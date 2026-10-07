تنديد في السويداء بتضامن أتباع الهجري مع إسرائيل في ذكرى 7 أكتوبر

نددت مصادر في محافظة السويداء السورية ذات الأغلبية الدرزية بالفعاليات التي نظمها أتباع شيخ العقل حكمت الهجري، اليوم الأربعاء، تضامناً مع إسرائيل في ذكرى هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول). وكشفت لـ«الشرق الأوسط» شخصية درزية تعمل على «الوساطة بين الحكومة السورية والدروز» عن استكمال تشكيل «تيار بديل» لتيار الهجري.
وقد شهدت مدينة السويداء، اليوم، مظاهرة ومسيرة سيارات رفعت الأعلام الإسرائيلية وصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والشيخ الهجري الذي يسيطر على ما يعرف بـ«الحرس الوطني»، التابع له على مساحات واسعة من المحافظة بما فيها مدينة السويداء، وأعلن سابقاً عن إقامة ما سمَّاه «دولة باشان»، وذلك تضامناً مع إسرائيل في ذكرى هجمات 7 أكتوبر التي أطلقت حرب غزة منذ عام 2023.
وعدّت مصادر في مدينة السويداء لـ«الشرق الأوسط» أن الفعاليات التي شارك فيها من سمَّتهم «زعران الهجري» هي إحدى الطرق التي يتبعونها للارتماء في أحضان إسرائيل، مشددة على أنه كان من الأجدى أن يتم التضامن مع الآلاف من أطفال قطاع غزة الذين قتلتهم إسرائيل.
من جانب آخر، كشف مصدر درزي يعمل على «الوساطة بين الحكومة السورية والدروز» لحل أزمة محافظة السويداء المستمرة منذ أحداث يوليو (تموز) 2025 الدامية، عن أن «لجنة الطوارئ» التي يبلغ عدد أعضائها 15 شخصاً ولها هيئة استشارية واسعة تُمثل فيها عائلات ومشايخ وأكاديميين ونخب ثقافية في السويداء». مع التنويه إلى أن مصدرنا فضَّل عدم الإفصاح عن اسمه لضمان سرية عملية الوساطة في هذه المرحلة وأمان المنخرطين فيها.
أضاف المصدر أن اللجنة تضم شخصيات درزية من داخل السويداء، وأخرى من المقيمين خارجها، إضافة إلى شخصيات من دروز سوريا في المهجر.
حل سوري - سوري
وأوضح المصدر أن هناك توافقاً ضمنياً ووعياً كبيراً لدى الحكومة وأهالي السويداء أن الشيخ الهجري بات جزءاً من المشكلة ولم يعد جزءاً من الحل. وهناك توافق مبدئي بين الطرفين على أن «أي حل يجب أن يكون سوري – سوري ولن يتم التنازل عن ذلك».
وأشار إلى أن كل أهل السويداء واعون بأن الحكومة قبل أحداث يوليو 2025 وافقت تقريباً على كل المطالب التي قدمها أهل السويداء، وما زالت مستعدة لتقديم الكثير بما يضمن أمن وكرامة أهالي المحافظة، وأن مصلحة الطرفين واحدة، وهي ضمان السيادة السورية على كل الأراضي وضمان تمثيل الدروز في صناعة القرارات الوطنية، خصوصاً فيما يتعلق بمناطقهم.
لكن المتحدث أخذ على الحكومة السورية أنها وخلال عملها مع الدروز، «نحت إلى تجاهل وتهميش العديد من الشخصيات الوطنية الدرزية القوية التي تتحلى بالوطنية لكنها تختلف جزئياً مع الحكومة السورية حول طبيعة الحلول في السويداء.
وقال: «لقد دعمت الحكومة السورية شخصيات من المحافظة يراها الدروز أنها غير قادرة فعلاً على تمثيلهم والمطالبة بحقوقهم بحزم أمام دمشق. وبالتالي لم تتواصل مع قيادات تمثل هموم الطائفة ومصالحها ومخاوفها».
وشدد المتحدث على أن «هذه مشكلة يجب على الحكومة تداركها، وأن تتعاون مع شخصيات درزية ليست عميلة للخارج وغير منبطحة أمام الحكومة وتمثل بصلابة مصالح الوطن والطائفة في وقت واحد».
ورأى المتحدث أن «هناك أملاً كبيراً لحل أزمة السويداء، لكن المشكلة هي في إسرائيل، وأن الموضوعين مرتبطان ارتباطاً كبيراً ويجب فصلهما وحل مشكلة السويداء بشكل سوري - سوري». وأكد أن الوساطة حالياً جارية حول ما ستقدمه الحكومة وما سيقبل به أهل السويداء، لافتاً إلى أن هناك تجاوباً من طرف الحكومة لهذه المطالب.
في النهاية هناك توافق كبير بين الطرفين وإدراك أن مصلحتهم بصفتهم سوريين واحدة. فما يؤذي الطائفة الدرزية يؤذي سوريا، وما يؤذي سوريا يؤذي الطائفة الدرزية. لكن الأمور متوقفة على طبيعة الحل مع الجهات التي تعرقل أي حل في المحافظة، وهي قيادات «المكتب الأمني» الذي يديره نجل الهجري سلمان.
عقبة أمنية بحتة
المتحدث شدّد على أن هناك الكثير من الحلول على الطاولة، ولكن التوافق عليها سيأتي وقته عندما يتم الانتقال من مرحلة الوساطة إلى مرحلة المفاوضات المباشرة على طاولة واحدة.
أضاف: «تبين من خلال المفاوضات أن الجانب السياسي والاجتماعي محلول، إذ جرى التفاهم على كثير من الأمور، لكن العقبة الوحيدة المتبقية أمنية بحتة، وتتمثل في الجهة التي ستتعامل مع «الزعران» ودعمها وتقويتها بالمال والعتاد والإعلام لأنها جهة وطنية.
وبيّن أن خروج «اللجنة» إلى العلن يتطلب «إنهاء نفوذ مَن وصفهم المبعوث الأميركي والمجتمع الدولي بالعصابات، وهذه هي المشكلة التي يتم حالياً العمل على دراستها وهنا يدخل العامل الإسرائيلي».
واستدرك المتحدث أنه «منذ بداية عام 2026 لم ترسل إسرائيل دعماً مادياً للهجري»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تقوم بممارسة ضغط هائل على إسرائيل فيما يتعلق بسوريا بشكل عام، والسويداء هي تفصيل صغير من العلاقات السورية الأميركية الإسرائيلية.
وخلال حديثه، حرص المتحدث على التفريق بين مَن يوصفون «بالعصابات والزعران». ومَن لم تتلوث أياديهم بالخيانة والعمالة المباشرة والتواطؤ على الوطن والذين سيكون لهم مكان في السويداء ومستقبلاً في مؤسسات الدولة.
تصاعد الخلافات مع «الحرس الوطني»
وفي مؤشر على تصاعد الخلافات بين فصائل «الحرس الوطني»، اتهم باسم أبو فخر القيادي في «حركة رجال الكرامة» إحدى أكبر الفصائل المسلحة المحلية في السويداء (تعد بنحو 8 آلاف مقاتل)، الهجري ومؤيديه من دون أن يسمهم، بأنهم أدخلوا أهالي المحافظة بـ«مشروع الدم».
وقال أبو فخر في منشور على حسابه في «فيسبوك»: «أدخلوا الناس في مشروع الدم وجندوا لذلك مئات الحسابات تستفز الآخرين وتعوم الأرذال وتطعن بالشرفاء، حتى قلبوا الحق باطلاً والباطل حقاً في عقول المغرر بهم».
هذا وعلمت «الشرق الأوسط» أنه تم الطلب من عائلات آل أبو فخر التنصل مما ورد في المنشور باسمها لكن أغلبها رفض إعلان التنصل.