«كأس تايلاند»: عُمان تخسر أمام طاجيكستان وتودّع

خسر المنتخب العُماني أمام نظيره الطاجيكي صفر-1، السبت، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس تايلاند لكرة القدم، ليودّع المنافسات قبل المباراة النهائية.

وسجل شيريدين بوبوييف هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليقود منتخب طاجيكستان إلى الفوز وحجز مقعده في النهائي.

وأقيمت المباراة على استاد «سيساكيت الإقليمي» في تايلاند، في مواجهة حملت طابعاً تاريخياً، إذ التقى المنتخبان للمرة الأولى قبل 28 عاماً، خلال دورة الألعاب الآسيوية في بانكوك عام 1998، عندما انتهت مباراتهما بالتعادل 3-3.

وشهدت المواجهة الأولى تسجيل مجدي شعبان وجمال بخش ورضوان سالم أهداف المنتخب العُماني، فيما انتهت مباراة اليوم بتفوق طاجيكستان بهدف.