بماذا يعود عضو كتلة «حزب الله» من طهران؟

لا تكمن دلالة زيارة عضو كتلة «حزب الله»، النائب اللبناني حسن فضل الله، الأخيرة إلى طهران في حدوثها، خصوصاً أن العلاقة بين «حزب الله» وإيران معروفة ومعلنة، وإنما تكمن في توقيتها وطريقة الإعلان عنها.

فقد جاءت الزيارة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الإيرانية في مرحلة تحاول فيها الدولة اللبنانية تثبيت مسار سياسي مستقل عن التجاذبات الإقليمية، وتؤكد أن القرار المتعلق بلبنان يجب أن يمر عبر مؤسسات الدولة.

بيان «الخارجية» الإيرانية

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، قبل يومين، أن عباس عراقجي استقبل في طهران النائب حسن فضل الله، بحضور ممثل «حزب الله» في إيران عبد الله صفي الدين. وقالت إن البحث تناول آخر التطورات في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية، فيما أكد عراقجي دعم بلاده للبنان و«الدفاع عن وحدة أراضيه وكرامته وسيادته الوطنية».

من جهته، أشاد فضل الله بالموقف الإيراني وبما وصفها بأنها دبلوماسية إيرانية قوية، داعياً إلى موقف إسلامي موحد في مواجهة إسرائيل.

عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب حسن فضل الله (أ.ف.ب)

مصادر وزارية: «المهم ما ستنتجه الزيارة»

وترى مصادر وزارية أن «العلاقة بين الحزب وإيران ليست بحاجة إلى اجتهاد، فهي جزء من تحالف يفتخر به الطرفان، وفي وقت يعمل فيه المسؤولون اللبنانيون على فصل المسارين، تأتي هذه الزيارة لتطرح مجدداً مدى مراعاة الحزب لدور الدولة ومواقف مسؤوليها».

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها مسؤول في (حزب الله) طهران ولن تكون الأخيرة، وإنما تكاد تكون المرة الأولى التي يتم الإعلان عنها بهذه الطريقة، من خلال بيان رسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، بما يعطي انطباعاً بأن اللقاء يأخذ طابعاً رسمياً يتجاوز كونه لقاءً مع نائب لبناني بل كأنه بين مسؤولين في دولتين».

ورغم ذلك ترى المصادر أن «المسألة الأساسية اليوم هي في نتائج الزيارة، وما إذا كانت ستساهم في تسهيل المسار القائم أو ستزيده تعقيداً، خصوصاً أن فضل الله هو المكلف بالتفاوض مع الرئاسة اللبنانية». وتسأل: «هل يتعاون (حزب الله) مع الدولة في المسار الذي تديره، ولا سيما فيما يتعلق بالتفاوض مع إسرائيل، أم سيستمر في رفض القرارات التي تتخذها مؤسساتها ويذهب إلى التصعيد أكثر؟».

وتضيف: «هذا السؤال يصبح أكثر حساسية في ظل التعثر في المفاوضات الإيرانية الأميركية، وما يمكن أن يتركه ذلك من انعكاسات على الساحة اللبنانية».

اتصالات مقطوعة

وعن التواصل بين الرئاسة و«حزب الله»، تؤكد المصادر أن «الاتصالات بين الرئيس عون و(حزب الله) مقطوعة، ولم يسجل في الفترة الأخيرة أي تواصل باستثناء التواصل القائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف الحزب».

مناصرون لـ«حزب الله» يشاركون في وقفة تنديداً بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل (إ.ب.أ)

وتأتي الزيارة بعد أيام من العقوبات الأميركية الجديدة على «حزب الله»، التي استهدفت عشرة أفراد وشبكة اتهمتها واشنطن بتحويل أموال بين «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني والحزب. وكان الحزب قد أكد، رداً على العقوبات، اعتزازه بعلاقته مع الجمهورية الإسلامية وتمسكه بـ«خيار المقاومة». بينما قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، إن «إيران تستخدم (حزب الله) لبث الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتقويض سيادة لبنان».

الحاج: يتحدّون الدولة كل يوم

من جهته، أوضح عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية» النائب رازي الحاج أن زيارة فضل الله إلى طهران «ليست غريبة»، عادّاً أن «حزب الله» لم يمر عليه يوم إلا واعتبر إيران الأساس في المعادلة، وهو يعترض على مسار الدولة، وكان يريد وضع لبنان ضمن مسار التفاوض الإيراني-الأميركي. ورأى أن ما حصل «ليس تحدياً جديداً للدولة، لأنهم يتحدونها كل يوم، سواء من خلال مواقفهم أو من خلال إصرارهم على إبقاء القرار اللبناني مرتبطاً بالخارج»، وأشار إلى أن «المطلوب اليوم أن يدركوا أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وأن هناك مساراً بدأته الدولة ولا يمكن التراجع عنه».

النائب رازي الحاج (الوكالة الوطنية للإعلام)

وقال الحاج لـ«الشرق الأوسط»: «هم يأخذون القرار بنحر لبنان، ونحن موقفنا سيبقى ثابتاً، ولن نتراجع عن مطلبنا بأن تبقى الدولة هي صاحبة القرار، وأن تستمر على المسار الذي بدأته». وأشار في الوقت عينه إلى ضرورة أن «تتشدد السلطة التنفيذية في تطبيق قراراتها، لأن المرحلة تتطلب من الدولة أن تثبت قدرتها على فرض سلطتها وحماية لبنان من أي محاولة لإبقائه ساحة لصراعات الآخرين».

القرار اللبناني أولاً

وتأتي زيارة فضل الله في ظل مواقف واضحة للرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بشأن ضرورة إبقاء لبنان خارج صراعات الآخرين.

وكان عون قد قال سابقاً إن إيران «تستخدم لبنان بوصفه ورقة ضغط» في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه يعمل على «تنفيذ سياسة النأي بلبنان عن الصراعات الإقليمية»، وأن القرارات المتعلقة بسيادة البلاد وأمنها يجب أن تكون حصراً بيد الدولة اللبنانية.

أما سلام، فكان قد قال إن «الجنوب وأهله يدفعون مجدداً ثمن قرارات لم يتخذوها وحرب ليست حربهم»، متوجهاً إلى إيران بالقول: «إذا كان من رسالة تُوجَّه إلى إيران فهي أن ترحم جنوب لبنان وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كأداة لتحسين شروط مفاوضاتها». وأكد أن لبنان «يرفض أن يتحول إلى ساحة لصراعات الآخرين أو صندوق بريد لرسائلهم، أو ميدان مفتوح لحروبهم»، مشدداً على أن «لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد».