اعتراض «كروز» حوثي باتجاه الرياض

اعترض تحالف دعم الشرعية صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، بالتزامن مع اعتراض صواريخ باليستية ومسيّرات استهدفت مناطق سعودية، وسط استمرار التصعيد العسكري في اليمن.
وشهدت جبهات تعز ومأرب والجوف مواجهات متواصلة، تمكنت خلالها القوات الحكومية من إحباط هجمات حوثية، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتحشيدات للجماعة. وأعلن الجيش اليمني تنفيذ 1211 عملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن»، قال إنها أسفرت عن تحييد نحو 387 من قيادات وعناصر الحوثيين وتدمير وإعطاب 96 آلية ووسيلة عسكرية.
وتشهد مدينة تعز تفاقماً متسارعاً في الأزمة الإنسانية مع تحذيرات من توقف المستشفيات خلال 48 ساعة بسبب نفاد الوقود ونقص الإمدادات الطبية، جراء الحصار الحوثي المفروض عليها.