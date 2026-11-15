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العالم العربي المشرق العربي

الأردن: الحكم بالإعدام على منفذي هجوم كنيسة الكرك

مشيِّعون يحملون جثامين ضحايا الهجوم الذي وقع في كنيسة للروم الأرثوذكس خلال مراسم جنازتهم في قرية حمود بمحافظة الكرك في الأردن (أ.ف.ب)
مشيِّعون يحملون جثامين ضحايا الهجوم الذي وقع في كنيسة للروم الأرثوذكس خلال مراسم جنازتهم في قرية حمود بمحافظة الكرك في الأردن (أ.ف.ب)
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الأردن: الحكم بالإعدام على منفذي هجوم كنيسة الكرك

مشيِّعون يحملون جثامين ضحايا الهجوم الذي وقع في كنيسة للروم الأرثوذكس خلال مراسم جنازتهم في قرية حمود بمحافظة الكرك في الأردن (أ.ف.ب)
مشيِّعون يحملون جثامين ضحايا الهجوم الذي وقع في كنيسة للروم الأرثوذكس خلال مراسم جنازتهم في قرية حمود بمحافظة الكرك في الأردن (أ.ف.ب)

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، بالإعدام شنقاً بحق 3 أشخاص دينوا بتنفيذ الهجوم الدامي غير المسبوق على كنيسة في الكرك بجنوب الأردن، الشهر الماضي، والذي أوقع 9 قتلى و25 جريحاً.

وقال الجيش الأردني في بيان إن «محكمة أمن الدولة أصدرت صباح هذا اليوم (الأحد) قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود بالكرك، بتاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف البيان أن المحكمة دانت المتهمين الثلاثة بتهم «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر 9 مرات، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية».

وحسب البيان، فإن «هذا الحكم قابل للتمييز بحكم القانون أمام محكمة التمييز».

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد توعَّد منفِّذي الهجوم بـ«أشدِّ العقوبات».

وكان 3 إرهابيين هاجموا معزين في كنيسة حمود في محافظة الكرك الجنوبية، ظهيرة يوم 23 أكتوبر الماضي، بأسلحة أوتوماتيكية، فاتحين النار على مجموعات كانت تقف أمام الكنيسة، قبل أن تُغلق البوابات الحديدية الكنسية؛ حيث كان هناك عدد كبير من النساء والشيوخ الذين احتموا من الإرهابيين.

وتوارى المهاجمون عن الأنظار بعد فرارهم من المكان، إلى أن أعلنت السلطات بعد 3 أيام القبض عليهم. وأشارت إلى أنهم شقيقان ونسيبهما، وأنهم أردنيون، ويعتنقون «الفكر التكفيري».

ويشكِّل المسيحيون قرابة 3 في المائة من سكان الأردن البالغ عددهم نحو 11 مليوناً، ويمارسون شعائرهم الدينية إجمالاً بسلام وسط غالبية سنية.

وتضم محافظة الكرك التي يناهز عدد سكانها 375 ألفاً، وجوداً مسيحياً وازناً لعشائر مثل الهلسا والحجازين.

وشهدت المحافظة عام 2016 سلسلة هجمات نُسبت في معظمها إلى تنظيم «داعش»، وكان أعنفها هجوم استهدف مركزاً أمنياً ودوريات شرطة، وأسفر عن 10 قتلى بينهم 7 عناصر أمن وسائحة في ديسمبر (كانون الأول). وقُتل بعد ذلك 4 مسلحين تحصنوا في قلعة الكرك خلال مواجهة مع عناصر الأمن.

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إعدام الأردن

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الأردن: الحكم بالإعدام على منفذي هجوم كنيسة الكرك

مشيِّعون يحملون جثامين ضحايا الهجوم الذي وقع في كنيسة للروم الأرثوذكس خلال مراسم جنازتهم في قرية حمود بمحافظة الكرك في الأردن (أ.ف.ب)
مشيِّعون يحملون جثامين ضحايا الهجوم الذي وقع في كنيسة للروم الأرثوذكس خلال مراسم جنازتهم في قرية حمود بمحافظة الكرك في الأردن (أ.ف.ب)
TT
TT

الأردن: الحكم بالإعدام على منفذي هجوم كنيسة الكرك

مشيِّعون يحملون جثامين ضحايا الهجوم الذي وقع في كنيسة للروم الأرثوذكس خلال مراسم جنازتهم في قرية حمود بمحافظة الكرك في الأردن (أ.ف.ب)
مشيِّعون يحملون جثامين ضحايا الهجوم الذي وقع في كنيسة للروم الأرثوذكس خلال مراسم جنازتهم في قرية حمود بمحافظة الكرك في الأردن (أ.ف.ب)

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، بالإعدام شنقاً بحق 3 أشخاص دينوا بتنفيذ الهجوم الدامي غير المسبوق على كنيسة في الكرك بجنوب الأردن، الشهر الماضي، والذي أوقع 9 قتلى و25 جريحاً.

وقال الجيش الأردني في بيان إن «محكمة أمن الدولة أصدرت صباح هذا اليوم (الأحد) قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود بالكرك، بتاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف البيان أن المحكمة دانت المتهمين الثلاثة بتهم «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر 9 مرات، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية».

وحسب البيان، فإن «هذا الحكم قابل للتمييز بحكم القانون أمام محكمة التمييز».

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد توعَّد منفِّذي الهجوم بـ«أشدِّ العقوبات».

وكان 3 إرهابيين هاجموا معزين في كنيسة حمود في محافظة الكرك الجنوبية، ظهيرة يوم 23 أكتوبر الماضي، بأسلحة أوتوماتيكية، فاتحين النار على مجموعات كانت تقف أمام الكنيسة، قبل أن تُغلق البوابات الحديدية الكنسية؛ حيث كان هناك عدد كبير من النساء والشيوخ الذين احتموا من الإرهابيين.

وتوارى المهاجمون عن الأنظار بعد فرارهم من المكان، إلى أن أعلنت السلطات بعد 3 أيام القبض عليهم. وأشارت إلى أنهم شقيقان ونسيبهما، وأنهم أردنيون، ويعتنقون «الفكر التكفيري».

ويشكِّل المسيحيون قرابة 3 في المائة من سكان الأردن البالغ عددهم نحو 11 مليوناً، ويمارسون شعائرهم الدينية إجمالاً بسلام وسط غالبية سنية.

وتضم محافظة الكرك التي يناهز عدد سكانها 375 ألفاً، وجوداً مسيحياً وازناً لعشائر مثل الهلسا والحجازين.

وشهدت المحافظة عام 2016 سلسلة هجمات نُسبت في معظمها إلى تنظيم «داعش»، وكان أعنفها هجوم استهدف مركزاً أمنياً ودوريات شرطة، وأسفر عن 10 قتلى بينهم 7 عناصر أمن وسائحة في ديسمبر (كانون الأول). وقُتل بعد ذلك 4 مسلحين تحصنوا في قلعة الكرك خلال مواجهة مع عناصر الأمن.

مواضيع
إعدام الأردن
العالم العربي المشرق العربي

700 غارة تضرب الحوثيين... وتحيِّد 321 عنصراً

صورة وزعها لمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أمس تظهر تدمير آليات حوثية
صورة وزعها لمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أمس تظهر تدمير آليات حوثية
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700 غارة تضرب الحوثيين... وتحيِّد 321 عنصراً

صورة وزعها لمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أمس تظهر تدمير آليات حوثية
صورة وزعها لمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أمس تظهر تدمير آليات حوثية

أسقطت الدفاعات الجوية السعودية طائرتين مسيَّرتين في منطقة الرياض وجنوب المملكة أمس، وفقاً لما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن.

في الأثناء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس، شن 723 غارة وعملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن»، شملت ضربات جوية وهجمات بالطيران المُسيَّر والراجمات والمدفعية، ضد الجماعة الحوثية التي استهدفت عدن بصاروخين باليستيين.

وأسفرت عمليات القوات المسلحة اليمنية، وفق تقديرات ميدانية أولية، عن تحييد 321 من قيادات الحوثيين وعناصرهم بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 117 آلية ومعدة عسكرية. وتوزعت العمليات على جبهات عدة، أبرزها تعز والجوف ومأرب.

في المقابل، استهدفت الجماعة الحوثية العاصمة المؤقتة عدن بصاروخين باليستيين. وفي المقابل، ضبطت قوات الطوارئ شحنة أسلحة كان يجري تهريبها إلى الحوثيين، وتضم قطع غيار ومكونات خاصة بالطائرات المُسيَّرة.

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دمشق تعيد وصل جغرافيا ريف حلب

قاعدة أميركية سابقة في منبج شمال سوريا (رويترز)
قاعدة أميركية سابقة في منبج شمال سوريا (رويترز)
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دمشق تعيد وصل جغرافيا ريف حلب

قاعدة أميركية سابقة في منبج شمال سوريا (رويترز)
قاعدة أميركية سابقة في منبج شمال سوريا (رويترز)

شرعت إدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري، أمس، في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق في 255 مدينة وقرية، في منطقة منبج وريف حلب، بطول إجمالي يبلغ 841 كيلومتراً، وذلك في سياق إنهاء حالة الانقسام الميداني التي عانت منها تلك المناطق على مدى أكثر من عقد.

وأوضحت «وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية»، المشرفة على مشروع «صدى الصمود»، أن الحملة تهدف إلى إزالة آثار التحصينات العسكرية ومخلّفاتها، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفتح الطرق لتسهيل التنقل بين المدن والقرى، «بما يسهم في تعزيز الواقع الخدمي، ودعم عودة الحياة الطبيعية والاستقرار إلى المناطق المستهدفة».

ويأتي المشروع متسقاً مع مسار تنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026 الموقّع بين الحكومة السورية و«قسد»، لإنهاء الانقسام، ودمج المناطق إدارياً واقتصادياً، وضمان عودة المهجّرين قسراً والنازحين إلى ديارهم.

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