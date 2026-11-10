وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يناقشان جهود تحقيق السلام

ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الأوكراني أندري سيبها، الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق السلام.

وجاء لقاء الأمير فيصل بن فرحان والوزير سيبها، الثلاثاء، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7)، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

توقيع مذكرة لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الإقامة القصيرة (واس)

ووقّع الوزيران مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وجوازات الخدمة.

حضر اللقاء السفير السعودي لدى فرنسا الدكتور فيصل المجفل، ومسؤولون من الجانبين.