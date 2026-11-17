أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الثلاثاء، تصدي منظومات الدفاع الجوي واعتراضها وتدميرها عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة، قبل وصولها إلى أهدافها.

وأكدت القيادة العامة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها على البحرين، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الهجمات بكفاءة عالية وجاهزية قتالية.

توضح القيادة العامة أنه بإرادةٍ صلبة وجاهزيةٍ قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026م قبل أن تحقق أهدافها.https://t.co/stmLGYz6sH pic.twitter.com/Uo7rzdOcJi — قوة دفاع البحرين (@BDF_Bahrain) November 17, 2026

وشددت على أن جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة والتصدي لأي اعتداء يستهدف أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.