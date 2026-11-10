عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
العالم العربي الخليج

وزاري سعودي - قطري - أوروبي يبحث أوضاع الشرق الأوسط

ناقش جهود دعم الوساطة بين أميركا وإيران لخفض التصعيد واحتواء الأزمات

المشاركون في الاجتماع الوزاري بين السعودية وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا (واس)
المشاركون في الاجتماع الوزاري بين السعودية وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا (واس)
TT
TT

وزاري سعودي - قطري - أوروبي يبحث أوضاع الشرق الأوسط

المشاركون في الاجتماع الوزاري بين السعودية وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا (واس)
المشاركون في الاجتماع الوزاري بين السعودية وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا (واس)

بحث اجتماع وزاري بين السعودية وقطر ومجموعة الدول الأوروبية الأربع (فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا)، مستجدات أوضاع الشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماعات «مجموعة السبع» (G7).

وتطرق الوزراء، خلال اجتماعهم في باريس، الثلاثاء، إلى الاعتداءات المستمرة للميليشيا الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والسعودية، وانعكاساتها على أمن المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع (واس)

وناقش الاجتماع الجهود الدبلوماسية المبذولة لدعم الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية الراهنة.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق الدولي لتأمين الممرات البحرية الإقليمية، بما يضمن انسيابية حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد العالمية.

اقرأ أيضاً

وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

إيران تتصدر اجتماعات «السبع»… وروبيو يستبعد اختراقاً وشيكاً

مواضيع
أخبار السعودية مجموعة السبع أخبار قطر حرب إيران أخبار اليمن السعودية قطر فرنسا ألمانيا إيطاليا بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يناقشان جهود تحقيق السلام

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الأوكراني أندري سيبها في باريس الثلاثاء (واس)

وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يناقشان جهود تحقيق السلام

ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الأوكراني أندري سيبها، الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق السلام، وذلك خلال لقائهما في باريس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
الاقتصاد

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثل خطوة تشريعية مهمة في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
الخليج

السعودية تُجدِّد دعمها جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً

جدَّد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في الرياض الثلاثاء (واس) p-circle 00:46
الخليج

السعودية والبحرين تبحثان جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عاملان داخل أحد مصانع «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

الإنتاج الصناعي السعودي يتراجع 10.9 % سنوياً في سبتمبر رغم انتعاشه الشهري

سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية انخفاضاً بنسبة 10.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الخليج

وزاري سعودي - قطري - أوروبي يبحث أوضاع الشرق الأوسط

المشاركون في الاجتماع الوزاري بين السعودية وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا (واس)
المشاركون في الاجتماع الوزاري بين السعودية وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا (واس)
TT
TT

وزاري سعودي - قطري - أوروبي يبحث أوضاع الشرق الأوسط

المشاركون في الاجتماع الوزاري بين السعودية وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا (واس)
المشاركون في الاجتماع الوزاري بين السعودية وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا (واس)

بحث اجتماع وزاري بين السعودية وقطر ومجموعة الدول الأوروبية الأربع (فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا)، مستجدات أوضاع الشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماعات «مجموعة السبع» (G7).

وتطرق الوزراء، خلال اجتماعهم في باريس، الثلاثاء، إلى الاعتداءات المستمرة للميليشيا الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والسعودية، وانعكاساتها على أمن المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع (واس)

وناقش الاجتماع الجهود الدبلوماسية المبذولة لدعم الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية الراهنة.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق الدولي لتأمين الممرات البحرية الإقليمية، بما يضمن انسيابية حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد العالمية.

اقرأ أيضاً

وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

إيران تتصدر اجتماعات «السبع»… وروبيو يستبعد اختراقاً وشيكاً

مواضيع
أخبار السعودية مجموعة السبع أخبار قطر حرب إيران أخبار اليمن السعودية قطر فرنسا ألمانيا إيطاليا بريطانيا
العالم العربي الخليج

وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يناقشان جهود تحقيق السلام

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الأوكراني أندري سيبها في باريس الثلاثاء (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الأوكراني أندري سيبها في باريس الثلاثاء (واس)
TT
TT

وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يناقشان جهود تحقيق السلام

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الأوكراني أندري سيبها في باريس الثلاثاء (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الأوكراني أندري سيبها في باريس الثلاثاء (واس)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الأوكراني أندري سيبها، الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق السلام.

وجاء لقاء الأمير فيصل بن فرحان والوزير سيبها، الثلاثاء، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7)، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

توقيع مذكرة لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الإقامة القصيرة (واس)

ووقّع الوزيران مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وجوازات الخدمة.

حضر اللقاء السفير السعودي لدى فرنسا الدكتور فيصل المجفل، ومسؤولون من الجانبين.

مواضيع
أخبار السعودية حرب روسيا وأوكرانيا مجموعة السبع السعودية أوكرانيا
العالم العربي الخليج

السعودية تُجدِّد دعمها جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
TT
TT

السعودية تُجدِّد دعمها جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

جدَّد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية، مؤكداً على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز.

جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض، الثلاثاء، حيث تابع المجلس مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، كما اطَّلع على نتائج مباحثات ولي العهد مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس السوري أحمد الشرع، ومضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس سيراليون الدكتور جوليوس مادا بيو، وفحوى الاتصالين الهاتفيين مع رئيسَي الوزراء الكندي مارك كارني واليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما جرى في المشاورات والمحادثات من استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية ودولهم وسبل تعزيزها، والتأكيد على مواصلة التنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونوّه مجلس الوزراء بتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول الخليج بمشروع السكة الحديدية، وبالسعي المتواصل إلى التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي، والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك؛ بما يحقق الأهداف المنشودة، ويلبي تطلعات شعوب دول المجلس.

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

وفي الشأن المحلي؛ ثّمن المجلس ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح «مؤتمر ومعرض الحج» السادس من مضامين سامية أجملت جهود السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، والحرص الدائم على استمرار تطوير منظومة الحج بتوظيف أحدث التقنيات وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة، مع التوسع في خدمات برنامج «الحج المباشر» لتستفيد منه 133 دولة، والإعلان عن إطلاق اتفاقيات وشراكات ستسهم في تيسير رحلة وفود بيت الله الحرام من بلدانهم حتى العودة إليها.

واستعرض المجلس مجمل الأداء العام للقطاعات والمنظومات الوطنية على مستوى تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع والمبادرات والتقدم في مؤشرات التنمية والازدهار، مشيداً ضمن هذا الإطار بحصول جهات حكومية على عشرات الجوائز العالمية والإقليمية في مختلف المجالات منها الصحة والبنية التحتية والحكومة الرقمية والابتكار التقني؛ ليعكس ذلك دعم الدولة واهتمامها بتوفير كل الممكنات لتلك الجهات وغيرها لمواصلة الريادة والتميز وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

واتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات، تضمنت الموافقة على اتفاقية مع البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، ومذكرتَي تفاهم مع كوريا للتعاون في مجال البترول والغاز، وتركيا بمجال السكك الحديدية، ومشروع مذكرة تفاهم مع بوروندي في مجال الشؤون الإسلامية.

جانب من جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

كما فوَّض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الأردن وسوريا بشأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتباحث مع الأردن حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهارات القوى العاملة في سوق العمل، ووزير الاستثمار بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع بنغلاديش بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ووزير النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث مع قبرص حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الشؤون البحرية، ورئيس هيئة حقوق الإنسان بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفني.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام حماية المستهلك، وتتحمل الدولة الرسوم الجمركية الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول الخليج، وضريبة القيمة المضافة التي تُفرض على استيراد مركبة الطالب المبتعث، وموظف الجهة الحكومية الذي يؤدي أعمالاً رسمية بالخارج، ولأي شخص بالغ من أسرتيهما مرافق معهما في الخارج، ويتم إعفاؤهم من المقابل المالي لاستيراد المركبة؛ وفقاً لضوابط تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كذلك وافق على تعيين الدكتور أحمد سمان والدكتورة لينة عيوني؛ عضوين في مجلس إدارة مركز الأرصاد، كما اعتمد الحسابات الختامية لصندوقَي «التنمية، والتنمية العقارية»، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، لأعوام مالية سابقة.

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

ووجَّه المجلس بما يلزم بشأن موضوعات مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئتَي «الاتصالات والفضاء والتقنية، والصحة العامة»، و«مؤسسة التدريب التقني والمهني»، ومراكز «دعم اتخاذ القرار، والتنمية الصناعية، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والوثائق والمحفوظات»، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، ومجلس شؤون الأسرة. كما وافق على تعيين وترقية بالمرتبة 15.

اقرأ أيضاً

شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)

السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

مواضيع
أخبار السعودية مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ولي العهد السعودية