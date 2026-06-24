«المركزي الليبي» يتهم مضاربين بتغذية تراجع الدينار عبر «الإشاعات»

اتهم مصرف ليبيا المركزي مضاربين وتجار عملة بالسعي إلى التأثير على سعر صرف الدينار الليبي، من خلال ما وصفه بـ«الإشاعات والتكهنات»، وتعهد مصدر مسؤول في المصرف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» باتخاذ إجراءات أمنية لمكافحة هذه الظاهرة، في وقت يواصل فيه ضخ مليارات الدولارات في السوق المحلية للحد من الضغوط على العملة الوطنية.

وتعاني ليبيا منذ سنوات اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للعملة الأجنبية وسعرها في السوق الموازية، وهو ما أوجد بيئة خصبة للمضاربة والاتجار بالعملة. (يبلغ سعر صرف الدولار حالياً نحو 6.41 دينار في السوق الرسمية، مقابل نحو 8.49 دينار في السوق الموازية).

موظف في أحد المصارف الليبية (مصرف الجمهورية)

وقال مصدر مسؤول في المصرف المركزي في بيان، صباح الأربعاء، تناقلته وسائل إعلام محلية وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن المؤسسة النقدية تعمل على «تحقيق مزيد من النتائج للرفع من قيمة الدينار الليبي واستقرار سعر الصرف، ومعالجة التشوهات الموجودة في السوق»، مشيراً إلى فتح أدوات جديدة وزيادة المعروض من العملات الأجنبية لاحتواء الطلب المتنامي.

وأوضح المصدر ذاته، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن إجمالي ما ضخه المصرف في السوق خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2026 بلغ نحو 6 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 38 مليار دينار ليبي، معتبراً أن هذه السيولة «تغطي احتياجات السوق وتزيد عليها».

ورغم حديث المصرف عن مؤشرات استقرار نسبي في سوق الصرف، يرى المسؤول أن جانباً من التحركات الأخيرة في أسعار العملات يرتبط بـ«مضاربات مبنية على الإشاعات والتكهنات المرتبطة بالأوضاع السياسية والمالية، وأسعار النفط»، مؤكداً أن هذه العوامل تقع خارج نطاق اختصاص المصرف المركزي المباشر.

وأضاف المسؤول ذاته أن قوة الدينار الليبي مستقبلاً ستظل مرتبطة بمجموعة من المحددات الاقتصادية، وفي مقدمتها مستويات إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق العالمية، إلى جانب قدرة الدولة على ضبط الإنفاق العام في حدود الموارد المتاحة، والعمل على تنويع الاقتصاد، بعيداً عن الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية.

وشدد المصدر على أن المصرف المركزي لا يُحدد القيمة الحقيقية للدينار، بل تتمثل مهمته في إدارة سعر الصرف عند مستويات تتناسب مع قوة الاقتصاد الوطني والموارد المتاحة، مؤكداً أن إجراءات ستُتخذ بالتعاون مع الجهات المعنية لمحاربة المضاربة غير المشروعة في سوق النقد الأجنبية.

وعزز المصرف المركزي مؤخراً تعاونه مع الأجهزة الأمنية؛ حيث عقد محافظ المصرف ناجي عيسى لقاءً قبل أسبوع مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي، خُصص لمتابعة خطة التعاون بين المؤسستين في مجال تنظيم سوق الصرف الأجنبية، ومكافحة ما وصفته السلطات بـ«الظواهر السلبية» المرتبطة به.

وتلقى الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي ارتياحاً دولياً، عبّرت عنه المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، حين أقرت بأن المصرف وسّع إمكانية الحصول على العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، واتخذ خطوات للحد من الاعتماد على السوق الموازية، وتعزيز الرقابة على عمليات الصرف.

تيتيه أقرت بأن المصرف المركزي اتخذ خطوات لتعزيز الرقابة على عمليات الصرف (غيتي)

على صعيد آخر، سعى المصرف إلى طمأنة الأسواق والمتعاملين بشأن تداعيات هجوم سيبراني استهدف بعض منظوماته التقنية قبل أسبوعين. وأكد في بيان أن التحقيقات المتعلقة بالحادث أُنجزت بصورة كبيرة، وأن عمليات التعافي واستعادة الأنظمة تسير وفق الخطة الموضوعة.

وأوضح المصرف في بيان الثلاثاء أنه لم يتم رصد أي مؤشرات مؤكدة على اختراق أثر على الحسابات أو الأرصدة، أو الأصول المالية المرتبطة بعملياته، أو بعمليات المصارف ذات العلاقة، مشدداً على أن سلامة البيانات والعمليات المصرفية لا تزال تُمثل أولوية قصوى.

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت مطلع الشهر الحالي عن احتواء تداعيات الهجوم السيبراني الذي استهدف المصرف المركزي وأثّر على بعض خدماته التقنية، قبل أن تبدأ المنظومات المتضررة في العودة تدريجياً إلى العمل.

ناجي عيسى (متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي)

ويأمل المصرف المركزي أن تُسهم إجراءات ضخ النقد الأجنبي وتشديد الرقابة على سوق الصرف، وتوسيع استخدام المدفوعات الإلكترونية، في تقليص الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، غير أن مراقبين يرون أن استقرار الدينار سيظل رهناً أيضاً بمسار الأوضاع السياسية والمالية العامة في البلاد.