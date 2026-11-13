المغرب يمطرالنيجر بخماسية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر بعدما سجل ثنائية أمام مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ليرفع رصيده إلى 70، متفوقا على الرقم القياسي السابق المسجل باسم مدربه السابق حسام حسن.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 34 عاما معظم العقد الماضي في تحطيم الأرقام القياسية في إنجلترا، حيث أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة.

وسجل صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، هدفين في الفوز 5-صفر على مالاوي ليتفوق على حسن، الذي ظل رقمه صامدا لما يقرب من ثلاثة عقود، وصمد أمام أجيال من المهاجمين المصريين قبل أن يعادله صلاح أخيرا، في أول مباراة يخوضها المنتخب بعدما انفصل الاتحاد المحلي عن المدرب حسن.

وخاض صلاح مباراة اليوم تحت قيادة المدرب الجديد علي ماهر الذي تولى المسؤولية خلفا لحسن وقاد الفريق في أول مباراة له مع منتخب مصر.

وكان حسن قد سجل أهدافه 69 في 176 مباراة دولية بين عامي 1985 و2006، ليؤكد مكانته بين أعظم المهاجمين في أفريقيا.

وكان حسن شخصية بارزة في كرة القدم المصرية لأكثر من عقدين، إذ توج بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات، وساهم في تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 1990، بعد غياب دام 56 عاما.

في المقابل، صنع صلاح إرثا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية.

فقد حسم هدفه من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع أمام الكونغو عام 2017 تأهل مصر إلى كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاما، كما ساعد منتخب الفراعنة على بلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية في نسختي 2017 و2021.

كما ساهم في حسم عودة مصر إلى كأس العالم 2026، حيث جعل هدفه الرابع في النهائيات منه الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم، مؤكدا مكانته كوجه لصحوة الكرة المصرية خلال العقد الماضي.

وامتدت مسيرة حسن الدولية لأكثر من عقدين، بداية من إنهاء انتظار مصر الطويل للظهور في كأس العالم عام 1990، وصولا إلى مساهمته في التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2006، وهو اللقب الأول ضمن سلسلة غير مسبوقة من ثلاثة ألقاب قارية متتالية.

أما صلاح، فقد أصبح رمز الحقبة الحديثة لمنتخب مصر، إذ قاد عودة الفريق إلى كأس العالم وبات أحد أكبر نجوم اللعبة عالميا.