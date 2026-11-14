فرنسا تُجدد تأكيد موقفها الداعم لقضية الصحراء

جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الجمعة، بمدينة الصويرة المغربية، تأكيد موقف بلاده الثابت والداعم لقضية الصحراء المغربية، مشدداً على أن «حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان حصراً في إطار السيادة المغربية».
جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية أجراها رئيس الدبلوماسية الفرنسية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة؛ حيث أكد دعم باريس الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، وذلك انسجاماً مع الموقف الرسمي، الذي جددت فرنسا تأكيده خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة في الثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأوضحت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن هذه المباحثات تندرج في سياق تفعيل مضامين الشراكة الاستثنائية الوطيدة، التي وقعها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 28 من أكتوبر 2024، والتي تؤطر العلاقات الثنائية، وترسم آفاق تطويرها في شتى المجالات.
وخلال اللقاء أشاد الوزيران بالدينامية الإيجابية المتصاعدة التي تطبع العلاقات المغربية الفرنسية، وبكثافة روابط الصداقة والتعاون، التي تجمع الرباط وباريس، تجسيداً للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أكثر تقدماً ونجاعة.
واستعرض بوريطة وبارو مختلف أوجه التعاون الثنائي، لا سيما في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، باحثين سبل توسيع آفاقه بما يستجيب لتطلعات البلدين.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، نوه المسؤولان بتطابق وجهات نظرهما إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وآفاق تفعيل حل الدولتين، مجددين التزام المغرب وفرنسا بالعمل المشترك من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم، ومواصلة التنسيق الوثيق لخدمة الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية، والساحل والبحر الأبيض المتوسط.
وجاءت زيارة جان نويل بارو للمغرب للمشاركة في جلسة رفيعة المستوى ضمن «المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام 2026»، الذي تنظمه جمعية «محاربات من أجل السلام» بمدينة الصويرة، وأيضاً لإجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين المغاربة، بالإضافة إلى زيارة فضاءات ثقافية وتربوية تابعة للمنظومة الفرنسية بالصويرة، قبل أن يلتقي ممثلين عن الجالية الفرنسية.