لبنان يشترط مظلة الأمم المتحدة لأي آلية بديلة عن «اليونيفيل»

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، السبت، أن الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، معرباً عن انفتاح بيروت على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، لمنع أي فراغ أمني في الجنوب، مؤكداً في الوقت نفسه أن «القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب».

وجاء تصريح عون خلال استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أمينة محمد، التي أكدت أن زيارتها تأتي تعبيراً عن تضامن الأمم المتحدة مع لبنان وشعبه في ظل الأزمة الراهنة.

انفتاح على البديل

وشدد عون على أن الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على مناقشة تطوير نطاق عملها بما يراعي المتطلبات الميدانية والظروف المستجدة. وأكد أهمية الدور الذي تؤديه هذه القوات في الجنوب، ليس فقط على المستوى الأمني؛ بل أيضاً من خلال قدراتها اللوجستية والهندسية وعلاقاتها مع المجتمعات المحلية.

وأوضح أن لبنان -في حال تعذُّر استمرار المهمة بصيغتها الحالية خلال عام 2027- يتمسك بضرورة مواصلة «اليونيفيل» تنفيذ مهامها طوال المرحلة الانتقالية المحددة لانسحابها، أو العمل على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يضمن عدم حصول أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب.

الرئيس جوزاف عون استقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد:– الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة لمنع أي فراغ أمني.– القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات... pic.twitter.com/hGERHjbv8O — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 14, 2026

وأكد رئيس الجمهورية اللبنانية على أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب، داعياً الأمم المتحدة إلى دعم لبنان في الحفاظ على هذا الإطار، وضمان استمرارية الحضور الدولي الفاعل.

ولفت الرئيس عون إلى أهمية المادة العاشرة من الإطار الثلاثي، التي تشكِّل مدخلاً أساسياً لمعالجة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة من خلال مقاربة شاملة، لا تقتصر على الجانب العسكري؛ بل تشمل أيضاً الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية.

وشدد على أن معالجة هذه المسألة بصورة مستدامة تتطلب توفير الظروف التي تعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وتؤمِّن لهم الأمن والخدمات وفرص العيش الكريم؛ مشيراً إلى أن التركيز على الحلول العسكرية وحدها لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة.

وفي هذا الإطار، أشار عون إلى إمكانية إعادة إعمار 3 مناطق تضررت جزئياً من الاعتداءات، لافتاً إلى أن التكلفة المالية لإعادة تأهيلها تبقى محدودة نسبياً، في حين أن أثر هذه الخطوة قد يكون كبيراً في تشجيع عودة الأهالي وتعزيز ثقتهم بالدولة، من خلال إظهار قدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم، وترسيخ حضور مؤسساتها بوصفها المرجعية الأساسية للمواطنين.

تجنب الفراغ الأمني

من جانبها، أكدت أمينة محمد أن الأمم المتحدة ستبقى إلى جانب لبنان، مشددة على أهمية إبقاء الأوضاع التي يمر بها في صدارة الاهتمام الدولي، ومواكبة التطورات من كثب؛ خصوصاً في ضوء المرحلة الانتقالية المرتبطة بمستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وشددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يمكن السماح بحدوث فراغ في الجنوب، لما قد يترتب عليه من تداعيات مباشرة على السكان والاستقرار، مؤكدة اهتمام الأمم المتحدة بعودة الأهالي إلى مناطقهم، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وقدرتها على بسط سلطتها وتوفير الخدمات لمواطنيها.

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والوفد المرافق لها (الرئاسة اللبنانية)

وتناول اللقاء أيضاً الجهود الدولية المبذولة لدعم لبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، في ضوء انخراط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين في مسارات التعافي والإصلاح، وأكد على أهمية العمل بالتوازي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وإعادة الإعمار، وعدم ربط التقدم في أحدها بإنجاز المسارات الأخرى.

وأكدت أمينة محمد أهمية اعتماد مقاربة متكاملة تعالج جذور الأزمات وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية، مستعرضة تجارب دولية أظهرت أن الاقتصار على المقاربات الأمنية والعسكرية، من دون مواكبتها بجهود تنموية وإنسانية ومؤسساتية، يؤدي إلى استمرار معاناة السكان. وشددت على ضرورة الاستفادة من دروس التجارب السابقة وعدم تكرار الأخطاء، وعلى أهمية المضي في مختلف مسارات المعالجة بالتوازي.

وفي ختام اللقاء، جدد الرئيس عون تقديره لدعم الأمم المتحدة، مؤكداً أن لبنان يتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق معها، ليس فقط للحفاظ على الاستقرار ومنع أي فراغ في الجنوب؛ بل أيضاً لدعم عودة النازحين وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وتعزيز مؤسسات الدولة، وبناء مستقبل أكثر استقراراً للبنانيين، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.