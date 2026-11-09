بغداد تحقق في الهجوم على حقل كورمور الغازي

أمر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان للوقوف على ملابسات استهداف حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

في غضون ذلك، أعلنت رئاسة كردستان عن زيارة وفد إيراني إلى الإقليم.

وذكر بيان للإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن الزيدي «أمر بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق للوقوف على ملابسات حادث الاعتداء الآثم الذي وقع في الساعة 23:10 من يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باستهداف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية». وأضاف أن «الحادث لم يُسفِر عن أي ضحايا بشرية حسب المعلومات الأولية».

فيديو يوثق استهداف حقل كورمور الغازي بطائرة مسيرة الليلة الماضية pic.twitter.com/Oql5wQgquT — Kurdistan24 عربية (@arabick24) November 9, 2026

وسبق أن تعرض حقل الغاز الاستراتيجي لأكثر من 12 هجوماً منذ بدء سلسلة الاستهدافات عام 2022، وقع أكثرها خلال العامين الأخيرين، فيما يشكك كثيرون بإمكانية إعلان السلطات الرسمية نتائج التحقيقات أو أن تكشف عن الجهات المتورطة في الهجوم.

وتحدث عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، الاثنين، لشبكة «رووداو» الإعلامية الكردية، قائلاً: «يقال إن الطائرة المسيّرة أُطلقت من قضاء خورماتو، لكن هذه المعلومة لم تؤكَّد رسمياً حتى الآن، ونحن ننتظر نتائج أعمال لجنة التحقيق التي شُكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة».

وقضاء خورماتو يتبع محافظة صلاح الدين المحاذية لمحافظة كركوك، وتتمتع بعض الفصائل التابعة للحشد الشعبي بنفوذ واسع فيه.

وليس من الواضح طبيعة الجهة التي نفَّذت الهجوم ضد الحقل الغازي، خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية الملتبسة في إقليم كردستان، لكن أصابع الاتهام غالباً ما أشارت إلى إيران والفصائل المرتبطة بها، في مسعى لعرقلة جهود العراق في الاكتفاء ذاتياً من موارد الغاز المحلية التي تشتد حاجة البلاد إليها لتشغيل معظم محطاتها الكهربائية، والانتهاء من عملية الاعتماد على الغاز الإيراني.

المبعوث الأميركي

وأدان المبعوث الأميركي إلى العراق وسوريا توم برّاك، الاثنين، الهجوم، وقال في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نُدين الهجوم على فورمور، والذي كان بمنزلة هجوم على الشعب العراقي. نحن ندعم رئيس الوزراء الزيدي وحكومة إقليم كردستان في العثور على المسؤولين ومحاسبتهم».

كان المبعوث الأميركي قد زار العراق، الأربعاء الماضي، واجتمع برئيس الوزراء علي الزيدي.

We condemn the attack on Khor Mor, which was an attack on the Iraqi people. We support Prime Minister Zaidi and the Kurdistan Regional Government in finding those responsible and holding them to account. — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) November 9, 2026

وأعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية، الاثنين، تعليق عمليات الإنتاج في حقل كورمور بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة.

وذكرت الشركة، في بيان، أن «حقل كورمور تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة ليلة أمس، مما أدى إلى اندلاع حريق، وأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماده، دون تسجيل أي إصابات».

وأضافت أن «عمليات الإنتاج في الحقل جرى تعليقها إلى حين الانتهاء من تقييم الأضرار»، مؤكدةً أنها «تعمل بتنسيق وثيق مع حكومة إقليم كردستان والسلطات الاتحادية العراقية، التي أبدت دعماً قوياً للشركة».

انخفاض إنتاج الكهرباء

وعقب الهجوم على الحقل، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان، أن الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي سيؤدي إلى انخفاض إنتاج الكهرباء في الشبكة الوطنية للإقليم بما يتراوح بين 2500 و2800 ميغاواط.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «الهجوم على الحقل سينعكس على إنتاج الطاقة الكهربائية، متوقعةً انخفاضه بالمقدار المذكور».

ويعد حقل كورمور من أبرز مصادر إمدادات الغاز المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء في إقليم كردستان.

وفد إيراني في الإقليم

وفي غمرة الأحداث السياسية والأمنية في إقليم كردستان، استقبل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، مساء الاحد، وفداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الإقليم، لكنه لم يشر إلى طبيعة الشخصيات الإيرانية الممثلة في الوفد.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء «بحث علاقات العراق وإقليم كردستان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للجانبين».

كما شهد اللقاء «مناقشة التفاهمات والاتفاقيات الأمنية بين العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك».