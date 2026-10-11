شبكة النقل السعودية تُعزز سلاسة السفر وسط تصاعد الاعتداءات

أثار الاعتداء الذي شنَّته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأدى

إلى وفاة 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين، موجةً من الإدانات العربية والدولية، والتي شدَّدت على أن استهداف المنشآت المدنية وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر يمثلان انتهاكاً للقانون الدولي، ويهدِّدان أمن المنطقة وسلامة الملاحة الجوية.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين جراء الاعتداء الذي استهدف المطار، السبت، بينما دعت عواصم ومنظمات دولية إلى وقف الهجمات فوراً، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في حماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

واشنطن: الهجمات غير مقبولة... ويجب أن تتوقف فوراً

أدان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد الدولي، واصفاً ما حدث في السعودية بأنه «غير مقبول»، مشيراً إلى أنه سيتحدَّث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الهجوم.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إدانة بلاده الشديدة للهجمات التي نفَّذتها الميليشيات الحوثية الإرهابية ضد السعودية، بما فيها استهداف مطار الملك خالد الدولي، مشدِّداً على أن هذه الاعتداءات تعكس استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيِّين الأبرياء، وأنها يجب أن تتوقف فوراً.

The United States strongly condemns the recent attacks on the Kingdom of Saudi Arabia by the terrorist Houthis, including today’s strike on King Khalid International Airport in Riyadh that took numerous innocent lives, including an American citizen.These reprehensible attacks... — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 10, 2026

وجدَّد روبيو تأكيد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية وشعبها في مواجهة هذه الهجمات.

الأمم المتحدة: تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي

أدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي، معرباً عن صدمته إزاء الهجوم الذي أسفر عن وفاة 12 شخصاً وإصابة مئات المدنيِّين.

I am deeply shocked by & strongly condemn Saturday’s lethal attack by the Houthis on King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, which reportedly killed 12 people & injured hundreds of civilians. Attacks on civilians & civilian infrastructure are a violation of... — António Guterres (@antonioguterres) October 11, 2026

وأكد غوتيريش أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، مشدِّداً على ضرورة وقفها فوراً.

بدوره، وصف هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، الهجمات الحوثية على السعودية بأنها تصعيد خطير يهدِّد الأمن الإقليمي، ويُبقي دوامات العنف مستمرة، ويزيد من تعقيد جهود السلام في اليمن.

بيان للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعوديةعمّان، 11 تشرين الأول/أكتوبر 2026 – أدين بشدة الهجمات المستمرة التي يشنها أنصار الله ضد البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف... — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) October 10, 2026

وأدان غروندبرغ استهداف البنية التحتية المدنية في المملكة، بما فيها مطار الملك خالد الدولي، داعياً الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى وقف هجماتها، واحترام القانون الدولي الإنساني، بما يشمل حظر استهداف المدنيِّين والأعيان المدنية.

اليمن: الاعتداء يخدم الأجندة الإيرانية

أدانت الحكومة اليمنية، بأشدِّ العبارات، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي، ووصفته بأنه «تصعيد عدائي خطير يجسِّد إصرار الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على استهداف المنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيِّين للخطر».

وأكدت الحكومة، في بيان، تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيرة إلى أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يمثِّل اعتداءً مرفوضاً على أمن الدول واستقرارها، وانتهاكاً للقواعد والقوانين الدولية.

وشدَّد البيان على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة، وأن استهداف أراضي المملكة أو منشآتها المدنية يمسُّ حقَّ شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار وحرية التنقل وسلامة الملاحة الجوية.

وجدَّدت الحكومة اليمنية تقديرها للدور المحوري الذي تضطلع به السعودية في دعم اليمن وقيادته الشرعية ومساندة شعبه في استعادة دولته ومؤسساته، مؤكدة أن الاعتداءات لن تنال من متانة العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين البلدين، ولن تثني اليمنيِّين عن مواصلة جهودهم لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

مجلس التعاون الخليجي: إمعان في الإجرام... واستخفاف بأرواح المدنيين

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدِّ العبارات، الهجمات الإرهابية التي شنَّتها الميليشيات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكداً أن تكرار استهداف هذا المرفق المدني يعكس نهجاً إجرامياً يقوم على ترويع الآمنين، وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر.

وشدَّد البديوي على أن تحويل المطارات المدنية إلى أهداف للاعتداء يُمثِّل تصعيداً بالغ الخطورة يهدِّد سلامة الطيران المدني، ويستدعي تحركاً دولياً حازماً لردع هذه الممارسات ومنع تكرارها.

وأكد وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب السعودية، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدِّداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس.

الكويت تدعو إلى موقف دولي حازم

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدَين للاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي، وأسفر عن وفيات وإصابات بين المدنيِّين الأبرياء، فضلاً عن تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتاً.

وأكدت الوزارة أن الاعتداء يُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيداً خطيراً يهدِّد أمن الملاحة الجوية وسلامة المدنيِّين، ويستوجب مساءلة المسؤولين عنه ومحاسبتهم.

بيان صادر عن وزارة الخارجيةالأحد 11 أكتوبر 2026تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء السافر الذي شنته ميليشيا الحوثي ضد مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بتاريخ 10 أكتوبر 2026، مما أسفر عن وقوع وفيات... pic.twitter.com/yEW3hS54vy — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) October 11, 2026

وجدَّدت الكويت تضامنها المطلق مع السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتَّخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم يكفل حماية الأعيان المدنية، ويحول دون تكرار الاعتداءات، ويضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

قطر والبحرين والأردن تؤكد التضامن مع السعودية

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، الاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي، وعدَّتها انتهاكاً خطيراً لسيادة السعودية، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية.

بيان | قطر تدين بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياضالدوحة | 10 أكتوبر 2026تدين دولة قطر، بأشد العبارات، اعتداءات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي أدت إلى سقوط مصابين، وتعدّها... pic.twitter.com/pNBLQd13Dr — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 10, 2026

وجدَّدت وزارة الخارجية القطرية تضامن الدوحة الكامل مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون.

من جهتها، أدانت البحرين الاعتداءات الحوثية، مؤكدة أنها تُمثِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدِّد أمن المنطقة واستقرارها وسلامة ركاب الطيران المدني وأطقم الطائرات.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن المنامة الكامل مع السعودية، ودعمها إجراءاتها السيادية وتدابيرها المشروعة لحماية أمنها واستقرارها، وحقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما ينسجم مع الالتزامات المترتبة على اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

ودعت البحرين مجلس الأمن الدولي، ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات المتكرِّرة على المدنيِّين والأعيان المدنية، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرارَين 2216 و2817.

بدوره، أدان الأردن الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي، مؤكداً أنه يمثل انتهاكاً لسيادة السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

دان الأردن اليوم الاعتداء الغاشم الذي شنّته ميليشيا الحوثي واستهدف مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ انتهاكاً سافراً لسيادة السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها، وتصعيداً خطيًرا، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وأكّدت وزارة الخارجية... pic.twitter.com/EirvBpIr1T — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 10, 2026

وشدَّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على رفض المملكة المطلق الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدنيِّين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية، مجدِّدة تضامن عمّان الكامل مع الرياض ووقوفها إلى جانبها في جميع الخطوات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

مصر ولبنان يؤكدان رفض استهداف المنشآت المدنية

أعربت مصر عن استنكارها البالغ للاعتداءات الحوثية، وما تمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي واستهتار بسلامة المدنيين من مختلف الجنسيات، مؤكدة رفضها التام للممارسات التي من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

pic.twitter.com/YcFUe4DBaM — Ministry of Foreign Affairs of Egypt (@MFAEgOfficial) October 10, 2026

وفي لبنان، جدَّد الرئيس جوزيف عون إدانته الاعتداءات التي تستهدف السعودية ومرافقها الجوية ومنشآتها الحيوية، وفي مقدمتها مطار الملك خالد الدولي، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تُشكِّل تهديداً لأمن المملكة واستقرارها ولأمن المنطقة بأسرها.

وأكد عون أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها، وأن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والابتعاد عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية تمثل ركناً أساسياً في حماية الاستقرار الإقليمي.

وجدَّد الرئيس اللبناني التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان والسعودية، وحرص بلاده على تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين والمنطقة.

باكستان: استهداف المدنيين والبنية التحتية مرفوض

أدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بشدة الهجوم على مطار الرياض، واصفاً إياه بـ«الشنيع»، مؤكداً أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية غير مقبولة إطلاقاً، وتُشكِّل تهديداً خطيراً للسلم والاستقرار الإقليميَّين.

أدين بشدة الهجوم الشنيع الذي شنته الميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. ونتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وندعو الله بالشفاء العاجل والتام للمصابين.إن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية غير مقبولة إطلاقا، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم... https://t.co/oiGQVj2ULW — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 11, 2026

ودعا شريف إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال العنيفة التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة الاعتداء الإرهابي الذي شنَّته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، واصفة استهداف مطار مدني بأنه «عمل إرهابي شنيع وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليميَّين».

وأعربت الوزارة، في بيان صدر في إسلام آباد، عن قلقها البالغ إزاء الوفيات والإصابات الناجمة عن الهجوم، مقدِّمةً تعازيها إلى أسر الضحايا، ومتمنيةً للمصابين الشفاء العاجل. وأكدت أن استمرار استهداف المدنيِّين والمنشآت الحيوية أمر غير مقبول، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ موقف حازم يضمن وقفها فوراً.

وجدَّدت «الخارجية الباكستانية» تضامن بلادها الثابت مع قيادة السعودية وشعبها، مؤكدة التزام إسلام آباد الراسخ بأمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، وفقاً لـ«اتفاقية مكة للدفاع المشترك» والقرارات الأخيرة للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة منها.

وشدَّدت الوزارة على دعم باكستان الكامل لحقِّ المملكة المشروع في الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها ومدنها ومنشآتها الحيوية، مؤكدة استمرار وقوف إسلام آباد إلى جانب الرياض في مواجهة التهديدات والاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها.

مجلس وزراء الداخلية العرب ورابطة العالم الإسلامي والجامعة العربية تدين الاعتداءات

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وشجبها المطلق لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في نهجها العدائي، وتكرار اعتداءاتها على مرافق الطيران والمدنيين والأعيان المدنية في السعودية، بما يمثِّل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي مواصلة الميليشيات الحوثية الإرهابية اعتداءاتها على المملكة، وجدَّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد العيسى، التنديد بهذه الهجمات، عادّاً أنها تنتهك القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتعكس نهجاً إجرامياً متعمداً في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، استمرار الميليشيات الحوثية في اعتداءاتها على السعودية، وآخرها استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وما أسفر عنه من وفيات وإصابات في صفوف المدنيِّين.

وأكدت الجامعة أن تكرار استهداف مرافق الطيران المدني وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر يمثِّل تصعيداً بالغ الخطورة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، فضلاً عن تهديده سلامة المدنيِّين والملاحة الجوية الدولية وأمن المنطقة واستقرارها.

وجدَّدت الجامعة تضامنها الكامل مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. كما أعربت عن خالص تعازيها للمملكة وأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

سوريا... تضامن كامل مع السعودية

أدانت سوريا استهداف الميليشيات الحوثية مطار الملك خالد الدولي في الرياض، عادةً الاعتداء انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة الجوية.

بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/ntgILWHjTV — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) October 11, 2026

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن خالص تعازيها ومواساتها لقيادة المملكة وشعبها، ولأسرة المواطنة السورية التي توفيت في الاعتداء، ولذوي الضحايا من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت دمشق تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في الإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، مشددةً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن سوريا والمنطقة، وداعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد أمن المنطقة وسلامة شعوبها.

بنغلاديش تدين الهجوم وتنعى مواطنين

أدانت بنغلاديش بشدة الهجوم الذي شنَّته الميليشيات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي أسفر عن وفيات وإصابات، بينها وفاة مواطنين بنغلاديشيين وإصابة آخرين، بعضهم في حالة حرجة.

وأعربت دكا عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، بمَن فيهم المواطنون البنغلاديشيون، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدةً أن الهجمات التي تُعرِّض حياة المدنيين للخطر وتستهدف البنية التحتية المدنية غير مقبولة ويجب أن تتوقف فوراً.

Bangladesh strongly and unequivocally condemns the deadly Houthi attack on King Khalid International Airport in Riyadh on 10 October 2026, which resulted in casualties, including the tragic loss of two Bangladeshi nationals, and left numerous others injured, many of them... pic.twitter.com/S7g2hnHuFY — Ministry of Foreign Affairs (@BDMOFA) October 11, 2026

وجدَّدت بنغلاديش تضامنها مع حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، داعيةً إلى وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، والتَّوصُّل إلى حلٍّ سلمي للأزمة عبر الحوار والدبلوماسية، بما يعزِّز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.

كندا: لا يمكن تبرير الهجمات تحت أي ظرف

أدان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بأشدِّ العبارات، هجمات الميليشيات الحوثية على السعودية، لا سيما استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكداً أنه لا يمكن تبرير الهجمات على البنية التحتية المدنية تحت أي ظرف، أو الاستناد إلى أهداف سياسية أو عسكرية لتبرير الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء.

The Houthi attacks on the Kingdom of Saudi Arabia, and in particular the strike on King Khalid International Airport in Riyadh, are abhorrent.There can be no justification for attacks on civilian infrastructure. No political or military objective can justify the deliberate... — Mark Carney (@MarkJCarney) October 11, 2026

ووصف كارني، في منشور على منصة «إكس»، هذه الاعتداءات بأنها أعمال عنف متهورة وغير مسؤولة، معرباً عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

النرويج وآيرلندا تؤكدان تضامنهما مع السعودية

أدانت النرويج بشدة هجمات الميليشيات الحوثية التي تستهدف مطارات السعودية ومنشآتها المدنية، مؤكدةً أن الاعتداءات على المدنيِّين والمرافق المدنية غير مقبولة.

Norway strongly condemns the Houthi attacks targeting Saudi airports and other civilian infrastructure. Attacks against civilians and civilian facilities are unacceptable. — Norway MFA (@NorwayMFA) October 9, 2026

من جهته، أدان وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، محذِّراً من أن هذه الاعتداءات، التي تمثل أحدث سلسلة من الهجمات الخطيرة، تهدِّد بمزيد من التصعيد في المنطقة.

وأكَّد إيدي تضامن بلاده الكامل مع السعودية وشركائها في دول الخليج.

كما أدانت آيرلندا هجمات الميليشيات الحوثية على البنية التحتية المدنية في السعودية، بما في ذلك المطارات، معربةً عن تعازيها لضحايا الاعتداءات.

تدين أيرلندا بشدة هجمات الحوثيين على البنيةالتحتية المدنية، بما في ذلك المطارات، في المملكة العربية السعودية، وتعرب عن تعازيها لضحايا هذه الهجمات.ونؤكد مجدداً تضامننا مع شعب المملكة العربية السعودية ودعمنا للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل هذا النزاع. https://t.co/lhocg5Ijyb — IrishEmbRiyadh (@IrishEmbRiyadh) October 10, 2026

وأكدت وزارة الخارجية الآيرلندية تضامن بلادها مع الشعب السعودي، ودعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية للنزاع.

الهند... الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف فوراً

أكدت الهند تضامنها مع السعودية في الدفاع عن سيادتها، عقب الهجمات المتكرِّرة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال الأيام الماضية، بما فيها الهجوم الذي وقع في 10 أكتوبر، وأسفر عن وفيات وإصابات وأضرار مادية.

وأعربت وزارة الخارجية الهندية عن تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدةً أن الهجمات المتكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة على الإطلاق، ويجب أن تتوقف فوراً. كما أعربت نيودلهي عن أملها في عودة السلام والاستقرار إلى المنطقة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها في أقرب وقت.

إدانة إماراتية

أدانت الإمارات بأشدِّ العبارات الهجمات التي شنَّتها «جماعة الحوثي» على مطار الملك خالد الدولي في السعودية، والتي تسبَّبت في وفاة 12 شخصاً من جنسيات عدة، وإصابة مئات المدنيِّين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية إن هذه الهجمات تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها. وشدَّدت الوزارة على تضامن الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وذويهم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

البرلمان العربي يدين

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، استمرار اعتداءات «ميليشيا الحوثي الإرهابية» على السعودية، واستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وما أسفر عنه من وفيات وإصابات.

وأكد اليماحي أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية والحيوية يُمثِّل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخرقاً للقواعد التي تكفل حماية المدنيِّين والمنشآت المدنية.

وجدَّد تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة، ودعمه الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة المواطنين والمقيمين، مشدِّداً على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن المساس به يهدِّد أمن المنطقة واستقرارها.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات وضمان عدم تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها.

مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية: هجوم الحوثيين على مطار الرياض «فعل إرهابي مروع»

وصفت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض بأنه «فعل إرهابي مروع»، مؤكدةً أن الهجمات العشوائية على المدنيِّين والبنية التحتية المدنية لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.

The Houthi attack on Riyadh’s international airport is an appalling act of terror. There can be no justification for indiscriminate attacks on civilians and civilian infrastructure.The EU stands in solidarity with the Kingdom of Saudi Arabia. We offer our deepest condolences... — Kaja Kallas (@kajakallas) October 11, 2026

وأكدت كالاس، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب السعودية، معربةً عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، مشيرةً إلى أنها تبقى على تواصل وثيق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأضافت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون تصاعد التوترات في المنطقة يوم الاثنين، مشددةً على أهمية تعزيز التنسيق بين العملية البحرية للاتحاد الأوروبي «أسبيدس» في البحر الأحمر والائتلاف الدولي للدفاع البحري بقيادة السعودية.

ألمانيا تدين الهجوم الحوثي على مطار الرياض وتصفه بـ«العمل الإرهابي»

أدان وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، بشدة الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، واصفاً إياه بأنه «عمل إرهابي» يستهدف السعودية والطيران المدني.

Ich verurteile den schweren #Huthi-Angriff auf den Flughafen #Riad scharf - ein Terrorakt gegen #SaudiArabien & die zivile Luftfahrt. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, den Angehörigen gilt mein tiefes Beileid. Dies habe ich auch meinem Kollegen @FaisalbinFarhan ausgedrückt. — Johann Wadephul (@AussenMinDE) October 11, 2026

وقال فاديفول، في منشور عبر حساب وزارة الخارجية الألمانية على منصة «إكس»، إن أفكاره مع الضحايا، معرباً عن تعازيه لأسرهم، ومشيراً إلى أنه نقل هذه الرسالة أيضاً إلى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

البرتغال تدين الهجمات الحوثية على المطارات السعودية

أدانت البرتغال الهجمات التي شنَّها الحوثيون على المطارات في السعودية، ووصفتها بالمروعة، معربةً عن تضامنها مع أسر الضحايا والشعب السعودي والسلطات السعودية.

Portugal condena os terríveis ataques dos Houthis contra aeroportos na Arábia Saudita e manifesta a sua solidariedade às famílias das vítimas, ao povo saudita e às autoridades do país @FaisalbinFarhan. — Negócios Estrangeiros PT (@mne_pt) October 10, 2026

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية البرتغالية عبر حسابها على منصة «إكس»، أكدت فيه موقف لشبونة المتضامن مع المملكة في أعقاب هذه الهجمات.

بريطانيا تعرب عن صدمتها من الهجوم

أعرب وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، عن صدمته إزاء الهجوم الأخير على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، معرباً عن تعازيه لأسر الذين فقدوا ذويهم، ومتمنياً الشفاء للمصابين.

I am appalled by the latest attack on King Khalid International Airport, my thoughts are with those families who have lost loved ones, and those injured in this horrific attack.We stand in solidarity with those affected.We advise British nationals to avoid the airport,... — Ed Miliband (@Ed_Miliband) October 11, 2026

وقال ميليباند، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن بريطانيا تقف متضامنة مع المتضررين من الهجوم، داعياً المواطنين البريطانيين إلى تجنب المطار والالتزام بتوجيهات السلطات السعودية وإرشادات السفر البريطانية الخاصة بالمملكة.

بولندا تتهم الحوثيين بارتكاب جرائم حرب

أدانت بولندا بشدة الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن وفاة 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، عادةً أن هذه الأفعال تؤكد سعي حركة الحوثيين إلى تحقيق أهدافها من خلال جرائم حرب.

Twelve people were killed and over three hundred were injured as a result of yesterday’s attack on King Khalid International Airport in Riyadh.These actions confirm that the Houthi movement is seeking to achieve its objectives through war crimes. The Republic of Poland once... pic.twitter.com/8hm1P2MgNQ — Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) October 11, 2026

وقالت وزارة الخارجية البولندية، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن الهجمات التي تستهدف السكان والبنية التحتية المدنية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتستوجب إدانة المجتمع الدولي. ووصفت وارسو الهجوم بأنه استفزاز يهدف إلى زيادة زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج.

التشيك تدين الهجوم

أدانت وزارة الخارجية التشيكية بشدة الهجوم الذي شنَّته الحركة الحوثية في اليمن على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن وفاة 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين.

We strongly condemn the attack by Yemen’s Houthi movement on the civilian airport in Riyadh which killed 12 people and injured more than 300 others.Attacks on civilians and civilian infrastructure are utterly unacceptable. We extend our deepest condolences to the victims’... — Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) October 11, 2026

وأكدت الوزارة، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الهجمات على المدنيِّين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة إطلاقاً، معربةً عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

فرنسا تدين الهجمات الحوثية على المطارات السعودية

أكد السفير الفرنسي لدى السعودية، باتريك ميزوناف، تضامن بلاده الكامل مع المملكة وسلطاتها وشعبها، مشدداً على التزام باريس بأمن السعودية واستقرار المنطقة.

وأدان ميزوناف، في بيان، بأشد العبارات هجمات الحوثيين التي تستهدف، دون تمييز، السكان والبنية التحتية المدنية في السعودية، مشيراً إلى أن الضربات التي استهدفت مطارات مدنية سعودية خلال الأيام الماضية أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، بينهم قائد طائرة الخطوط السعودية الكابتن حمود بن علي الكلثمي.

وتقدم السفير الفرنسي بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ودعا ميزوناف المواطنين الفرنسيين الموجودين في السعودية إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات السعودية، والاطلاع بانتظام على التوصيات المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للسفارة الفرنسية.

إسبانيا تدين وتطالب بوقف التصعيد

أدانت الحكومة الإسبانية بأشد العبارات الهجوم الحوثي الذي وصفته بـ«الإرهابي والوحشي» واستهدف مطار الرياض الدولي، معربة عن تعازيها لأسر المتوفين وذويهم، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مدريد تضامنها ودعمها الكاملين للمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة الهجمات الحوثية، مشددة على ضرورة أن توقف الميليشيات الحوثية فوراً تصعيد العنف والهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

ودعت إسبانيا إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حل تفاوضي برعاية الأمم المتحدة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.