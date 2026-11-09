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العالم العربي المشرق العربي

بغداد تحقق في الهجوم على حقل كورمور الغازي

إدانة من المبعوث الأميركي... ووفد إيراني في كردستان

رئيس الإقليم خلال استقباله الوفد الإيراني (رئاسة الإقليم)
رئيس الإقليم خلال استقباله الوفد الإيراني (رئاسة الإقليم)
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بغداد تحقق في الهجوم على حقل كورمور الغازي

رئيس الإقليم خلال استقباله الوفد الإيراني (رئاسة الإقليم)
رئيس الإقليم خلال استقباله الوفد الإيراني (رئاسة الإقليم)

أمر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان للوقوف على ملابسات استهداف حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

في غضون ذلك، أعلنت رئاسة كردستان عن زيارة وفد إيراني إلى الإقليم.

وذكر بيان للإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن الزيدي «أمر بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق للوقوف على ملابسات حادث الاعتداء الآثم الذي وقع في الساعة 23:10 من يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باستهداف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية». وأضاف أن «الحادث لم يُسفِر عن أي ضحايا بشرية حسب المعلومات الأولية».

وسبق أن تعرض حقل الغاز الاستراتيجي لأكثر من 12 هجوماً منذ بدء سلسلة الاستهدافات عام 2022، وقع أكثرها خلال العامين الأخيرين، فيما يشكك كثيرون بإمكانية إعلان السلطات الرسمية نتائج التحقيقات أو أن تكشف عن الجهات المتورطة في الهجوم.

وتحدث عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، الاثنين، لشبكة «رووداو» الإعلامية الكردية، قائلاً: «يقال إن الطائرة المسيّرة أُطلقت من قضاء خورماتو، لكن هذه المعلومة لم تؤكَّد رسمياً حتى الآن، ونحن ننتظر نتائج أعمال لجنة التحقيق التي شُكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة».

وقضاء خورماتو يتبع محافظة صلاح الدين المحاذية لمحافظة كركوك، وتتمتع بعض الفصائل التابعة للحشد الشعبي بنفوذ واسع فيه.

وليس من الواضح طبيعة الجهة التي نفَّذت الهجوم ضد الحقل الغازي، خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية الملتبسة في إقليم كردستان، لكن أصابع الاتهام غالباً ما أشارت إلى إيران والفصائل المرتبطة بها، في مسعى لعرقلة جهود العراق في الاكتفاء ذاتياً من موارد الغاز المحلية التي تشتد حاجة البلاد إليها لتشغيل معظم محطاتها الكهربائية، والانتهاء من عملية الاعتماد على الغاز الإيراني.

المبعوث الأميركي

وأدان المبعوث الأميركي إلى العراق وسوريا توم برّاك، الاثنين، الهجوم، وقال في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نُدين الهجوم على فورمور، والذي كان بمنزلة هجوم على الشعب العراقي. نحن ندعم رئيس الوزراء الزيدي وحكومة إقليم كردستان في العثور على المسؤولين ومحاسبتهم».

كان المبعوث الأميركي قد زار العراق، الأربعاء الماضي، واجتمع برئيس الوزراء علي الزيدي.

وأعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية، الاثنين، تعليق عمليات الإنتاج في حقل كورمور بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة.

وذكرت الشركة، في بيان، أن «حقل كورمور تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة ليلة أمس، مما أدى إلى اندلاع حريق، وأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماده، دون تسجيل أي إصابات».

وأضافت أن «عمليات الإنتاج في الحقل جرى تعليقها إلى حين الانتهاء من تقييم الأضرار»، مؤكدةً أنها «تعمل بتنسيق وثيق مع حكومة إقليم كردستان والسلطات الاتحادية العراقية، التي أبدت دعماً قوياً للشركة».

انخفاض إنتاج الكهرباء

وعقب الهجوم على الحقل، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان، أن الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي سيؤدي إلى انخفاض إنتاج الكهرباء في الشبكة الوطنية للإقليم بما يتراوح بين 2500 و2800 ميغاواط.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «الهجوم على الحقل سينعكس على إنتاج الطاقة الكهربائية، متوقعةً انخفاضه بالمقدار المذكور».

ويعد حقل كورمور من أبرز مصادر إمدادات الغاز المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء في إقليم كردستان.

وفد إيراني في الإقليم

وفي غمرة الأحداث السياسية والأمنية في إقليم كردستان، استقبل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، مساء الاحد، وفداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الإقليم، لكنه لم يشر إلى طبيعة الشخصيات الإيرانية الممثلة في الوفد.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء «بحث علاقات العراق وإقليم كردستان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للجانبين».

كما شهد اللقاء «مناقشة التفاهمات والاتفاقيات الأمنية بين العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك».

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دمشق وعمّان تؤكدان أن علاقاتهما في «أفضل حالاتها» وتوقعان 11 اتفاقية

الصفدي والشيباني خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى في دمشق الاثنين 9 نوفمبر 2026 (الخارجية السورية)
الصفدي والشيباني خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى في دمشق الاثنين 9 نوفمبر 2026 (الخارجية السورية)
TT
TT

دمشق وعمّان تؤكدان أن علاقاتهما في «أفضل حالاتها» وتوقعان 11 اتفاقية

الصفدي والشيباني خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى في دمشق الاثنين 9 نوفمبر 2026 (الخارجية السورية)
الصفدي والشيباني خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى في دمشق الاثنين 9 نوفمبر 2026 (الخارجية السورية)

أكد الأردن وسوريا أن علاقاتهما «في أفضل حالاتها»، وفق وصف قاله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مؤكداً دعم بلاده لسوريا في مواجهة التحديات، وجهود إعادة البناء، باعتبارها «ركيزة لاستقرار المنطقة»، فيما شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن «أمن الأردن يمثل امتداداً لأمن سوريا»، مشيراً إلى استمرار التنسيق الأمني رفيع المستوى بين البلدين لضبط الحدود.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في دمشق، عقب اجتماع أمني وعسكري موسع في قصر تشرين، اليوم الاثنين، ضمن أعمال الدورة الثالثة لـ«مجلس التنسيق الأعلى السوري - الأردني».

11 اتفاقية ومذكرة تفاهم

واختتمت أعمال الدورة بتوقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي مجالات تعاون متعددة، أبرزها مذكرة تفاهم خاصة بالربط السككي بين سوريا، والأردن، والمملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع النقل الإقليمي، والتبادل التجاري بين الدول الثلاث.

وشارك في الاجتماع من الجانب السوري، إلى جانب الشيباني، وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، وعدد من المسؤولين العسكريين، والأمنيين.

أما الوفد الأردني، برئاسة الصفدي، فضم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس، ومدير دائرة المخابرات العامة اللواء أحمد حاتوقاي.

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، يُعد مجلس التنسيق الأعلى السوري - الأردني، الذي أُنشئ في مايو (أيار) 2025، إطاراً مؤسسياً للتعاون بين البلدين بهدف تنسيق السياسات، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات عبر اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أشهر، وتتابع تنفيذ مخرجاتها لجان فنية مختصة.

وتأتي هذه المحادثات الرفيعة بعد نحو أسبوعين من تنفيذ سلاح الجو الملكي الأردني عملية عسكرية في محافظة درعا (وريف السويداء) يوم الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحملت اسم «عملية الردع الأردني - حمود»، والتي أعلنت دمشق حينها أنها تمت دون تنسيق مسبق معها.

وكانت معلومات نتائج تلك العملية قد شهدت تضارباً؛ فبينما أعلن الجانب الأردني أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من تنظيم «داعش»، وتدمير مستودع أسلحة ضخم، أفادت مصادر ميدانية وطبية سورية بمقتل سبعة مدنيين (بينهم ثلاثة أطفال وامرأة)، وإصابة آخرين جراء استهداف مواقع مدنية. وسعى الطرفان خلال الفترة الماضية إلى احتواء الموقف عبر الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق، والتحقيق في ملابسات العملية.

الصفدي والشيباني مع الوفدين السوري والأردني خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى في دمشق الاثنين 9 نوفمبر 2026 (الخارجية السورية)

وعقب الاجتماع عقد الصفدي والشيباني مؤتمراً صحافياً أكد خلاله الصفدي وقوف الأردن إلى جانب سوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها. وقال: «على إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، والتوقف عن العبث بالأمن السوري».

كما وصف خطر المخدرات بأنه «تهديد مشترك يعمل البلدان معاً لدحره».

الشيباني

من جانبه، جدد الشيباني التزام دمشق بمواجهة شبكات التهريب بكل حزم في إطار التعاون. وفي سياق استعراض مسار العلاقات، أشار وزير الخارجية السوري إلى أن الأردن «كان سباقاً في طرق أبواب سوريا» عقب سقوط النظام السابق، مؤكداً تطلع بلاده إلى بناء شراكة صلبة ومتينة مع عمان تعكس عمق الروابط التاريخية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح الشيباني أن الأردن يمثل حالياً «الشريك التجاري الأكبر لسوريا»، معلناً عن اتفاق الطرفين على إعادة تأهيل الطريق الدولي الرابط بين البلدين بتكلفة تبلغ 47 مليون دولار، إلى جانب رفع القدرة الاستيعابية وكفاءة معبر نصيب - جابر الحدودي.

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العالم العربي المشرق العربي

بغداد تحقق في الهجوم على حقل كورمور الغازي

رئيس الإقليم خلال استقباله الوفد الإيراني (رئاسة الإقليم)
رئيس الإقليم خلال استقباله الوفد الإيراني (رئاسة الإقليم)
TT
TT

بغداد تحقق في الهجوم على حقل كورمور الغازي

رئيس الإقليم خلال استقباله الوفد الإيراني (رئاسة الإقليم)
رئيس الإقليم خلال استقباله الوفد الإيراني (رئاسة الإقليم)

أمر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان للوقوف على ملابسات استهداف حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

في غضون ذلك، أعلنت رئاسة كردستان عن زيارة وفد إيراني إلى الإقليم.

وذكر بيان للإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن الزيدي «أمر بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق للوقوف على ملابسات حادث الاعتداء الآثم الذي وقع في الساعة 23:10 من يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باستهداف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية». وأضاف أن «الحادث لم يُسفِر عن أي ضحايا بشرية حسب المعلومات الأولية».

وسبق أن تعرض حقل الغاز الاستراتيجي لأكثر من 12 هجوماً منذ بدء سلسلة الاستهدافات عام 2022، وقع أكثرها خلال العامين الأخيرين، فيما يشكك كثيرون بإمكانية إعلان السلطات الرسمية نتائج التحقيقات أو أن تكشف عن الجهات المتورطة في الهجوم.

وتحدث عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، الاثنين، لشبكة «رووداو» الإعلامية الكردية، قائلاً: «يقال إن الطائرة المسيّرة أُطلقت من قضاء خورماتو، لكن هذه المعلومة لم تؤكَّد رسمياً حتى الآن، ونحن ننتظر نتائج أعمال لجنة التحقيق التي شُكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة».

وقضاء خورماتو يتبع محافظة صلاح الدين المحاذية لمحافظة كركوك، وتتمتع بعض الفصائل التابعة للحشد الشعبي بنفوذ واسع فيه.

وليس من الواضح طبيعة الجهة التي نفَّذت الهجوم ضد الحقل الغازي، خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية الملتبسة في إقليم كردستان، لكن أصابع الاتهام غالباً ما أشارت إلى إيران والفصائل المرتبطة بها، في مسعى لعرقلة جهود العراق في الاكتفاء ذاتياً من موارد الغاز المحلية التي تشتد حاجة البلاد إليها لتشغيل معظم محطاتها الكهربائية، والانتهاء من عملية الاعتماد على الغاز الإيراني.

المبعوث الأميركي

وأدان المبعوث الأميركي إلى العراق وسوريا توم برّاك، الاثنين، الهجوم، وقال في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نُدين الهجوم على فورمور، والذي كان بمنزلة هجوم على الشعب العراقي. نحن ندعم رئيس الوزراء الزيدي وحكومة إقليم كردستان في العثور على المسؤولين ومحاسبتهم».

كان المبعوث الأميركي قد زار العراق، الأربعاء الماضي، واجتمع برئيس الوزراء علي الزيدي.

وأعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية، الاثنين، تعليق عمليات الإنتاج في حقل كورمور بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة.

وذكرت الشركة، في بيان، أن «حقل كورمور تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة ليلة أمس، مما أدى إلى اندلاع حريق، وأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماده، دون تسجيل أي إصابات».

وأضافت أن «عمليات الإنتاج في الحقل جرى تعليقها إلى حين الانتهاء من تقييم الأضرار»، مؤكدةً أنها «تعمل بتنسيق وثيق مع حكومة إقليم كردستان والسلطات الاتحادية العراقية، التي أبدت دعماً قوياً للشركة».

انخفاض إنتاج الكهرباء

وعقب الهجوم على الحقل، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان، أن الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي سيؤدي إلى انخفاض إنتاج الكهرباء في الشبكة الوطنية للإقليم بما يتراوح بين 2500 و2800 ميغاواط.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «الهجوم على الحقل سينعكس على إنتاج الطاقة الكهربائية، متوقعةً انخفاضه بالمقدار المذكور».

ويعد حقل كورمور من أبرز مصادر إمدادات الغاز المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء في إقليم كردستان.

وفد إيراني في الإقليم

وفي غمرة الأحداث السياسية والأمنية في إقليم كردستان، استقبل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، مساء الاحد، وفداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الإقليم، لكنه لم يشر إلى طبيعة الشخصيات الإيرانية الممثلة في الوفد.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء «بحث علاقات العراق وإقليم كردستان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للجانبين».

كما شهد اللقاء «مناقشة التفاهمات والاتفاقيات الأمنية بين العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك».

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الحكومة العراقية العراق
العالم العربي المشرق العربي

علي الزيدي زار إيران سراً لـ«خفض التوتر ونزع فتيل الحرب»

الزيدي خلال لقائه الرئيس الإيراني في يوليو الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
الزيدي خلال لقائه الرئيس الإيراني في يوليو الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
TT
TT

علي الزيدي زار إيران سراً لـ«خفض التوتر ونزع فتيل الحرب»

الزيدي خلال لقائه الرئيس الإيراني في يوليو الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
الزيدي خلال لقائه الرئيس الإيراني في يوليو الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

أكد السفير العراقي لدى إيران، ياسر عبد الزهراء الحجاج، الاثنين، ما تناولته وسائل اعلام إيرانية بشأن «زيارة سرية» قام بها رئيس الوزراء علي الزيدي، إلى إيران، الجمعة الماضي، وهي الزيارة الثانية له بعد زيارة معلنة في 23 يوليو (تموز) الماضي.

وقال الحجاج في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن زيارة الزيدي لإيران «تأتي بطابع خاص وغير معلن، وتهدف إلى بحث سبل خفض التوتر ونزع فتيل الحرب في المنطقة».

وأضاف أن «العراق ليس على هامش ما يجري في المنطقة، بل يتحرك بفاعلية وفق مصالحه الوطنية العليا، بقيادة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، واضعاً جهوده الدبلوماسية في خدمة التهدئة ومنع التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

كان مصدر مطلع قد أكد لوكالة «فارس» الإيرانية، أن الزيدي أجرى زيارة استمرت ساعات إلى طهران يوم الجمعة الماضي، التقى خلالها رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف، وتركزت المباحثات على جهود العراق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وقال المصدر، في حديث لمراسل الوكالة، إن «الزيدي والوفد المرافق له التقوا قاليباف وأجروا معه مباحثات تركزت على مساعي العراق لإنهاء الحرب بين إيران وأميركا، ولم تتطرق إلى موضوعات أخرى».

وأضاف أن «رئيس الوفد الإيراني المفاوض أشاد بجهود العراق، وشرح خطة إيران ذات اليومين، مؤكداً ضرورة احترام أميركا لحقوق إيران في إطار هذه الخطة من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام».

استغراب السرِّية

وبينما لم يصدر بيان رسمي عن رئاسة الوزراء العراقية بشأن الزيارة السرية، أثار استغراب بعض المراقبين خبر الزيارة ذات الطابع السري، خصوصاً أن «الدبلوماسية العراقية المعلنة لم تنخرط في مساعي معروفة لخفض التصعيد وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران على غرار ما قامت به دول مثل باكستان وقطر وعمان ودول أخرى»، طبقاً لمصدر مقرَّب من قوى «الإطار التنسيقي» الحاكم، تحدث إلى «الشرق الأوسط».

ولم يستبعد المصدر أن «تكون للزيارة صلة بمكالمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالزيدي الخميس الماضي، ومن ثم لقاء الزيدي مع المبعوث الأميركي توم براك في اليوم نفسه».

لكن المصدر نفى علمه بما إذا كانت الزيارة بـ«مبادرة شخصية من الزيدي أم بطلب من قوى الإطار التنسيقي، أم بتكليف وطلب من أحد طرفَي الصراع: الولايات المتحدة أو إيران».

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