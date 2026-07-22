وزير الخارجية السعودي: لا بديل عن الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لا يمكن أن يحدث عبر القوة العسكرية، وإنما من خلال حلول دبلوماسية مستدامة تعالج جذور الأزمات، داعياً إلى تعزيز الحوار والعمل المشترك وبناء نظام إقليمي يقوم على احترام سيادة الدول وحسن الجوار والالتزام بالقانون الدولي، وذلك خلال مشاركته، عبر الاتصال المرئي، في الدورة السادسة عشرة لملتقى الخليج للأبحاث بمدينة كامبريدج البريطانية في المملكة المتحدة.

وأوضح وزير الخارجية، في كلمة ألقاها خلال الملتقى، أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية تتطلب تعزيز الحوار والدبلوماسية والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار الدائم لا يمكن أن يتحقق عبر القوة العسكرية، بل من خلال حلول دبلوماسية مستدامة تعالج جذور الأزمات.

وأضاف أن التطورات الأخيرة أظهرت مدى تأثير التوترات الإقليمية في الساحة الدولية، وانعكاساتها على الأمن العالمي وأسواق الطاقة والنمو الاقتصادي، داعياً إلى توجيه الجهود نحو الحفاظ على النظام الدولي القائم وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حلول سياسية تفضي إلى تحقيق الأمن والسلام الدائمين، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات خفض التصعيد المؤقتة.

وأشار إلى أن بناء نظام إقليمي أكثر استقراراً يتطلب الالتزام بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة، والالتزام بالقانون الدولي، مؤكداً أن هذه المبادئ تمثل الأساس لأي نظام إقليمي مستقر.

وذكر وزير الخارجية أن المنطقة تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تجاوز التحديات الراهنة، ومنوهاً بأن «رؤية السعودية 2030» تنطلق من إيمان راسخ بأن التنمية والابتكار وتوفير الفرص تمثل الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار وتجنب الصراعات.

وقال إن استثمار هذه المرحلة يتطلب العمل على إرساء نظام إقليمي أكثر تعاوناً واستقراراً يقوم على مبادئ واضحة والاحترام المتبادل واتفاقات مستدامة تحقق السلام والأمن والازدهار للجميع.

ونوّه، في ختام كلمته، بالدور الذي تؤديه المنتديات الأكاديمية، ومنها ملتقى الخليج للأبحاث، في تعميق الفهم وتعزيز الحوار، وطرح الأفكار التي تسهم في دعم صناع القرار، وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً واستدامة للمنطقة والعالم.