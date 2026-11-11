الجزائر تُعيد ترتيب أوراقها في الدفاعات البحرية بصواريخ صينية

جرّبت الجزائر، الثلاثاء، الصاروخ الصيني الأسرع من الصوت المضاد للسفن «CM-302»، في تطور يعكس تقدماً في مسار إدماج التكنولوجيا الصاروخية الصينية، ضمن قدرات الدفاع البحري للجيش الجزائري، وانتقال المنظومة إلى مرحلة الاختبار العملي بالذخيرة الحية، وفق ما ذكرته تقارير متخصصة.

رئيس أركان الجيش خلال اجتماعه بأطر البحرية في الواجهة الساحلية الغربية (وزارة الدفاع)

وتندرج هذه التجربة في سياق مساعي الجزائر، التي تعود إلى سنوات سابقة، للبحث عن بدائل للمنظومات الصاروخية الروسية، في ظل التكلفة المرتفعة لبعض هذه الأنظمة، والتوجه نحو تنويع مصادر التسليح والاستفادة من الخيارات الصينية، التي توفر معادلة مختلفة بين القدرات العملياتية والتكلفة المالية.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع دراسة البرلمان الجزائري ميزانية دفاعية ضخمة تُقدر بنحو 24 مليار دولار، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، في مؤشر على استمرار الاستثمار في تحديث القدرات العسكرية، وتعزيز جاهزية الجيش.

كما يتزامن مع نقل وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر لـ«التصدي لتهديدات الإرهاب والتخريب»، وفق القيادة العليا للجيش، وسط جدل حاد حول تغيّر لافت في عقيدتها العسكرية، المبنية أساساً على عدم التدخل خارج الحدود.

إعادة تشكيل القدرات البحرية

ويمثل إطلاق القوات البحرية الجزائرية الصاروخ الصيني «CM-302»، النسخة التصديرية من الصاروخ الأسرع من الصوت المضاد للسفن «YJ-12»، خلال التمرين العسكري الذي نُفّذ يوم الثلاثاء على الواجهة البحرية الغربية للبلاد، محطةً جديدةً في مسار تحديث قدرات الدفاع البحري الجزائري، حسب خبراء في مجال الدفاع.

ولا يمكن فصل هذه الخطوة، حسب الخبراء أنفسهم، عن مساعي الجزائر، التي تعود إلى سنوات سابقة للبحث عن بدائل للمنظومات الصاروخية الروسية، في ظل التكلفة المرتفعة لبعض هذه الأنظمة، وعلى رأسها منظومة «Bastion» المزودة بصواريخ «Yakhont».

وقد أشرف رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، على إطلاق الصاروخ ضمن إطار تمرين سمي «صقر المتوسط 2026»، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع، يوم الثلاثاء؛ حيث تضمن رمياً بصاروخ الدفاع الساحلي على هدف سطحي، وحاكت التدريبات التصدي لهجوم بحري معادٍ باستخدام منظومة الصواريخ الساحلية فائقة الدقة المضادة للسفن.

التحضير لإجراء تجربة الصاروخ الصيني (وزارة الدفاع)

وأكدت وزارة الدفاع أن تنفيذ هذا التمرين «تم بنجاح؛ حيث جرى تدمير الهدف البحري بدقة عالية، وهو ما يُعد إنجازاً آخر، وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات، وهو ما يؤكد أيضاً التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات قواتنا البحرية خلال السنوات الأخيرة».

ونقلت وزارة الدفاع إشادة شنقريحة بالوحدات المشاركة في التمرين، مؤكداً أن «الأهداف النبيلة، التي يثابرون من أجل تجسيدها، تستحق منهم فعلاً هذه الجهود المضنية، من أجل ضمان أدائها على الوجه الأصوب، سواء فيما تعلّق بحراسة السواحل الوطنية، وحماية بلادنا من كل الآفات، التي يمكن أن تتسرب عن طريق البحر، أو فيما يتعلق بالحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بكل أنواع المخدرات، التي أصبحت ظاهرة خطيرة تستوجب التصدي لها بحزم من أجل وقاية مجتمعنا من أضرارها وتداعياتها».

ويُلقّب الصاروخ الصيني «CM-302» بـ«قاتل حاملات الطائرات»، نظراً لسرعته العالية التي تتراوح بين «ماخ 2» (مقاس مضاعفات سرعة الصوت) و«ماخ 3»، فيما تشير بعض التقارير إلى إمكانية بلوغها «ماخ 4». ويتميز بقدرته على اتباع مسارات طيران متعددة، والتحليق على ارتفاعات منخفضة جداً فوق سطح البحر، بهدف تقليل فرص اكتشافه، واعتراضه من قبل أنظمة الدفاع البحري.

وتُشير بيانات الشركة المصنعة، «مجموعة علوم وتكنولوجيا الفضاء» الصينية، إلى أن احتمالية إصابة الصاروخ للهدف تبلغ نحو 90 في المائة.

ضباط البحرية الجزائرية خلال الاستماع لخطاب رئيس أركان الجيش بمناسبة تجريب الصاروخ الصيني (وزارة الدفاع)

رهان على السلاح الروسي

واتجهت الجزائر منذ سنوات نحو دراسة الخيارات الصينية، التي توفر معادلة مختلفة تجمع بين القدرات الصاروخية المتقدمة والتكلفة التنافسية. وقد بدت مؤشرات هذا التوجه في تقارير اقتناء منظومات «CM-302» منذ سنة 2021، ثم ظهور قاذفاتها في الجزائر سنة 2022، قبل أن تظهر ضمن تجهيزات الجيش الجزائري سنة 2024، وفق ما أورده موقع «مينا ديفانس» المتخصص.

ويكتسب إطلاق الصاروخ خلال تمرين «صقر المتوسط 2026» أهمية خاصة، حسب تقديرات مسؤولي وزارة الدفاع الجزائرية، لأنه يُشير إلى انتقال المنظومة لمرحلة الاختبار العملي بالذخيرة الحية، بما يعكس تقدماً في مسار إدماج التكنولوجيا الصاروخية الصينية، ضمن قدرات الدفاع الساحلي الجزائري.

قطعة من أسطول البحرية العسكرية الجزائرية (وزارة الدفاع)

ولا يتعلق الأمر بمجرد تغيير مورد السلاح، بل بتوجه أوسع نحو تنويع مصادر التسليح، وتقليص التبعية لمورد واحد، والاستفادة من المنافسة الروسية - الصينية في سوق الصناعات الدفاعية، مع مراعاة معادلة الكفاءة العسكرية مقابل التكلفة المالية، حسب تقارير متخصصة تناولت تجريب الصاروخ الصيني.

وتعمل الجزائر على إعادة تشكيل خياراتها في مجال الدفاع البحري، من خلال إدخال منظومات صاروخية صينية متطورة، إلى جانب ما تمتلكه من تجهيزات روسية، بما يُعزز قدراتها على حماية واجهتها البحرية، ويدعم استقلالية قرارها في التسليح.

تشكيلة من البحرية الجزائرية فوق سفينة بميناء العاصمة (وزارة الدفاع)

وتؤكد مصادر جزائرية أن نجاح تجربة إطلاق صاروخ «CM-302» لا يعني بالضرورة أن الجزائر قررت التخلي نهائياً عن منظومة «Bastion» الروسية، أو استبدال جميع تجهيزاتها، بل يُمثل مؤشراً على اعتماد الخيار الصيني، وتعزيزه ضمن استراتيجية تنويع وتحديث الترسانة العسكرية.