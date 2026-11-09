الشيباني: العلاقات السورية - الأردنية في أفضل حالاتها منذ عقود

رئيسة برلمان إقليم كردستان الجديدة فالا فريد (إلى اليسار) تتحدث في مؤتمر صحافي عقب جلسة لبرلمان الإقليم في أربيل 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وجّه زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، الاثنين، دعوة إلى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني للجلوس إلى طاولة حوار من أجل معالجة المشكلات، ووضع حد للأزمة السياسية في الإقليم.

وجاءت دعوة البارزاني بعد خمسة أيام من انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم التي قاطعها حزب «الاتحاد الوطني»، وتسببت في تعميق حالة الانقسام في الإقليم المتواصلة منذ سنوات، وخاصة بين الحزبين الرئيسين، «الديمقراطي»، و«الاتحاد».

وقال بارزاني في دعوته إنه «في ظل التطورات والأوضاع السياسية الحالية، يجب على جميع الأطراف أن تضع نصب أعينها أن مصلحة شعب كردستان أكبر، وتسمو فوق أي مصلحة أو هدف آخر».

وأضاف بارزاني أنه «انطلاقاً من هذا المبدأ، أدعو الإخوة في (الاتحاد الوطني الكردستاني) للجلوس إلى طاولة الحوار مع (الحزب الديمقراطي الكردستاني) من أجل معالجة المشكلات، ووضع حد للأزمة السياسية في إقليم كردستان».

وأكد «الرغبة الصادقة في أن تشارك الأطراف السياسية الأخرى بالإقليم أيضاً في مسار العملية السياسية، والعمل معاً لتشكيل حكومة موسعة ووطنية تلبي مطالب شعب كردستان، وتطلعاته».

معادلة السلطة

وعقد برلمان إقليم كردستان، الأربعاء الماضي، جلسته الأولى بعد تعطيل استمر لعامين نتيجة الخلافات بين الحزبين «الديمقراطي» و«الاتحاد»، ونجح في انتخاب رئيس للبرلمان إلى جانب نائبه، وسكرتير البرلمان، والثلاثة المنتخبون يعملون ضمن فضاء الانتماء والولاء لـ«الحزب الديمقراطي»، الأمر الذي أثار غضب شديد داخل أوساط حزب «الاتحاد».

مبنى برلمان إقليم كردستان العراق أربيل يوم 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ورغم حصول «الديمقراطي» على 39 من أصل 100 مقعد هي إجمالي مقاعد البرلمان، في مقابل حصول «الاتحاد» على 23 مقعداً، فإنّ معادلة السلطة الحاكمة في كردستان كانت على الدوام تأخذ بنظر الاعتبار مساحات النفوذ التي يتمتع بها الحزبان، ولا تستند في كثير من الأحوال إلى حجم التمثيل البرلماني، حيث يهيمن «الحزب الديمقراطي» على محافظتي أربيل ودهوك، فيما يتمتع «الاتحاد الوطني» بنفوذ واسع في محافظتي السليمانية، وحلبجة، وأجزاء واسعة من الإقليم، ويخضعها لسيطرته.

ويقول عضو المكتب السياسي في حزب «الاتحاد» يوسف غوران إن «إقليم كردستان ليس مجرد بضعة مقاعد برلمانية يمكن جمعها بطريقة حسابية، بل هو تجربة سياسية تأسست على مبدأ التوازن، والشراكة المعقدة. وأي محاولة لإدارة مؤسساته بعيداً عن التفاهم بين القوتين الرئيستين تفتح الباب أمام أزمة أعمق بكثير مما تصوره مخططو هذه الجلسة».

إجراءات «غاضبة»

ورغم حصول حزب «الاتحاد» على مناصب عديدة في الحكومة الاتحادية في بغداد، وخاصة منصب رئاسة الجمهورية، إلى جانب مناصب وزارية وعليا في إقليم كردستان، لكنه رأى في تحرك «الحزب الديمقراطي» وعقد جلسة أولى للبرلمان أنه «سياق مخالف للاتفاقات بين الحزبين التي كانت تركز على حسم جميع المسائل المتعلقة بتوزيع المناصب قبل عقد جلسة البرلمان»، طبقاً لقيادي في حزب «الاتحاد».

واتخذ حزب «الاتحاد» مجموعة إجراءات «غاضبة» بعد عقد جلسة البرلمان، وضمنها «عدم الاعتراف بشرعية الجلسة»، ووصفها بـ«الانقلاب على الشرعية، وخطوة انفرادية ».

رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انسحب من حكومة الإقليم احتجاجاً على انعقاد برلمان كردستان بغياب نوابه (أ.ف.ب)

كما لوّح بالانسحاب من حكومة الإقليم، وسحب ممثليه من رئاسة الإقليم، وسائر المؤسسات المشتركة.

وهدد بتقسم الإقليم، والذهاب إلى خيار الإدارة الذاتية، بحيث يقوم بإدارة المناطق الخاضعة لنفوذه (محافظة السليمانية، والمناطق المحيطة بها) بصورة مستقلة تماماً.

كما قرر اللجوء إلى القضاء الاتحادي، وتقديم شكوى رسمية أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، للطعن في قانونية وشرعية الجلسة البرلمانية.

ورغم دعوة مسعود بارزاني الجديدة لحزب «الاتحاد الوطني»، لكن مراقبين يشككون في إمكانية التوصل إلى صيغة مرضية للتفاهم في المدى القريب، مستندين بذلك إلى تاريخ طويل من الخلافات والصراع بين الحزبين الرئيسين.

بارزاني في بغداد

من جهة أخرى، وصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد حكومي رفيع، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء علي الزيدي، وقادة القوى السياسية، بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2027. طبقاً لبيان صادر عن حكومة الإقليم. وأضاف البيان أن «المباحثات تتمحور حول ملف حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2027، بما يضمن الحقوق، والمستحقات الدستورية والمالية للإقليم». وقال المتحدث باسم الحكومة، بيشوا هوراماني، لوكالة الأنباء العراقية، إن «الزيارة تهدف إلى مناقشة ملف الموازنة المالية، وبحث سبل حل المشكلات والملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان». وأضاف أن «المباحثات ستركز على معالجة القضايا الخلافية وفقاً للدستور، والاتفاقيات والتفاهمات السياسية، بما يسهم في التوصل إلى حلول مشتركة بين بغداد وأربيل».

خسائر السيول والأمطار

في غمرة الخلافات الحزبية تسببت السيول والأمطار الغزيرة التي هبطت على إقليم كردستان خلال اليومين الأخيرين، وخاصة محافظة أربيل، في خسائر جسيمة في الأرواح، والممتلكات.

اجتاحت عواصف مطرية غزيرة مناطق متفرقة في مدينة أربيل شمال العراق، ما أدى إلى تشكل سيول جارفة غمرت عدة شوارع ومنازل، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن الدفاع المدني في إقليم كردستان العراق وضع جميع فرقه في حالة تأهب قصوى خلال الساعات المقبلة. pic.twitter.com/lgdeedn6sR — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) November 8, 2026

وفيما قدّم مسعود بارزاني التعازي إلى مواطنين كرديين توفي أقاربهما نتيجة السيول، أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، تشكيل لجنة مشتركة لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت عاصمة المحافظة، ودعا الحكومة الاتحادية في بغداد إلى تحمل مسؤولياتها في تعويض المتضررين.

80 ملم من الأمطار خلال ساعات.. سيول تغرق أحياء أربيل وتودي بحياة شخصين pic.twitter.com/UOgjOr0Nde — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) November 8, 2026

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، الأحد، في مؤتمر صحافي، إن «فريق إدارة الأزمات -بالتنسيق بين وزارات البلدية والداخلية والإغاثة ومحافظة أربيل- شكل لجنة متخصصة لتقييم حجم الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات التي ضربت أربيل عاصمة إقليم كردستان».

وأضاف أن «إحدى مناطق أربيل سجلت هطول أكثر من 45 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة فقط، بينما بلغت كمية الأمطار في مناطق أخرى نحو 120 ملم»، مشيراً إلى أن «الفيضانات أسفرت عن أضرار مادية كبيرة جداً طالت ممتلكات المواطنين في عدد كبير من الأحياء التابعة لثلاث مديريات بلدية في أربيل».

وتابع خوشناو أن «الحادثة تسببت أيضاً في وفاة شخصين، بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وشاب في الـ28 من عمره، وشخص آخر، وأن فرق الإنقاذ تمكنت منذ الليلة الماضية من إنقاذ أكثر من 300 شخص محاصرين، سواء ممن علقوا داخل سياراتهم، أو الذين حوصروا داخل منازلهم، وتم إجلاؤهم باستخدام الآليات، والرافعات».