علي الزيدي زار إيران سراً لـ«خفض التوتر ونزع فتيل الحرب»

أكد السفير العراقي لدى إيران، ياسر عبد الزهراء الحجاج، الاثنين، ما تناولته وسائل اعلام إيرانية بشأن «زيارة سرية» قام بها رئيس الوزراء علي الزيدي، إلى إيران، الجمعة الماضي، وهي الزيارة الثانية له بعد زيارة معلنة في 23 يوليو (تموز) الماضي.

وقال الحجاج في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن زيارة الزيدي لإيران «تأتي بطابع خاص وغير معلن، وتهدف إلى بحث سبل خفض التوتر ونزع فتيل الحرب في المنطقة».

وأضاف أن «العراق ليس على هامش ما يجري في المنطقة، بل يتحرك بفاعلية وفق مصالحه الوطنية العليا، بقيادة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، واضعاً جهوده الدبلوماسية في خدمة التهدئة ومنع التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

كان مصدر مطلع قد أكد لوكالة «فارس» الإيرانية، أن الزيدي أجرى زيارة استمرت ساعات إلى طهران يوم الجمعة الماضي، التقى خلالها رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف، وتركزت المباحثات على جهود العراق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وقال المصدر، في حديث لمراسل الوكالة، إن «الزيدي والوفد المرافق له التقوا قاليباف وأجروا معه مباحثات تركزت على مساعي العراق لإنهاء الحرب بين إيران وأميركا، ولم تتطرق إلى موضوعات أخرى».

وأضاف أن «رئيس الوفد الإيراني المفاوض أشاد بجهود العراق، وشرح خطة إيران ذات اليومين، مؤكداً ضرورة احترام أميركا لحقوق إيران في إطار هذه الخطة من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام».

استغراب السرِّية

وبينما لم يصدر بيان رسمي عن رئاسة الوزراء العراقية بشأن الزيارة السرية، أثار استغراب بعض المراقبين خبر الزيارة ذات الطابع السري، خصوصاً أن «الدبلوماسية العراقية المعلنة لم تنخرط في مساعي معروفة لخفض التصعيد وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران على غرار ما قامت به دول مثل باكستان وقطر وعمان ودول أخرى»، طبقاً لمصدر مقرَّب من قوى «الإطار التنسيقي» الحاكم، تحدث إلى «الشرق الأوسط».

ولم يستبعد المصدر أن «تكون للزيارة صلة بمكالمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالزيدي الخميس الماضي، ومن ثم لقاء الزيدي مع المبعوث الأميركي توم براك في اليوم نفسه».

لكن المصدر نفى علمه بما إذا كانت الزيارة بـ«مبادرة شخصية من الزيدي أم بطلب من قوى الإطار التنسيقي، أم بتكليف وطلب من أحد طرفَي الصراع: الولايات المتحدة أو إيران».