السعودية تبحث مع قطر ومصر جهود خفض التصعيد في المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، التطورات الإقليمية الراهنة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الأمير فيصل بن فرحان بالشيخ محمد بن عبد الرحمن والدكتور عبد العاطي، لمناقشة آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة بشأنها.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان والدكتور عبد العاطي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين الرياض والقاهرة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.