وزير الدفاع المصري يؤكد جاهزية تأمين المجال الجوي في مختلف الظروف

تواجه إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديدة اختباراً مبكراً في علاقاتها مع المؤسسات الدولية والشركاء الغربيين، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على انتقال القيادة إلى فوزي مصباح أبو خزام، الذي كلفه مجلس النواب خلفاً لناجي عيسى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يأتي ذلك في ظل غياب مؤشرات واضحة على حصول تعيينه على مستوى القبول السياسي والدولي والإجماع، الذي رافق اختيار سلفه في أكتوبر 2024، بالتزامن مع تجديد واشنطن تحفظاتها على التطورات الأخيرة داخل المؤسسة النقدية الأهم في البلاد.

* مخاوف أميركية

بحسب تقديرات اقتصاديين، من بينهم أستاذ الاقتصاد وعضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري، فإن جانباً من الإشكالية يرتبط بالإجراءات غير المعتادة التي اتبعها مجلس النواب لتكليف أبو خزام خلفاً لناجي عيسى، خصوصاً استناده إلى قبول استقالة سابقة للأخير كان قد تقدم بها في أغسطس (آب) الماضي.

مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس (الصفحة الرسمية للمصرف)

وذهب الفيتوري في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الملاحظات تمتد أيضاً إلى الخلفية الأكاديمية للمحافظ الجديد، موضحاً أن تخصصه في المجال التقني، وليس الاقتصاد أو العلوم المالية والمصرفية، وهي مجالات ترتبط بطبيعة المسؤوليات التي يتولاها محافظ المصرف المركزي.

وجاءت الرسائل الأميركية الأحدث خلال اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين، الذي استضافته بعثة الأمم المتحدة للدعم بطرابلس، مساء الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات ليبية ودول ومنظمات إقليمية ودولية.

فخلال الاجتماع، جددت القائمة بالأعمال الأميركية لدى ليبيا، إنغا هيمينك، مخاوف واشنطن إزاء التطورات الأخيرة في المصرف المركزي، داعية إلى الحفاظ على استقلالية المؤسسات الاقتصادية الليبية وتماسكها التكنوقراطي، بما يشمل المصرف وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.

ولم تقتصر الرسائل الدولية على الموقف الأميركي؛ إذ ربطت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، خلال الاجتماع ذاته، معالجة الاختلالات الاقتصادية بضرورة توفير ضمانات مؤسسية، تحول دون إخضاع المؤسسات السيادية للتدخلات السياسية، مشددة في كلمتها على أهمية استناد التعيينات إلى معايير الكفاءة والجدارة.

وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من توقيتها، إذ جاءت بعد تكليف مجلس النواب لأبوخزام محافظاً للمصرف في 22 أكتوبر الماضي، في خطوة لم يسبقها إعلان عن توافق بين المؤسسات الليبية المعنية، على غرار الترتيبات التي رافقت اختيار الإدارة السابقة.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسة، عقدها في مدينة سبها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بأغلبية 78 نائباً من أصل 90 حضروا الجلسة، على قبول استقالة عيسى وتكليف أبوخزام بالمنصب.

وفي محاولة لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالتكليف وتأكيد نفاذ قراره، أدى المحافظ الجديد اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، في بنغازي في الرابع من نوفمبر الحالي، بحضور عدد من أعضاء المجلس، ونائب المحافظ مرعي البرعصي ومسؤولين بالمصرف.

أما المجلس الأعلى للدولة فقد أبدى عدم ممانعته تولي أبوخزام مهام محافظ المصرف مؤقتاً في أكتوبر الماضي، إلى حين التوافق مع مجلس النواب على تسمية محافظ جديد، لكن ذلك لم يتطور إلى إعلان موافقة رسمية من المجلس على قرار تعيينه نهائياً.

في المقابل، ظلت المؤشرات المعلنة على مستوى التواصل الدبلوماسي الغربي مع الإدارة الجديدة لا تحظى بإجماع؛ إذ لم تصدر البعثة الأممية بياناً ترحيياً، بل اكتفت بموقفها في أكتوبر الماضي، الذي أكد ضرورة الالتزام التام بالإجراءات القانونية والمؤسسية النافذة.

محافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي بوخزام خلال لقاء مع السفير البريطاني مارتن رينولدز في طرابلس الأربعاء (المصرف المركزي)

واقتصرت لقاءات أبوخزام المعلنة على السفير البريطاني مارتن رينولدز، اليوم الأربعاء، وقبله بيومين السفير الفرنسي تييري فالا، حيث قدما له التهنئة بمناسبة توليه مهامه، وبحثا معه موضوعات ذات اهتمام مشترك وآفاق التعاون.

* أهمية الشرعية المؤسسية

يرى رجل الأعمال الليبي حسني بي أن إجراءات التكليف وأداء اليمين وعمليتي التسليم والتسلم الأخيرة عالجت جانباً من المشروعية الإجرائية، لكنها لا تحسم بمفردها مسألة استكمال المتطلبات الدستورية المتعلقة بالتوافق بين المؤسسات المختصة، وفق الأطر المنظمة لتعيين محافظ المصرف المركزي.

وقال بي لـ«الشرق الأوسط» إن مخرجات اجتماع برلين «تعكس أهمية الشرعية المؤسسية والتوافق، ولا تعني بالضرورة اتخاذ موقف معارض لشخص المحافظ الجديد»، معتبراً أن «استكمال متطلبات التوافق الدستوري من شأنه إزالة العقبات المؤسسية أمام قبول المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتكليف أبوخزام».

محافظ المصرف المركزي فوزي بوخزام خلال مراسم التسليم والتسلم مع سلفه ناجي عيسى في طرابلس الأحد الماضي (المصرف المركزي)

وتتجاوز حساسية هذا الملف الخلاف على إجراءات التعيين، بالنظر إلى الدور الذي يؤديه المصرف المركزي في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، وتنظيم القطاع المصرفي، والإشراف على السياسة النقدية، وتوفير التمويل اللازم للإنفاق العام.

ومن ثم، فإن أي شكوك بشأن استقلال إدارته، أو وحدة قراره، قد تنعكس على ثقة المؤسسات المالية الدولية والمصارف المراسلة في تعاملاتها مع ليبيا، بحسب مراقبين.

وتزايد القلق في الأوساط الاقتصادية الليبية على وقع قرار وزارة الخزانة الأميركية تعليق معاملات الدولار مع مصرف ليبيا المركزي عقب تكليف أبوخزام، وسط تحفظات أميركية بشأن آلية التعيين، وتداعياتها على إدارة المؤسسة النقدية.

كما تحدث موقع «أفريكا إنتليجنس» عن تحفظات لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على غياب الشفافية في إجراءات اختيار المحافظ الجديد.

وحذر حسني بي من تداعيات استمرار الخلاف بشأن سلامة إجراءات التكليف، مشيراً إلى «احتمال انعكاسه على تعاملات المصارف المراسلة، والاعتراف بالتوقيعات والصلاحيات المعتمدة، وتنفيذ بعض المعاملات الدولية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة فرض عقوبات، أو تجميد أصول المصرف المركزي».

يشار إلى أن المسار الحالي يختلف عن الظروف، التي أحاطت بتعيين ناجي عيسى في سبتمبر (أيلول) 2024، عندما توصل مجلسا النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة، إلى اتفاق بشأن اختيار محافظ جديد ونائب له، في إطار تسوية أزمة قيادة المصرف، التي اندلعت عقب قرار إقالة المحافظ السابق الصديق الكبير.