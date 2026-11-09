بارزاني يسعى لحل الأزمة بـ«الحوار»

دعا زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، أمس، حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني للجلوس إلى طاولة حوار من أجل معالجة المشكلات، ووضع حد للأزمة السياسية في إقليم كردستان.

وجاءت دعوة بارزاني بعد خمسة أيام من انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم التي قاطعها حزب «الاتحاد الوطني»، وتسببت في تعميق حالة الانقسام في الإقليم المتواصلة منذ سنوات، خصوصاً بين الحزبين الرئيسيين، «الديمقراطي»، و«الاتحاد».

وقال بارزاني في دعوته إنه «في ظل التطورات والأوضاع السياسية الحالية، يجب على جميع الأطراف أن تضع نصب أعينها أن مصلحة شعب كردستان أكبر، وتسمو فوق أي مصلحة أو هدف آخر»، وأضاف: «انطلاقاً من هذا المبدأ، أدعو الإخوة في (الاتحاد الوطني الكردستاني) للجلوس إلى طاولة الحوار مع (الحزب الديمقراطي الكردستاني) من أجل معالجة المشكلات، ووضع حد للأزمة السياسية في إقليم كردستان».