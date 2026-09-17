أحكام بالإعدام والسجن لمدانين بالتورط في أحداث الساحل السوري العام الماضي

حكم القضاء السوري، الخميس، بالسجن 20 عاماً بحقّ عنصر من وزارة الدفاع لتورطه في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل العام الماضي، وأوقعت مئات القتلى، بينما أصدر حكماً بالإعدام وآخر بالمؤبد بحق متهمَين اثنين من الموالين للحكم السابق.

وأعلن رئيس محكمة الجنايات العسكرية زكريا بكار، في قاعة المحكمة، الحكم بالإعدام على أحد المتهمين لإدانته بجنايات «الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة أدت إلى مقتل أكثر من شخصين».

وجرّم متهماً آخر «بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة كلفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب»، ومعاقبته «بالسجن المؤبد»، بينما أعلن تجريم عنصر في وزارة الدفاع «بجناية القتل القصد... ومعاقبته عنها بالسجن مدة 20 عاماً مع احتساب مدة التوقيف الاحتياطي».