين رئاسة البرلمان وحكومة الدبيبة، في توقيت تحاول فيه واشنطن دفع الأطراف الليبية نحو تفاهمات أوسع تمهد للانتخابات وإنهاء الانقسام.

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