الأردن: الحكم بالإعدام على منفذي هجوم كنيسة الكرك

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، بالإعدام شنقاً بحق 3 أشخاص دينوا بتنفيذ الهجوم الدامي غير المسبوق على كنيسة في الكرك بجنوب الأردن، الشهر الماضي، والذي أوقع 9 قتلى و25 جريحاً.

وقال الجيش الأردني في بيان إن «محكمة أمن الدولة أصدرت صباح هذا اليوم (الأحد) قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود بالكرك، بتاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف البيان أن المحكمة دانت المتهمين الثلاثة بتهم «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر 9 مرات، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية».

وحسب البيان، فإن «هذا الحكم قابل للتمييز بحكم القانون أمام محكمة التمييز».

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد توعَّد منفِّذي الهجوم بـ«أشدِّ العقوبات».

وكان 3 إرهابيين هاجموا معزين في كنيسة حمود في محافظة الكرك الجنوبية، ظهيرة يوم 23 أكتوبر الماضي، بأسلحة أوتوماتيكية، فاتحين النار على مجموعات كانت تقف أمام الكنيسة، قبل أن تُغلق البوابات الحديدية الكنسية؛ حيث كان هناك عدد كبير من النساء والشيوخ الذين احتموا من الإرهابيين.

وتوارى المهاجمون عن الأنظار بعد فرارهم من المكان، إلى أن أعلنت السلطات بعد 3 أيام القبض عليهم. وأشارت إلى أنهم شقيقان ونسيبهما، وأنهم أردنيون، ويعتنقون «الفكر التكفيري».

ويشكِّل المسيحيون قرابة 3 في المائة من سكان الأردن البالغ عددهم نحو 11 مليوناً، ويمارسون شعائرهم الدينية إجمالاً بسلام وسط غالبية سنية.

وتضم محافظة الكرك التي يناهز عدد سكانها 375 ألفاً، وجوداً مسيحياً وازناً لعشائر مثل الهلسا والحجازين.

وشهدت المحافظة عام 2016 سلسلة هجمات نُسبت في معظمها إلى تنظيم «داعش»، وكان أعنفها هجوم استهدف مركزاً أمنياً ودوريات شرطة، وأسفر عن 10 قتلى بينهم 7 عناصر أمن وسائحة في ديسمبر (كانون الأول). وقُتل بعد ذلك 4 مسلحين تحصنوا في قلعة الكرك خلال مواجهة مع عناصر الأمن.