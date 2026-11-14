دمشق تُعيد وصل جغرافيا ريف حلب وتنهي عقداً من الانقسام الميداني

تحرّك رتل آليات ثقيلة تابع لإدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري، السبت، إلى منطقة منبج بريف حلب الشرقي (شمال سوريا) للمشاركة في مشروع إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق في 255 مدينة وقرية، بطول إجمالي يبلغ 841 كيلومتراً، وذلك في إنهاء لحالة الانقسام الميداني التي عانت منها تلك المناطق خلال سنوات الصراع، وبهدف ترسيخ سلطة الدولة وإعادة دمج المناطق إدارياً واقتصادياً.

وأوضحت «وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية»، المشرفة على مشروع «صدى الصمود» بالتعاون مع محافظة حلب، أن الحملة تهدف إلى إزالة آثار التحصينات العسكرية ومخلّفاتها، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفتح الطرق لتسهيل التنقل بين المدن والقرى، «بما يسهم في تعزيز الواقع الخدمي ودعم عودة الحياة الطبيعية والاستقرار إلى المناطق المستهدفة».

صورة فوقية لردم الخنادق في المرحلة الثانية من مشروع «صدى الصمود 2» (وزارة الطوارئ)

وكانت أعمال المرحلة الثانية من المشروع قد انطلقت، الخميس الماضي، في مدينة منبج وريفها، ومن المقرر أن تستغرق سبعة أشهر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة عبر تطهير المناطق من الألغام ومخلّفات الحرب، وتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم، فضلاً عن تمكين المزارعين من الوصول إلى حقولهم واستئناف نشاطهم الزراعي.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمرحلة الأولى من «صدى الصمود» التي بدأت مطلع يوليو (تموز) الماضي في ريف حلب الشمالي، تحديداً في منطقة أعزاز ومحيطها (7 كم عن الحدود مع تركيا) وأُعلن عن اختتامها في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد إنجاز تنظيف 202 كيلومتر من السواتر الترابية والخنادق، ما أسهم في إعادة ربط نحو 33 قرية وبلدة وتسهيل حركة المدنيين فيها.

ويكتسب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في منبج وريفها أهمية سياسية وجغرافية خاصة، نظراً لطبيعة المنطقة التي مثّلت، قبل سقوط النظام السابق، نقطة التقاء وتماس ساخنة بين ثلاث قوى عسكرية متصارعة؛ إذ سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) و«مجلس منبج العسكري» على المدينة ومحيطها، مقابل فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من تركيا في الشمال والغرب، وقوات النظام السابق وحليفيه الروسي والإيراني في الجنوب.

وقد أفرز هذا التموضع حفر مئات الكيلومترات من الخنادق وإقامة سواتر مزدوجة وحقول ألغام على امتداد أربعة محاور رئيسية، شملت مجرى نهر الساجور باتجاه جرابلس شمالاً، ومحيط بلدة العريمة باتجاه الباب غرباً، ومنطقة أبو كهف باتجاه دير حافر جنوباً، وصولاً إلى محيط «سد تشرين» و«جسر قره قوزاق» على الضفة الغربية لنهر الفرات شرقاً. ويهدف تفكيك هذه الحواجز إلى إعادة وصل الشرايين الحيوية والطرق التجارية بين شرق حلب وشمالها، وتحرير الأراضي الزراعية التي ظلت معزولة أو محظورة لسنوات طويلة.

ويأتي مشروع «صدى الصمود» بمرحلتيْه متزامناً مع مسار تنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026 الموقّع بين الحكومة السورية و«قسد»، والهادف إلى إنهاء الانقسام، ودمج المناطق إدارياً واقتصادياً، وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي السورية، إضافة إلى ضمان عودة المهجّرين قسراً والنازحين إلى ديارهم بعد تهيئة الظروف الملائمة.

قاعدة أميركية سابقة في منبج شمال سوريا (أرشيفية - رويترز)

وفي هذا السياق، مثّل جرف السواتر في منطقة أعزاز ومحيطها، التي كانت خط مواجهة ساخناً مع منطقتي تل رفعت وعفرين، ضمانة ميدانية لإنهاء خطوط التماس الجغرافية بشكل عملي، وإعادة ربط الجغرافيا السورية ببعضها البعض، وفق ما أكدته الجهات المشرفة لـ«وكالة الأنباء السورية» (سانا).

ويرى متابعون للشأن السوري أن قيام وحدات من الجيش السوري بتفكيك التحصينات في منطقة استراتيجية كمنبج «يبعث برسائل سياسية واضحة مفادها تثبيت السيطرة الميدانية للدولة، وتقليص مظاهر العسكرة في المناطق المأهولة والزراعية، وهو ما ينعكس إيجاباً على أمن الحدود وتنشيط حركة التجارة الإقليمية».