البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية قبل وصولها إلى أهدافهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5342218-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7
البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية قبل وصولها إلى أهدافها
منظومات الدفاع الجوي البحرينية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة (أرشيفية - رويترز)
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الثلاثاء، تصدي منظومات الدفاع الجوي واعتراضها وتدميرها عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة، قبل وصولها إلى أهدافها.
وأكدت القيادة العامة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها على البحرين، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الهجمات بكفاءة عالية وجاهزية قتالية.
توضح القيادة العامة أنه بإرادةٍ صلبة وجاهزيةٍ قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026م قبل أن تحقق أهدافها.https://t.co/stmLGYz6sHpic.twitter.com/Uo7rzdOcJi
تعتزم فرنسا اليوم (الاثنين) تقديم أدلة لوزراء الخارجية الأوروبيين بشأن هجوم إلكتروني تشتبه في أن «الحرس الثوري» الإيراني نفذه مستهدفاً ثلاجات متاجر في فرنسا.
«الشرق الأوسط» (بروكسل)
البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية قبل وصولها إلى أهدافهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5342218-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7
البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية قبل وصولها إلى أهدافها
منظومات الدفاع الجوي البحرينية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة (أرشيفية - رويترز)
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الثلاثاء، تصدي منظومات الدفاع الجوي واعتراضها وتدميرها عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة، قبل وصولها إلى أهدافها.
وأكدت القيادة العامة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها على البحرين، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الهجمات بكفاءة عالية وجاهزية قتالية.
توضح القيادة العامة أنه بإرادةٍ صلبة وجاهزيةٍ قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026م قبل أن تحقق أهدافها.https://t.co/stmLGYz6sHpic.twitter.com/Uo7rzdOcJi
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، أمراً ملكياً بتكليف الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، القيام بمهام قائد القوات المشتركة، إضافةً إلى مهامه الحالية، بناءً على ما عرضه الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع.
ويأتي التكليف تتويجاً لمسيرة عسكرية امتدت لعقود، تنقّل خلالها الرويلي بين مواقع قيادية في القوات الجوية الملكية السعودية، قبل أن يتولى قيادتها عام 2013، ثم يُعيَّن نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة عام 2014، وفي فبراير (شباط) 2018، صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة. كما نال وسام الامتياز العسكري من الرئيس الباكستاني، وتولى رئاسة وفد المملكة في اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي تطور ميداني متصل، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمّرت طائرتين مسيّرتين حوثيتين في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وفق ما أعلن المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي.
السعودية تطلق حزمة مشاريع طبية وتنموية في تونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5342106-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة» يدشّن حزمة مشاريع وبرامج تطوعية في تونس (واس)
دشّنت السعودية في تونس، الاثنين، حزمة مشاريع وبرامج طبية تطوعية عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، تضمنت افتتاح مركز متكامل لغسيل الكلى بطاقة 15 ألف جلسة سنوياً، وإطلاق برنامج «مبصرون» لزراعة القرنية في أولى محطاته الدولية، ومشاريع متخصصة في جراحات القلب والأوعية الدموية وزراعة القوقعة والتمكين الاقتصادي.
وجرت مراسم التدشين بمقر سفارة السعودية في العاصمة تونس، بحضور الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، والمهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، وسفير المملكة محمد البريثن، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الإنسانية العربية والدولية ووسائل الإعلام.
وشملت حزمة المشاريع التطوعية الجديدة، التي دشّنها الدكتور الربيعة، افتتاح مركز الكلى بمستشفى شارل نيكول الجامعي، الذي يضم 10 أجهزة حديثة لغسيل الكلى، و10 أسرّة، ومحطة متكاملة لتنقية ومعالجة المياه بطاقة تشغيلية تصل إلى 15 ألف جلسة غسيل سنوياً، يرافقه برنامج لتدريب 50 كادراً طبياً محلياً على تشغيل الأجهزة الحديثة.
كما جرى إطلاق برنامج «مبصرون التطوعي السعودي» لزراعة القرنية لإجراء 20 عملية متخصصة؛ حيث ينطلق البرنامج من تونس في مرحلته الأولى، ليشمل دولاً أخرى لاحقاً.
وينفذ المركز برنامجَي «نبض السعودية التطوعي» لجراحة القلب والقسطرة للأطفال في مستشفى الرابطة، يستفيد منه 50 طفلاً، و«سمع السعودية التطوعي» لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي، يستفيد منه 40 طفلاً، مع تدريب وتأهيل 80 فرداً من ذويهم، فضلاً عن مشروع طبي تطوعي لجراحة الأوعية الدموية يستفيد منه 50 مريضاً، وآخر تنموي للتمكين الاقتصادي للمرأة، يمتد أثره إلى 20 مستفيدة بشكل مباشر، و120 فرداً بصورة غير مباشرة.
وأكّد الدكتور الربيعة، خلال حفل التدشين، على ما يجمع السعودية وتونس من روابط أخوة راسخة وعلاقات تعاون تتجدد شواهدها في ميادين التنمية والعمل الإنساني لخدمة الإنسان وتعزيز فرص الحياة الكريمة.
وأوضح أن السعودية دأبت منذ تأسيسها على وضع الإنسان في قلب رسالتها، مضيفاً أن المركز تأسس بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة حثيثة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليحمل هذه الرسالة إلى 113 دولة، عبر 4 آلاف و530 مشروعاً، بقيمة تجاوزت 8 مليارات و644 مليون دولار، بالشراكة مع 362 شريكاً.
وبيّن الربيعة أن التعاون مع تونس يتجاوز العمل المؤسسي إلى شراكة إنسانية تتكامل فيها الخبرات، لافتاً إلى تنفيذ مشروعين تطوعيين لزراعة القوقعة العام الماضي في تونس العاصمة والمنستير وصفاقس.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية السعودي، خلال الحفل: «نلتقي اليوم على صفحة مضيئة من العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة وتونس، يكتبها العمل الإنساني بلغة تفهمها الشعوب كلها، فهو ركيزة أصيلة في السياسة الخارجية للمملكة التي غدت من أكبر الدول المانحة في العالم، بما يربو على 547 مليار ريال، استفادت منها 175 دولة».
وأكد الخريجي أن «تدشين هذه المشاريع هو تأكيد للتنسيق الوثيق بين وزارة الخارجية والمركز، وتجسيد للشراكة التي نعتز بها مع المؤسسات التونسية ليشعر الإنسان بأثرها في حياته».
ولاحقاً، بحث المهندس وليد الخريجي مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، في لقاء ثنائي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين، وناقشا التطورات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.
كما التقى المهندس وليد الخريجي، محمّد بن عيّاد كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين، واستعرضا أبرز المشاريع التنموية السعودية في تونس التي جرى تدشينها، والتطورات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.