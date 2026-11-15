لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق

واصلت الجهات الرسمية في لبنان وسوريا مسار التواصل والتنسيق في ما بينها، مع زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، الأحد، ولقائه نظيره السوري أنس خطاب، في محطة جديدة من مساعي إعادة تنظيم العلاقات بين البلدين، لا سيما في الملفات الأمنية والحدودية، في ظل التحديات المشتركة والحاجة إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية.

وعقد الحجار اجتماعاً مع خطاب في مقر وزارة الداخلية السورية، حيث شكّل اللقاء الرسمي الأول بين الوزيرين، وبحث أولويات التعاون بين البلدين والآليات الكفيلة بتنظيم التنسيق بين الأجهزة المعنية.

وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، استقبل نظيره اللبناني، وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عقد اجتماعا مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب في دمشق.https://t.co/1aAN3aUOEK — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) November 15, 2026

وكان الحجار وصل صباحاً إلى مقر وزارة الداخلية السورية، حيث كان في استقباله نظيره السوري، وأُقيمت مراسم استقبال رسمية. ويرافق الوزير اللبناني أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، ووفد من وزارة الداخلية والبلديات.

خطاب: حريصون على تطوير العلاقات

من جهته، وصف وزير الداخلية السوري أنس خطاب اللقاء بأنه «مميز»، مؤكداً أنه تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن خطاب قوله، عبر منصة «إكس»: «أكدنا خلال اللقاء عمق العلاقات السورية اللبنانية، وحرصنا المشترك على تطويرها في جميع المجالات بما يخدم أمن واستقرار البلدين والشعبين».

استقبل وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، معالي وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ركائز... pic.twitter.com/yfrXwnsiDw — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) November 15, 2026

وقالت مصادر وزارة الداخلية اللبنانية إن اللقاء استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، وتناول مختلف الملفات المشتركة، لا سيما الأمنية منها، بما في ذلك ضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية، والإجراءات المتخذة على الحدود، إضافة إلى ملف الموقوفين.

استقبلت اليوم في دمشق أخي معالي وزير الداخلية في دولة لبنان الشقيقة السيد أحمد الحجار، والوفد المرافق له.كان لقاء أخوياً مميزاً، بحثنا فيه سبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وأكدنا عمق العلاقات السورية اللبنانية، وحرصنا المشترك على تطويرها في جميع... pic.twitter.com/3iSp0MFJZA — أنس حسان خطاب (@Anas_Khattab_sy) November 15, 2026

وكتب وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار على منصة «إكس»: «تشرفت بتلبية دعوة معالي وزير الداخلية السوري المهندس أنس الخطاب إلى دمشق العريقة.

من وزارة الداخلية إلى شوارع دمشق القديمة وباب توما والجامع الأموي وجبل قاسيون، محطات في زيارتنا أضفت طابعاً خاصاً ومميزاً... وكانت مناسبة للبحث في التعاون، والتنسيق في العديد من الملفات لا سيما الأمنية منها». وأكد: «لبنان وسوريا بلدان شقيقان، وسنعمل بإذن الله على رفع مستوى التعاون لما يخدم المصالح المشتركة».

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار:«تشرفت بتلبية دعوة معالي وزير الداخلية السوري المهندس انس الخطاب إلى دمشق العريقة.من وزارة الداخلية إلى شوارع دمشق القديمة وباب توما والجامع الأموي وجبل قاسيون، محطات في زيارتنا أضفت طابعا خاصا ومميزا.وكانت مناسبة للبحث في التعاون والتنسيق... pic.twitter.com/vEuRCSLvI1 — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) November 15, 2026

وتأتي الزيارة في سياق سلسلة من الاتصالات واللقاءات اللبنانية السورية التي شهدتها المرحلة الأخيرة، في إطار البحث عن آليات عملية لمعالجة الملفات المشتركة، كما سبق أن عقد وفد مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية السورية اجتماعاً في بيروت في أغسطس (آب) الماضي مع الحجار وعدد من كبار الضباط اللبنانيين، لبحث أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وكان الحجار قد أكد، عشية زيارته الأحد دمشق، أهمية تعزيز العلاقات والتنسيق بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون الأمني حقق نتائج إيجابية في مكافحة المخدرات والإرهاب.

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عقد اجتماعا مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب في دمشق.https://t.co/1aAN3aUOEK — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) November 15, 2026

وتأتي زيارة الحجار بعد زيارة وفد وزاري لبناني إلى دمشق في الثاني من نوفمبر الحالي، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وضم وزراء العمل محمد حيدر، والتربية والتعليم العالي ريما كرامي، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، إضافة إلى وفد تقني من وزارة الداخلية. وبحث الوفد مع المسؤولين السوريين ملفات مشتركة، أبرزها النزوح السوري وسبل العودة، وتنظيم الوجود السوري في لبنان، وضبط الحدود، إلى جانب قضايا تربوية واجتماعية وعمالية. وكان من المقرر أن يشارك الحجار في الزيارة، إلا أنه أرجأ توجهه إلى دمشق بعد تعذر عقد اجتماعه مع نظيره السوري لأسباب طارئة.