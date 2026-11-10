وزاري سعودي - قطري - أوروبي يبحث أوضاع الشرق الأوسط

بحث اجتماع وزاري بين السعودية وقطر ومجموعة الدول الأوروبية الأربع (فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا)، مستجدات أوضاع الشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماعات «مجموعة السبع» (G7).

وتطرق الوزراء، خلال اجتماعهم في باريس، الثلاثاء، إلى الاعتداءات المستمرة للميليشيا الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والسعودية، وانعكاساتها على أمن المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع (واس)

وناقش الاجتماع الجهود الدبلوماسية المبذولة لدعم الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية الراهنة.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق الدولي لتأمين الممرات البحرية الإقليمية، بما يضمن انسيابية حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد العالمية.