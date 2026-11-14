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الرياضة رياضة عربية

«كأس تايلاند»: عُمان تخسر أمام طاجيكستان وتودّع

فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على عمان (الاتحاد الطاجيكي)
فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على عمان (الاتحاد الطاجيكي)
TT
TT

«كأس تايلاند»: عُمان تخسر أمام طاجيكستان وتودّع

فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على عمان (الاتحاد الطاجيكي)
فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على عمان (الاتحاد الطاجيكي)

خسر المنتخب العُماني أمام نظيره الطاجيكي صفر-1، السبت، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس تايلاند لكرة القدم، ليودّع المنافسات قبل المباراة النهائية.

وسجل شيريدين بوبوييف هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليقود منتخب طاجيكستان إلى الفوز وحجز مقعده في النهائي.

وأقيمت المباراة على استاد «سيساكيت الإقليمي» في تايلاند، في مواجهة حملت طابعاً تاريخياً، إذ التقى المنتخبان للمرة الأولى قبل 28 عاماً، خلال دورة الألعاب الآسيوية في بانكوك عام 1998، عندما انتهت مباراتهما بالتعادل 3-3.

وشهدت المواجهة الأولى تسجيل مجدي شعبان وجمال بخش ورضوان سالم أهداف المنتخب العُماني، فيما انتهت مباراة اليوم بتفوق طاجيكستان بهدف.

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الرياضة كرة القدم تايلاند

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الرياضة رياضة عربية

«كأس تايلاند»: عُمان تخسر أمام طاجيكستان وتودّع

فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على عمان (الاتحاد الطاجيكي)
فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على عمان (الاتحاد الطاجيكي)
TT
TT

«كأس تايلاند»: عُمان تخسر أمام طاجيكستان وتودّع

فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على عمان (الاتحاد الطاجيكي)
فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على عمان (الاتحاد الطاجيكي)

خسر المنتخب العُماني أمام نظيره الطاجيكي صفر-1، السبت، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس تايلاند لكرة القدم، ليودّع المنافسات قبل المباراة النهائية.

وسجل شيريدين بوبوييف هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليقود منتخب طاجيكستان إلى الفوز وحجز مقعده في النهائي.

وأقيمت المباراة على استاد «سيساكيت الإقليمي» في تايلاند، في مواجهة حملت طابعاً تاريخياً، إذ التقى المنتخبان للمرة الأولى قبل 28 عاماً، خلال دورة الألعاب الآسيوية في بانكوك عام 1998، عندما انتهت مباراتهما بالتعادل 3-3.

وشهدت المواجهة الأولى تسجيل مجدي شعبان وجمال بخش ورضوان سالم أهداف المنتخب العُماني، فيما انتهت مباراة اليوم بتفوق طاجيكستان بهدف.

مواضيع
الرياضة كرة القدم تايلاند
الرياضة رياضة عربية

المغرب يمطرالنيجر بخماسية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب عزز صدارته للمجموعة (الشرق الأوسط)
منتخب المغرب عزز صدارته للمجموعة (الشرق الأوسط)
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المغرب يمطرالنيجر بخماسية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب عزز صدارته للمجموعة (الشرق الأوسط)
منتخب المغرب عزز صدارته للمجموعة (الشرق الأوسط)

حقق منتخب المغرب فوزا عريضا على النيجر بنتيجة 5 / 1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

سجل ياسر الزبيري الهدف الأول للمغرب في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف أشرف حكيمي هدفا ثانيا في الدقيقة 27، وقلص الفارق للنيجر، محمد عبدالرحمن في الدقيقة 41، قبل أن يرد حكيمي بهدف ثالث، والشخصي الثاني له في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 77 أضاف يوسف النصيري الهدف الرابع، وسجل أيوب أوفقير الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة.

وعزز المغرب صدارته لترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن منتخب الغابون الوصيف، أما منتخب النيجر فلديه 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث، فيما يتذيل المجموعة منتخب ليسوتو بلا نقاط.

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كأس الأمم الأفريقية المغرب
الرياضة رياضة عربية

رسمياً... صلاح يتفوق على حسام حسن ويصبح الهداف التاريخي لمصر

صلاح خلال مباراة مالاوي ضمن التصفيات الافريقية (الاتحاد المصري لكرة القدم)
صلاح خلال مباراة مالاوي ضمن التصفيات الافريقية (الاتحاد المصري لكرة القدم)
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رسمياً... صلاح يتفوق على حسام حسن ويصبح الهداف التاريخي لمصر

صلاح خلال مباراة مالاوي ضمن التصفيات الافريقية (الاتحاد المصري لكرة القدم)
صلاح خلال مباراة مالاوي ضمن التصفيات الافريقية (الاتحاد المصري لكرة القدم)

أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر بعدما سجل ثنائية أمام مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ليرفع رصيده إلى 70، متفوقا على الرقم القياسي السابق المسجل باسم مدربه السابق حسام حسن.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 34 عاما معظم العقد الماضي في تحطيم الأرقام القياسية في إنجلترا، حيث أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة.

وسجل صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، هدفين في الفوز 5-صفر على مالاوي ليتفوق على حسن، الذي ظل رقمه صامدا لما يقرب من ثلاثة عقود، وصمد أمام أجيال من المهاجمين المصريين قبل أن يعادله صلاح أخيرا، في أول مباراة يخوضها المنتخب بعدما انفصل الاتحاد المحلي عن المدرب حسن.

وخاض صلاح مباراة اليوم تحت قيادة المدرب الجديد علي ماهر الذي تولى المسؤولية خلفا لحسن وقاد الفريق في أول مباراة له مع منتخب مصر.

وكان حسن قد سجل أهدافه 69 في 176 مباراة دولية بين عامي 1985 و2006، ليؤكد مكانته بين أعظم المهاجمين في أفريقيا.

وكان حسن شخصية بارزة في كرة القدم المصرية لأكثر من عقدين، إذ توج بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات، وساهم في تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 1990، بعد غياب دام 56 عاما.

في المقابل، صنع صلاح إرثا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية.

فقد حسم هدفه من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع أمام الكونغو عام 2017 تأهل مصر إلى كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاما، كما ساعد منتخب الفراعنة على بلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية في نسختي 2017 و2021.

كما ساهم في حسم عودة مصر إلى كأس العالم 2026، حيث جعل هدفه الرابع في النهائيات منه الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم، مؤكدا مكانته كوجه لصحوة الكرة المصرية خلال العقد الماضي.

وامتدت مسيرة حسن الدولية لأكثر من عقدين، بداية من إنهاء انتظار مصر الطويل للظهور في كأس العالم عام 1990، وصولا إلى مساهمته في التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2006، وهو اللقب الأول ضمن سلسلة غير مسبوقة من ثلاثة ألقاب قارية متتالية.

أما صلاح، فقد أصبح رمز الحقبة الحديثة لمنتخب مصر، إذ قاد عودة الفريق إلى كأس العالم وبات أحد أكبر نجوم اللعبة عالميا.

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