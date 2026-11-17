فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره القطري بنتيجة 1-صفر، الثلاثاء، في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل أو سي هيون الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 43 من المباراة التي أقيمت على استاد عبد الله بن خليفة.

وتضاعف هذه الخسارة الضغوط على الإسباني جولين لوبيتيغي، المدير الفني لمنتخب قطر، بعد أيام من الخسارة بثلاثية دون رد أمام أستراليا في مباراة ودية أخرى أقيمت الجمعة.

وكان لوبيتيغي قد تولى تدريب المنتخب القطري في عام 2025، وقاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، قبل أن يودع الفريق البطولة من دور المجموعات.

في المقابل، تجاوز منتخب كوريا الجنوبية بفوزه على «العنابي» كبوة خسارته أمام السعودية بنتيجة 2-3 في مباراة ودية أخرى، يوم الجمعة الماضي.

الإسباني جولين لوبيتيغي مرشح للخروج من «العنابي» (رويترز)

واقترب الاتحاد القطري لكرة القدم من الانفصال عن الإسباني جولين لوبيتيغي، مدرب «العنابي»، بعد نهاية توقف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وفق ما أفاد مصدر قريب من الاتحاد وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء.

وقال المصدر إن «الاتحاد استقر بنسبة 99 في المائة على رحيل المدرب بعد نهاية عقده بالتراضي».

ووفقاً لتقارير إعلامية، ينتهي عقد المدرب الذي قاد قطر إلى التأهل لكأس العالم للمرة الأولى (عبر التصفيات) في أبريل (نيسان) المقبل. كان من المفترض أن يقود قطر للدفاع عن لقبها بطلة لكأس آسيا لمرتين متتاليتين (2019 و2023) في النسخة المقبلة في السعودية التي كانت مقررة مطلع العام المقبل لكنها تأجلت إلى نهاية العام المقبل ومطلع 2028، بسبب «التطورات في المنطقة»، وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة.

وتكبد العنابي خسارتين وديتين في الدوحة أمام أستراليا (0-3)، الأسبوع الماضي، وكوريا الجنوبية بهدف نظيف الثلاثاء في المحطة الأخيرة للمدرب الإسباني.

وكان مدرب ريال مدريد والمنتخب الإسباني سابقاً قد تولى المهمة مطلع مايو (أيار) 2025، وقاد «الأدعم» إلى التأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى عبر التصفيات، بعد تصدره مجموعته في الملحق الآسيوي بأربع نقاط جمعها من تعادل مع عمان وفوز على الإمارات.

وقاد لوبيتيغي العنابي في 14 مباراة رسمية أسفرت عن 4 انتصارات، مقابل 6 خسارات و4 تعادلات.

وكان لوبيتيغي البالغ من العمر 60 عاماً والذي لم يكتب له قيادة إسبانيا في كأس العالم 2018 بعد إقالته عشية انطلاق العرس العالمي، على خلفية اتفاقه مع ريال مدريد على قيادته بعد كأس العالم وقتذاك، صرح بعد التعادل التاريخي لقطر مع سويسرا (1-1) في كأس العالم 2026، قائلاً: «لقد كانت الحياة تدين لي بكأس العالم».

لم تدم فترة تدريب حارس المرمى الدولي السابق للنادي الملكي طويلاً؛ إذ أقيل بعد أشهر معدودة وقاد بعدها إشبيلية (2019-2022) ثم ولفرهامبتون الإنجليزي (2022-2023) وأخيراً مواطن الأخير وست هام يونايتد الذي أقاله في يناير (كانون الثاني) 2025.

المغربي وليد الركراكي مرشح لقيادة منتخب قطر (رويترز)

ووفقاً لتقارير إعلامية، أصبح المدرب المغربي وليد الركراكي مرشحاً بقوة لقيادة العنابي في الفترة المقبلة.

وبات مدرب «أسود الأطلس» أحد الخيارات المرشحة بقوة لخلافة لوبيتيغي، بالنظر إلى تجربته الناجحة مع المغرب في مونديال قطر 2022، واحتلاله المركز الرابع في إنجاز تاريخي، فضلاً عن معرفته بأجواء كرة القدم القطرية والخليجية، بعدما سبق له الإشراف على فريق الدحيل عام 2020.

وأظهرت مقاطع بثت على وسائل التواصل الاجتماعي الركراكي جالساً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أحد المقاهي في باريس في أغسطس (آب) الماضي.

هذا وهيمن المنتخب الكوري، الثلاثاء، على مجريات لقائه مع قطر منذ الانطلاقة، لكنه انتظر حتى الوقت الأخير من الشوط الأول ليفتتح التسجيل عبر أوه سي هون برأسية قوية إلى يمين الحارس (43).

وقال صلاح زكريا حارس مرمى قطر: «المستوى الذي قدّمناه في المباريات الماضية غير مرضٍ لنا ولجماهيرنا، لعبنا أمام كوريا بشكل أفضل رغم الهزيمة، ولكننا نأمل في التطور أكثر».

وأضاف: «الجماهير تنتظر الأداء والنتائج الأفضل، ونحن نقدر هذا الشيء، وسنعمل على بذل قصارى جهدنا للعودة إلى المستوى الذي كنا عليه سابقاً».