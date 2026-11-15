النسخة الـ4 من «كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الشهر المقبل

قالت اللجنة المنظمة لبطولة «كأس السوبر القطرية - الإماراتية لكرة القدم»، الأحد، إن النسخة الـ4 من البطولة ستقام خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأضافت اللجنة المنظمة في بيان أن البطولة ستشهد مشاركة 8 أندية، بواقع 4 أندية من كل دولة، تتنافس في 4 مباريات على 4 ألقاب.

وتنطلق المباريات يوم الخميس 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمباراة «درع التحدي»، التي تجمع بين نادي الشمال؛ وصِيف بطل «دوري نجوم قطر»، ونادي شباب الأهلي، وصيف بطل «الدوري الإماراتي»، على «ملعب جاسم بن حمد في الدوحة».

ويستضيف «ملعب هزاع بن زايد» بمدينة العين الإماراتية يوم الجمعة 18 ديسمبر مباراة «درع السوبر»، التي تجمع بين العين بطل «الدوري الإماراتي» والسد بطل «الدوري القطري».

وفي ثالث مواجهات البطولة يوم السبت 19 ديسمبر المقبل، سيلعب نادي الريان، ممثل «كأس قطر»، ضد الوحدة بطل «كأس رابطة الدوري الإماراتي»، في مباراة «كأس التحدي» على «ملعب أحمد بن علي» بالدوحة.

وتختتم مباريات النسخة الـ4 يوم الأحد 20 ديسمبر بمباراة «كأس السوبر»، التي ستجمع الجزيرة؛ ممثل «كأس رئيس الإمارات»، والغرافة؛ بطل «كأس أمير قطر»، على «ملعب محمد بن زايد» في العاصمة الإماراتية أبوظبي.