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النسخة الـ4 من «كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الشهر المقبل

«كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الـ4 الشهر المقبل (الاتحاد القطري)
«كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الـ4 الشهر المقبل (الاتحاد القطري)
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TT

النسخة الـ4 من «كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الشهر المقبل

«كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الـ4 الشهر المقبل (الاتحاد القطري)
«كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الـ4 الشهر المقبل (الاتحاد القطري)

قالت اللجنة المنظمة لبطولة «كأس السوبر القطرية - الإماراتية لكرة القدم»، الأحد، إن النسخة الـ4 من البطولة ستقام خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأضافت اللجنة المنظمة في بيان أن البطولة ستشهد مشاركة 8 أندية، بواقع 4 أندية من كل دولة، تتنافس في 4 مباريات على 4 ألقاب.

وتنطلق المباريات يوم الخميس 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمباراة «درع التحدي»، التي تجمع بين نادي الشمال؛ وصِيف بطل «دوري نجوم قطر»، ونادي شباب الأهلي، وصيف بطل «الدوري الإماراتي»، على «ملعب جاسم بن حمد في الدوحة».

ويستضيف «ملعب هزاع بن زايد» بمدينة العين الإماراتية يوم الجمعة 18 ديسمبر مباراة «درع السوبر»، التي تجمع بين العين بطل «الدوري الإماراتي» والسد بطل «الدوري القطري».

وفي ثالث مواجهات البطولة يوم السبت 19 ديسمبر المقبل، سيلعب نادي الريان، ممثل «كأس قطر»، ضد الوحدة بطل «كأس رابطة الدوري الإماراتي»، في مباراة «كأس التحدي» على «ملعب أحمد بن علي» بالدوحة.

وتختتم مباريات النسخة الـ4 يوم الأحد 20 ديسمبر بمباراة «كأس السوبر»، التي ستجمع الجزيرة؛ ممثل «كأس رئيس الإمارات»، والغرافة؛ بطل «كأس أمير قطر»، على «ملعب محمد بن زايد» في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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فرحة لاعبات الجيش الملكي بالفوز على صن داونز وحصد لقب أبطال أفريقيا للسيدات (كاف)
فرحة لاعبات الجيش الملكي بالفوز على صن داونز وحصد لقب أبطال أفريقيا للسيدات (كاف)
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«أبطال أفريقيا للسيدات»: الجيش الملكي المغربي يتوّج باللقب

فرحة لاعبات الجيش الملكي بالفوز على صن داونز وحصد لقب أبطال أفريقيا للسيدات (كاف)
فرحة لاعبات الجيش الملكي بالفوز على صن داونز وحصد لقب أبطال أفريقيا للسيدات (كاف)

توّج الجيش الملكي المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما فاز على صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي البطولة المقامة في مدينة الإسماعيلية المصرية.

وفاز الجيش الملكي على صن داونز 1-3 في نهائي البطولة التي اختتمت في «ملعب قناة السويس». وتقدم الجيش الملكي في الدقيقة 23 عن طريق إيمان توريس، وبعد ذلك بدقيقتين سجل صن داونز هدف التعادل عن طريق ريفيلوي ثولاكيلي. وعاد الجيش الملكي للتقدم مجدداً في الدقيقة 37 عن طريق هبة يوسفي، ثم سجلت إيمان توريس الهدف الثاني لها والثالث للجيش الملكي في الدقيقة 77.

وكان فريق ليكي الكاميروني قد حصد المركز الثالث والميداليات البرونزية، بعد اكتساح خصمه الأوغندي كاويمبي بخماسية بيضاء.

وحصدت المغربية المخضرمة غزلان شباك جائزة أفضل لاعبة، وزميلتها خديجة إرميشي جائزة أفضل حارسة مرمى، فيما ذهبت جائزة هدافة البطولة للمغربية أيضاً إيمان توريس برصيد أربعة أهداف.

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الرياضة رياضة عربية

النسخة الـ4 من «كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الشهر المقبل

«كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الـ4 الشهر المقبل (الاتحاد القطري)
«كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الـ4 الشهر المقبل (الاتحاد القطري)
TT
TT

النسخة الـ4 من «كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الشهر المقبل

«كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الـ4 الشهر المقبل (الاتحاد القطري)
«كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الـ4 الشهر المقبل (الاتحاد القطري)

قالت اللجنة المنظمة لبطولة «كأس السوبر القطرية - الإماراتية لكرة القدم»، الأحد، إن النسخة الـ4 من البطولة ستقام خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأضافت اللجنة المنظمة في بيان أن البطولة ستشهد مشاركة 8 أندية، بواقع 4 أندية من كل دولة، تتنافس في 4 مباريات على 4 ألقاب.

وتنطلق المباريات يوم الخميس 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمباراة «درع التحدي»، التي تجمع بين نادي الشمال؛ وصِيف بطل «دوري نجوم قطر»، ونادي شباب الأهلي، وصيف بطل «الدوري الإماراتي»، على «ملعب جاسم بن حمد في الدوحة».

ويستضيف «ملعب هزاع بن زايد» بمدينة العين الإماراتية يوم الجمعة 18 ديسمبر مباراة «درع السوبر»، التي تجمع بين العين بطل «الدوري الإماراتي» والسد بطل «الدوري القطري».

وفي ثالث مواجهات البطولة يوم السبت 19 ديسمبر المقبل، سيلعب نادي الريان، ممثل «كأس قطر»، ضد الوحدة بطل «كأس رابطة الدوري الإماراتي»، في مباراة «كأس التحدي» على «ملعب أحمد بن علي» بالدوحة.

وتختتم مباريات النسخة الـ4 يوم الأحد 20 ديسمبر بمباراة «كأس السوبر»، التي ستجمع الجزيرة؛ ممثل «كأس رئيس الإمارات»، والغرافة؛ بطل «كأس أمير قطر»، على «ملعب محمد بن زايد» في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: بيراميدز يحل ضيفاً على حوريا الغيني 6 ديسمبر

بيراميدز سيواجه حوريا الغيني في كوناكري (نادي بيراميدز)
بيراميدز سيواجه حوريا الغيني في كوناكري (نادي بيراميدز)
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«أبطال أفريقيا»: بيراميدز يحل ضيفاً على حوريا الغيني 6 ديسمبر

بيراميدز سيواجه حوريا الغيني في كوناكري (نادي بيراميدز)
بيراميدز سيواجه حوريا الغيني في كوناكري (نادي بيراميدز)

أعلن نادي بيراميدز المصري، الأحد، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حدد السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعداً لمباراة الفريق أمام مضيّفه حوريا كوناكري الغيني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح بيراميدز عبر مركزه الإعلامي أن المباراة ستقام على «استاد 28 سبتمبر» بالعاصمة الغينية كوناكري.

ويستهل بيراميدز مشواره في دور المجموعات باستضافة المغرب الفاسي المغربي يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على «استاد الدفاع الجوي» ضمن منافسات الجولة الأولى قبل السفر إلى غينيا لخوض مواجهته الثانية أمام حوريا.

وكان بيراميدز قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم قبل الماضي، ليضمن تأهله لكأس العالم للأندية 2029، وفي الموسم الماضي خرج من دور الثمانية على يد الجيش الملكي المغربي.

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