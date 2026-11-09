الشيباني: العلاقات السورية - الأردنية في أفضل حالاتها منذ عقود

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بارزاني يدعو «الاتحاد الوطني» إلى طاولة حوار لحل أزمة إقليم كردستان
رئيسة برلمان إقليم كردستان الجديدة فالا فريد (إلى اليسار) تتحدث في مؤتمر صحافي عقب جلسة لبرلمان الإقليم في أربيل 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
وجّه زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، الاثنين، دعوة إلى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني للجلوس إلى طاولة حوار من أجل معالجة المشكلات، ووضع حد للأزمة السياسية في الإقليم.
وجاءت دعوة البارزاني بعد خمسة أيام من انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم التي قاطعها حزب «الاتحاد الوطني»، وتسببت في تعميق حالة الانقسام في الإقليم المتواصلة منذ سنوات، وخاصة بين الحزبين الرئيسين، «الديمقراطي»، و«الاتحاد».
وقال بارزاني في دعوته إنه «في ظل التطورات والأوضاع السياسية الحالية، يجب على جميع الأطراف أن تضع نصب أعينها أن مصلحة شعب كردستان أكبر، وتسمو فوق أي مصلحة أو هدف آخر».
وأضاف بارزاني أنه «انطلاقاً من هذا المبدأ، أدعو الإخوة في (الاتحاد الوطني الكردستاني) للجلوس إلى طاولة الحوار مع (الحزب الديمقراطي الكردستاني) من أجل معالجة المشكلات، ووضع حد للأزمة السياسية في إقليم كردستان».
وأكد «الرغبة الصادقة في أن تشارك الأطراف السياسية الأخرى بالإقليم أيضاً في مسار العملية السياسية، والعمل معاً لتشكيل حكومة موسعة ووطنية تلبي مطالب شعب كردستان، وتطلعاته».
معادلة السلطة
وعقد برلمان إقليم كردستان، الأربعاء الماضي، جلسته الأولى بعد تعطيل استمر لعامين نتيجة الخلافات بين الحزبين «الديمقراطي» و«الاتحاد»، ونجح في انتخاب رئيس للبرلمان إلى جانب نائبه، وسكرتير البرلمان، والثلاثة المنتخبون يعملون ضمن فضاء الانتماء والولاء لـ«الحزب الديمقراطي»، الأمر الذي أثار غضب شديد داخل أوساط حزب «الاتحاد».
ورغم حصول «الديمقراطي» على 39 من أصل 100 مقعد هي إجمالي مقاعد البرلمان، في مقابل حصول «الاتحاد» على 23 مقعداً، فإنّ معادلة السلطة الحاكمة في كردستان كانت على الدوام تأخذ بنظر الاعتبار مساحات النفوذ التي يتمتع بها الحزبان، ولا تستند في كثير من الأحوال إلى حجم التمثيل البرلماني، حيث يهيمن «الحزب الديمقراطي» على محافظتي أربيل ودهوك، فيما يتمتع «الاتحاد الوطني» بنفوذ واسع في محافظتي السليمانية، وحلبجة، وأجزاء واسعة من الإقليم، ويخضعها لسيطرته.
ويقول عضو المكتب السياسي في حزب «الاتحاد» يوسف غوران إن «إقليم كردستان ليس مجرد بضعة مقاعد برلمانية يمكن جمعها بطريقة حسابية، بل هو تجربة سياسية تأسست على مبدأ التوازن، والشراكة المعقدة. وأي محاولة لإدارة مؤسساته بعيداً عن التفاهم بين القوتين الرئيستين تفتح الباب أمام أزمة أعمق بكثير مما تصوره مخططو هذه الجلسة».
إجراءات «غاضبة»
ورغم حصول حزب «الاتحاد» على مناصب عديدة في الحكومة الاتحادية في بغداد، وخاصة منصب رئاسة الجمهورية، إلى جانب مناصب وزارية وعليا في إقليم كردستان، لكنه رأى في تحرك «الحزب الديمقراطي» وعقد جلسة أولى للبرلمان أنه «سياق مخالف للاتفاقات بين الحزبين التي كانت تركز على حسم جميع المسائل المتعلقة بتوزيع المناصب قبل عقد جلسة البرلمان»، طبقاً لقيادي في حزب «الاتحاد».
واتخذ حزب «الاتحاد» مجموعة إجراءات «غاضبة» بعد عقد جلسة البرلمان، وضمنها «عدم الاعتراف بشرعية الجلسة»، ووصفها بـ«الانقلاب على الشرعية، وخطوة انفرادية ».
كما لوّح بالانسحاب من حكومة الإقليم، وسحب ممثليه من رئاسة الإقليم، وسائر المؤسسات المشتركة.
وهدد بتقسم الإقليم، والذهاب إلى خيار الإدارة الذاتية، بحيث يقوم بإدارة المناطق الخاضعة لنفوذه (محافظة السليمانية، والمناطق المحيطة بها) بصورة مستقلة تماماً.
كما قرر اللجوء إلى القضاء الاتحادي، وتقديم شكوى رسمية أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، للطعن في قانونية وشرعية الجلسة البرلمانية.
ورغم دعوة مسعود بارزاني الجديدة لحزب «الاتحاد الوطني»، لكن مراقبين يشككون في إمكانية التوصل إلى صيغة مرضية للتفاهم في المدى القريب، مستندين بذلك إلى تاريخ طويل من الخلافات والصراع بين الحزبين الرئيسين.
بارزاني في بغداد
من جهة أخرى، وصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد حكومي رفيع، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء علي الزيدي، وقادة القوى السياسية، بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2027. طبقاً لبيان صادر عن حكومة الإقليم. وأضاف البيان أن «المباحثات تتمحور حول ملف حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2027، بما يضمن الحقوق، والمستحقات الدستورية والمالية للإقليم». وقال المتحدث باسم الحكومة، بيشوا هوراماني، لوكالة الأنباء العراقية، إن «الزيارة تهدف إلى مناقشة ملف الموازنة المالية، وبحث سبل حل المشكلات والملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان». وأضاف أن «المباحثات ستركز على معالجة القضايا الخلافية وفقاً للدستور، والاتفاقيات والتفاهمات السياسية، بما يسهم في التوصل إلى حلول مشتركة بين بغداد وأربيل».
خسائر السيول والأمطار
في غمرة الخلافات الحزبية تسببت السيول والأمطار الغزيرة التي هبطت على إقليم كردستان خلال اليومين الأخيرين، وخاصة محافظة أربيل، في خسائر جسيمة في الأرواح، والممتلكات.
اجتاحت عواصف مطرية غزيرة مناطق متفرقة في مدينة أربيل شمال العراق، ما أدى إلى تشكل سيول جارفة غمرت عدة شوارع ومنازل، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن الدفاع المدني في إقليم كردستان العراق وضع جميع فرقه في حالة تأهب قصوى خلال الساعات المقبلة. pic.twitter.com/lgdeedn6sR
وفيما قدّم مسعود بارزاني التعازي إلى مواطنين كرديين توفي أقاربهما نتيجة السيول، أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، تشكيل لجنة مشتركة لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت عاصمة المحافظة، ودعا الحكومة الاتحادية في بغداد إلى تحمل مسؤولياتها في تعويض المتضررين.
وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، الأحد، في مؤتمر صحافي، إن «فريق إدارة الأزمات -بالتنسيق بين وزارات البلدية والداخلية والإغاثة ومحافظة أربيل- شكل لجنة متخصصة لتقييم حجم الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات التي ضربت أربيل عاصمة إقليم كردستان».
وأضاف أن «إحدى مناطق أربيل سجلت هطول أكثر من 45 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة فقط، بينما بلغت كمية الأمطار في مناطق أخرى نحو 120 ملم»، مشيراً إلى أن «الفيضانات أسفرت عن أضرار مادية كبيرة جداً طالت ممتلكات المواطنين في عدد كبير من الأحياء التابعة لثلاث مديريات بلدية في أربيل».
وتابع خوشناو أن «الحادثة تسببت أيضاً في وفاة شخصين، بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وشاب في الـ28 من عمره، وشخص آخر، وأن فرق الإنقاذ تمكنت منذ الليلة الماضية من إنقاذ أكثر من 300 شخص محاصرين، سواء ممن علقوا داخل سياراتهم، أو الذين حوصروا داخل منازلهم، وتم إجلاؤهم باستخدام الآليات، والرافعات».
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب دمشقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5339284-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
صورة نشرتها «تنسيقية حي التضامن» في «فيسبوك» لأحد تحركاتها المطالبة بمحاكمة مرتكبي المجازر في الحي
اكتشف سكان حي «التضامن» جنوب العاصمة السورية دمشق، الاثنين، مقبرة جماعية في منطقة الشهداء (السليخة)، ليرتفع عدد المقابر المكتشفة في الحي ذاته إلى ثماني مقابر، وذلك غداة إحالة وزارة العدل أمجد يوسف، الملقب بـ«جزار التضامن»، إلى قاضي التحقيق تمهيداً لمحاكمته.
وعُثر في المقبرة الجماعية الجديدة على رفات أكثر من خمسة ضحايا، فيما قالت «تنسيقية حي التضامن الدمشقي» إن أعمال البحث مستمرة بجهود فرق الدفاع المدني، والهيئة الوطنية للمفقودين. وتعد هذه المقبرة الثامنة من نوعها في الموقع ذاته.
وتعمل «تنسيقية حي التضامن» على توثيق المواقع المشتبه بوجود مقابر جماعية فيها داخل الحي، من خلال مواد مصوّرة، وشهادات ميدانية. وبثت «التنسيقية» مقطعاً مصوراً لشهادة أحد الأهالي قال فيه إن أطفالاً عثروا على عظام بشرية في الموقع، فيما ناشد آخر الجهات المعنية إجراء مسح لكامل المنطقة، وجمع الرفات، وحفظها بطريقة لائقة، تحفظ لأهالي المفقودين الحق بالوصول إلى أدلة تكشف عن مصير أبنائهم، وقال: «كلما أراد شخص التأسيس لبناء بيت يعثر على عظام بشرية».
وأحالت إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ملف قضية المتهم الرئيس في مجازر التضامن أمجد يوسف إلى مكتب النائب العام للجمهورية تمهيداً لإحالته إلى قاضي التحقيق، وتحريك دعوى الحق العام بحقه وشركائه بناءً على الأدلة والتحقيقات المحالة، لمتابعة الإجراءات أصولاً، وفق بيان وزارة العدل التي أكدت لدى تسلمها الملف «مضيّها بثبات في مسار المحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، لإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وفق المقتضى القانوني، والعدالة الانتقالية».
وجاء ذلك بالتزامن مع انتهاء التحقيقات الأولية مع أمجد يوسف، المتهم الرئيس بارتكاب هذه المجازر التي وقعت عام 2013، إذ أعلنت وزارة العدل السورية إحالة ملف القضية إلى النائب العام تمهيداً لمحاكمته ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
وكانت قوى الأمن الداخلي ألقت القبض في أبريل (نيسان) 2026 على أمجد يوسف (المساعد في الفرع 227 بالمخابرات العسكرية في النظام السابق) إثر عملية أمنية في ريف حماة، كما تم القبض على عدد من عناصر مجموعته الأمنية والمقربين منه في إطار التحقيقات.
وبثت وزارة الداخلية اعترافات مصورة له أقر فيها بقتله عشرات المدنيين بدم بارد، وإحراق جثثهم في حفرة بحي التضامن عام 2013 دون تلقي أوامر مباشرة.
تضارب الأرقام
تضاربت الأرقام حول عدد ضحايا مجازر التضامن، وثمة تقديرات تتحدث عن 280 شخصاً، في حين تشير شهادات أهالي الحي إلى أكثر من بضعة آلاف ضحية، في ظل أعداد المفقودين في الحي، ووجود العديد من الحفر والمواقع في الحي تحتوي على رفات لضحايا مجازر عام 2013، التي حصلت وسط مربع سكني قيد الإنشاء.
وتعد قضية أمجد يوسف الملقب بـ«جزار التضامن» من أبرز القضايا التي طُرحت خلال العام الماضي ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا، كونها واحدة من أبشع الجرائم الموثقة بالصوت والصورة عبر مقاطع فيديو صورها منفذو الجريمة من باب التباهي، والتفاخر «البطولي».
وتتصل قضية «مجازر التضامن» بملف الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمغيبين قسرياً في دمشق خلال السنوات الأولى من اندلاع الثورة ضد نظام بشار الأسد، منهم أطفال الدكتورة رانيا العباسي وزوجها الدكتور عبد الرحمن المغيبون منذ عام 2013.
وبحسب وزارة الداخلية، كشفت التحقيقات مع موقوفين في قضية أمجد يوسف أدلة ومعطيات تشير إلى تورطه في تصفية الأطفال الستة، وأعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، في مايو (أيار) 2026، توصلها إلى نتائج موثوقة بدرجة عالية من اليقين المهني تؤكد مقتلهم، في حين ظل مصير والديهما مجهولاً.
كما أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا في أغسطس (آب) 2026 كشفها عن مصير بسام بحرة وابنه سميح بحرة بعد 13 عاماً من اختفائهما بدمشق، وقالت إنهما قُتلا على يد مجموعة يقودها أمجد يوسف وشريكه كامل عباس في حي التضامن بدمشق.
وكانت صحيفة «الغارديان» كشفت في تحقيق نشرته في 27 أبريل عام 2022 معلومات حول مجزرة ارتكبتها قوات نظام بشار الأسد في الـ16 من الشهر ذاته عام 2013، في «حي التضامن»، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصاً، ودفنهم في مقبرة جماعية.
وتضمن التحقيق مقطعاً مصوّراً لصف ضابط اسمه أمجد يوسف في «فرع المنطقة» -الذي كان يتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية- وهو يدفع مع آخرين عشرات الأشخاص بلباس مدني، ومن أعمار مختلفة، وهم معصوبو الأعين إلى حفرة كبيرة وعميقة، ومن ثم إطلاق النار عليهم بعد أن يسقطوا فيها، ثم حرق جثثهم.
وتشير تقارير إعلامية إلى وجود 27 مقطع فيديو توثق مجزرة التضامن موجودة في بريطانيا، وما تم نشره هو مقطع واحد وفق ما قاله «المنسق العام للثورة السورية» عبد المنعم زين الدين في وقت سابق، مطالباً بالحصول على ما تبقى من تلك المقاطع.
شتاء غزة... الأمطار تُغرق خيام النازحين وتُفاقم الأزمة الإنسانية
طفل فلسطيني يجلس بجوار مياه غمرت الخيام في دير البلح الأحد بقطاع غزة (أ.ب)
تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع استمرار هطول الأمطار، التي تحوّل مخيمات النزوح بركاً من المياه والوحل، وتتسلل إلى الخيام المهترئة، مهددةً بإغراق العشرات من السكان.
وتداول مغردون من قطاع غزة مشاهد لتجمد أطفال من البرد وسط مياه الأمطار التي وصلت إلى أكتافهم، في خضم أزمة إنسانية.
مأساة في دير البلح: استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال جراء انهيار رملي على خيام النازحينتُظهر المشاهد المأساوية من مخيم حاووز البركة جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة حجم المعاناة التي يعيشها النازحون، حيث غمرت المياه الطينية الخيام وانهارت كثبان رملية على مساكن مؤقتة، فغطت... pic.twitter.com/3uQJE8BSoO
وكانت السلطات في القطاع قد أفادت بأن خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال لقوا حتفهم في حادثة مرتبطة بالأمطار الغزيرة، وفق ما أفاد الدفاع المدني.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن هناك «5 شهداء بينهم 3 أطفال وعدد من المصابين جراء انهيار جرف رملي على خيام النازحين بمركز إيواء جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ وذلك نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، في حين تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين».
وذكّر عضو مجلس بلدية غزة والمسؤول في لجنة الطوارئ في القطاع مصطفى قزعاط أن إسرائيل لم تسمح منذ إعلان الهدنة بإدخال كرفانات (بيوت جاهزة) لإيواء النازحين وأجازت إدخال أعداد محدودة من الخيام، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام مشاهد لفلسطينيين يودعون طفلين لقيا حتفهما إثر انهيار ساتر رملي على خيام عائلات نازحة في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأغرقت الأمطار الغزيرة الناتجة من منخفض جوي يضرب القطاع الفلسطيني عشرات الآلاف من خيام النازحين الذين باتوا بلا مأوى.
وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الرجال في الموقع، وكان بعضهم يحاول رفع لوح حجر كبير في حين كان آخرون يحفرون تحته باستخدام مجارف.
وحذّر الدفاع المدني «المواطنين والنازحين من إقامة الخيام أو البقاء بالقرب من الكتل الرملية والتجمعات الترابية المرتفعة، خاصة خلال فترات تساقط الأمطار؛ لما تشكله من خطر حقيقي على حياتهم».
وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في بيان، السبت، بغرق نحو «سبعين ألف خيمة تؤوي عشرات آلاف النازحين في أول يوم للمنخفض الجوي والأمطار»، مشيراً أيضاً إلى «انهيار عشرات الجدران والسقوف المتصدعة؛ ما تسبب بوقوع إصابات بينها حالات خطيرة» في مختلف مناطق القطاع.
ومنذ ساعات فجر السبت، شوهدت مئات من عائلات النازحين تفرّ من مخيمات في مناطق عدة في مدينة غزة وفي وسط القطاع وشماله بعدما غمرتها مياه الأمطار.
تحذيرات دولية
وحذَّرت مؤسسات وطنية ودولية من مخاطر انهيار أكثر من ألفي مبنى متضرر ومتصدع وآيل للسقوط، لا سيما مع استمرار هطول الأمطار وهبوب الرياح؛ ما يهدد حياة المواطنين.
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان والحصار، وتضرر خيام النازحين بمياه الأمطار مع قرب حلول الشتاء، وافتقارهم إلى المأوى الآمن ووسائل التدفئة والاحتياجات الأساسية.
وأكدت الرئاسة في بيان لها نقلته «وكالة الأنباء الفلسطينية» (وفا) أن استمرار المأساة وحرمان السكان من مقومات الحياة الأساسية نتيجة مباشرة للسياسات العدوانية الإسرائيلية وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعدم الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي وخطة الرئيس ترمب لوقف إطلاق النار، داعية إلى تحرك دولي عاجل وفاعل لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين.
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح قد دعا، السبت، إلى تحرك دولي عاجل وملزم لتوفير المساكن المؤقتة والخيام ومواد الإيواء والتدفئة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، محذراً من تداعيات بقاء مئات الآلاف من النازحين في خيام مهترئة لا توفر الحماية من البرد والأمطار، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء الفلسطينية».
من جهته، وجّه الأزهر نداءً عاجلاً إلى الهيئات الإغاثية والمنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية، للتحرك من أجل إنقاذ النازحين في غزة من تداعيات الأمطار الغزيرة والبرد القارس، وإدخال خيام مقاومة للأمطار ومستلزمات الشتاء والتدفئة والغذاء والدواء دون عوائق، محذراً من تفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها مئات الآلاف من المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى.
من جهته، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، السبت، من المخاطر التي تواجه العائلات النازحة المقيمة في المناطق المعرّضة للفيضانات والمباني المتضررة جراء الأمطار الغزيرة، مشيراً إلى عدم كفاية مخزونات الإغاثة المتاحة، وداعياً إلى السماح الفوري بإدخال مستلزمات الشتاء وتوفير تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية.