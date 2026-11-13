أثر السوريين باقٍ في مصر رغم رحيل كثير منهم

لسنوات، كان من الطبيعي أن تلتقي بسوري أو أكثر عند مغادرتك منزلك في مصر لنزهة أو لعمل، وسط القاهرة أو بمحيطها، شرقاً أو جنوباً، ضمن مناطق خطت شبكة الوجود السوري بمصر على مدار 12 عاماً. ومع عودة عشرات الآلاف من السوريين خلال الشهور الماضية، تراجعت احتمالات اللقاء صدفة، لكن أثرهم باقٍ، عميق وممتد.

مطعم سوري هنا، وآخر مصري أضاف لقائمته أصنافاً سورية هناك، ورقة معطرة تمتد بها يد شاب يروج للعطور مستخدماً طريقتهم، أو محل للمنسوجات يحمل لمستهم، كلها آثار باتت جزءاً من المكون المصري، عاكسة عمق التأثير والتأثر من اندماج لم يقتصر على وجبة مفضلة أو رائحة عطر، بل امتد لمصاهرات، دللت على أن موجات العودة، وإن أثرت على حجم الوجود الفعلي للسوريين بمصر، لن تؤثر على وجودهم المعنوي والاجتماعي والاقتصادي.

تراجع الأعداد

نجاح لافت لمشاريع الطعام السوري في مصر (الشرق الأوسط)

وتشهد أعداد السوريين في مصر تراجعاً ملحوظاً منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وزادت مع التوجه المصري لتدقيق إقامات الوافدين، وترحيل كل من لا يملك إقامة سارية بالبلاد منذ نهاية العام الماضي.

ولا توجد إحصائية رسمية دقيقة بأعداد السوريين الباقين في مصر أو المغادرين، لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن نصفهم إن لم يكن أكثر، قد غادروا مصر. واحد من أصحاب هذه التقديرات هو رجل الأعمال السوري خالد أحمد، صاحب شركة شحن من مصر إلى سوريا، ممن تعتمد عليه آلاف العائلات العائدة لشحن أثاثها.

يقول أحمد لـ«الشرق الأوسط»، إن شركته تشحن في الشهور الأخيرة أضعاف ما كانت تشحنه إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، في مؤشر على تزايد حركة العودة.

لدى شركة أحمد 15 مكتباً على مستوى الجمهورية، وفي كل أسبوع، منذ بداية العام الحالي تقريباً، تخرج 15 عربة من مصر إلى سوريا من شركته فقط، وكل عربة تحمل أثاثاً ومستلزمات 4 أسر على الأقل، بحسبة بسيطة، يشهد رجل الأعمال السوري وحده على عودة نحو 240 سورياً أسبوعياً، لو اعتبرنا أن متوسط عدد أفراد الأسرة 4 أشخاص.

ويضيف أن شركته واحدة من عشرات شركات الشحن التي تعمل في هذا المجال، مقدراً نسبة من عاد من السوريين مقابل من بقي بالثلثين إلى الثلث، معتمداً على عمله وشبكات معارفه.

وتنوعت إقامات السوريين بمصر بين من يحصلون على إقامة بصفة لاجئ من مفوضية شؤون اللاجئين، ومن يحصلون على إقامة للدراسة أو العمل، أو للزواج من مصرية والعكس، جزء آخر بقي دون أوراق رسمية أو إقامة سارية.

مثل أحمد، يقول الشاب السوري، علي الشيخة، مدير فرع أحد المطاعم السورية الشهيرة في مدينة 6 أكتوبر(غرب القاهرة)، إن «أكثرية السوريين في مصر قد عادوا، سواء من الشباب أو العائلات»، مستدلاً على ذلك «بأن العاملين من الطباخين ومقدمي الطعام السوريين في المطعم عادوا إلى سوريا، ولم يبق سواه».

يعتبر الشيخة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن حملة تدقيق الإقامات كانت عاملاً رئيسياً في عودة كثيرين، رغم صعوبة إيجاد عمل بديل في سوريا، لافتاً إلى أنه يمتلك إقامة سارية، ولا يفكر في العودة قريباً.

في ديسمبر 2024، بلغت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر من السوريين نحو 147 ألف شخص، وبعد عام واحد في نهاية ديسمبر 2025، انخفض العدد إلى نحو 117 ألف شخص، وفي غضون 4 أشهر أخرى، بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، وصلت أعدادهم إلى نحو 99 ألف شخص، بتراجع أكثر من 18 ألف شخص، وفق تقارير للمفوضية، اطّلعت عليها «الشرق الأوسط».

السوريون مرّوا من هنا

المطاعم التي تقدم طعاماً سورياً ما زالت منتشرة في مصر رغم عودة كثير من السوريين (الشرق الأوسط)

وتحتفظ الشوارع المصرية بأسماء المطاعم السورية حتى الآن، رغم رحيل كثير من أصحابها وعمالها، وتولي المصريين إعداد الطعام بدلاً منهم.

وكل يوم جمعة، تجتمع عائلة المصرية نادية مبروك، لتناول إفطار سوري بعد الصلاة. تقول مبروك، التي تسكن في «شارع السوريين» بمدينة 6 أكتوبر، وتعمل صحافية: «زوجي يشتري الفلافل السورية المميزة من مطعم سوري شهير، مع التومية، والحمص والمحمرة»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهم اكتسبوا هذه العادة من مجاورتهم لسوريين ولـ«تميز الطعام السوري، وبحثاً عن التجديد».

في مدينة السادات بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، ما زال مطعم فلافل «غنام السوري» لإعداد الفلافل يعمل كالمعتاد، رغم أن معظم أسرة مالكيه قد عادوا إلى سوريا. افتتحت عائلة غنام عدة مشاريع في مصر منذ أكثر من 10 أعوام، من بينها مطعم ومحل لبيع الملابس.

وبينما يستمر المطعم في العمل تحت إدارة الشاب السوري ماهر غنام، فإن والدته قامت بتصفية محل الملابس، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «صفيت متجر الملابس، لكن المطعم سيظل مفتوحاً، تحت إدارة ابني، وبيد العمالة المصرية التي اكتسبت الصنعة بإتقان عنا»، مشيرة إلى أن ابنتها تزوجت من مصري ومستقرة في مصر، لذا لن تنقطع صلة العائلة وأثرها عن مصر.

ويوجد أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة باتحاد الغرف التجارية المصرية، باستثمارات تقترب من مليار دولار (الدولار يعادل نحو 53 جنيهاً). ويرى الباحث المصري في علم الاجتماع، عصام فوزي، أن أثر السوريين لطالما برز في مصر، منذ العصر الملكي، حين جاءت عائلات سورية كثيرة من المثقفين وأصحاب الفكر، واستقرت في مصر، هرباً من الحكم العثماني، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «السوريين معروفون بذوقهم الرفيع، وحلو الحديث، والقدرة على فتح أعمال وإدارتها، فينظر إليهم على أنهم من النخب الثقافية، وتظل بصمتهم راسخة في الوجدان الشعبي المصري».