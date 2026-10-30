«التحالف» يدمّر مسيّرتين بالمنطقتين الشرقية والجنوبية

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم (السبت)، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بالمنطقة الشرقية، بجانب اعتراض وتدمير مسيّرة بالمنطقة الجنوبية أطلقتها الميليشيا الحوثية.
التحالف:اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بالمنطقة الشرقية. pic.twitter.com/we4lC7teDh
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 30, 2026
وكان اللواء المالكي قد أعلن مساء أمس، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة المدينة المنورة أطلقتها الميليشيا الحوثية، وأخرى أُطلقت باتجاه منطقة الرياض، وصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.