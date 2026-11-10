الجزائر: إدانة الكاتب كمال داود وزوجته غيابياً بالسجن 5 سنوات

أدانت محكمة الجنح بفلاوسن في وهران، بغرب الجزائر، الثلاثاء، الكاتب الجزائري - الفرنسي كمال داود وزوجته بخمس سنوات سجن نافذة، وتغريمهما بنحو 2500 دولار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي ضدهما، بتهم «إفشاء سر مهني وسرقة ملف طبي والمساس بالحياة الخاصة»، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية». وكان ممثل النيابة قد التمس الحكم بست سنوات سجناً ضد المتهمين، في جلسة المحاكمة، التي عُقدت بتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. يُذْكر أن سعادة عربان، وهي مواطنة جزائرية، تقدمت بشكوى ضد الكاتب كمال داود، وزوجته عائشة دحدوح، طبيبتها النفسية، التي كانت تعالجها بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بسيد الشحمي بوهران. واتهمت عربان طبيبتها وزوجها الكاتب بسرقة قصتها لجعلها محور روايته «حوريات»، التي فازت بجائزة «غونكور» الأدبية المرموقة عام 2024. وقالت عائشة درار، محامية سعادة عربان، في تصريح نقلته صحيفة «الخبر»: «الحكم هو إقرار من العدالة بالضرر الذي لحق بموكلتي، واستغلال مأساتها، رغم رفضها للأمر، وتبليغها الكاتب بقرارها». وحاولت زوجة الكاتب النأي بنفسها في هذه القضية؛ حيث عبّرت عن رغبتها في حضور جلسة المحاكمة، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب وضعها العائلي، وإجراءات الطلاق من زوجها الكاتب كمال داود.

وكشفت في تصريحات للموقع الإلكتروني «قصبة تريبون» عن وصول الخلافات مع زوجها إلى قرار فك الرابطة الزوجية، بسبب المشكلات التي تراكمت منذ نشر رواية «حوريات»، كما نفت بشكل قاطع انتهاك السر المهني الطبي، أو تسريب أي معلومات أو ملفات طبية، تتعلق بسعادة عربان (مريضتها السابقة)، التي ادعت أن رواية «حوريات» تروي مأساتها بوصفها ضحية من ضحايا مرحلة الإرهاب، التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، من دون موافقتها. وأقرت زوجة الكاتب بوجود اتصالات وعلاقات مع عربان خارج الإطار المهني، وبأن سعادة عربان كانت تلتقي زوجها كمال داود، وأنهما تبادلا الحديث في مناسبات عدة، بحضورها وفي غيابها.

وأشارت إلى اللقاء الذي جمع عربان بكمال داود في منزلهما خلال رمضان 2022، مؤكدة أن اللقاء جاء بناءً على رغبة والدة عربان بالتبني، التي كانت تتمنى أن يتولى الكاتب رواية قصة ابنتها. لكن سعادة عربان «سحبت موافقتها لاحقاً، وأبلغت الكاتب شفهياً بقرارها». واتهم كمال داود، في تصريحات سابقة، السلطات الجزائرية بالوقوف وراء قرار محاكمته.