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رسمياً... صلاح يتفوق على حسام حسن ويصبح الهداف التاريخي لمصر

صلاح خلال مباراة مالاوي ضمن التصفيات الافريقية (الاتحاد المصري لكرة القدم)
صلاح خلال مباراة مالاوي ضمن التصفيات الافريقية (الاتحاد المصري لكرة القدم)
TT
TT

رسمياً... صلاح يتفوق على حسام حسن ويصبح الهداف التاريخي لمصر

صلاح خلال مباراة مالاوي ضمن التصفيات الافريقية (الاتحاد المصري لكرة القدم)
صلاح خلال مباراة مالاوي ضمن التصفيات الافريقية (الاتحاد المصري لكرة القدم)

أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر بعدما سجل ثنائية أمام مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ليرفع رصيده إلى 70، متفوقا على الرقم القياسي السابق المسجل باسم مدربه السابق حسام حسن.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 34 عاما معظم العقد الماضي في تحطيم الأرقام القياسية في إنجلترا، حيث أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة.

وسجل صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، هدفين في الفوز 5-صفر على مالاوي ليتفوق على حسن، الذي ظل رقمه صامدا لما يقرب من ثلاثة عقود، وصمد أمام أجيال من المهاجمين المصريين قبل أن يعادله صلاح أخيرا، في أول مباراة يخوضها المنتخب بعدما انفصل الاتحاد المحلي عن المدرب حسن.

وخاض صلاح مباراة اليوم تحت قيادة المدرب الجديد علي ماهر الذي تولى المسؤولية خلفا لحسن وقاد الفريق في أول مباراة له مع منتخب مصر.

وكان حسن قد سجل أهدافه 69 في 176 مباراة دولية بين عامي 1985 و2006، ليؤكد مكانته بين أعظم المهاجمين في أفريقيا.

وكان حسن شخصية بارزة في كرة القدم المصرية لأكثر من عقدين، إذ توج بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات، وساهم في تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 1990، بعد غياب دام 56 عاما.

في المقابل، صنع صلاح إرثا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية.

فقد حسم هدفه من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع أمام الكونغو عام 2017 تأهل مصر إلى كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاما، كما ساعد منتخب الفراعنة على بلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية في نسختي 2017 و2021.

كما ساهم في حسم عودة مصر إلى كأس العالم 2026، حيث جعل هدفه الرابع في النهائيات منه الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم، مؤكدا مكانته كوجه لصحوة الكرة المصرية خلال العقد الماضي.

وامتدت مسيرة حسن الدولية لأكثر من عقدين، بداية من إنهاء انتظار مصر الطويل للظهور في كأس العالم عام 1990، وصولا إلى مساهمته في التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2006، وهو اللقب الأول ضمن سلسلة غير مسبوقة من ثلاثة ألقاب قارية متتالية.

أما صلاح، فقد أصبح رمز الحقبة الحديثة لمنتخب مصر، إذ قاد عودة الفريق إلى كأس العالم وبات أحد أكبر نجوم اللعبة عالميا.

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كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح مصر

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المغرب يمطرالنيجر بخماسية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

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المغرب يمطرالنيجر بخماسية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب عزز صدارته للمجموعة (الشرق الأوسط)
منتخب المغرب عزز صدارته للمجموعة (الشرق الأوسط)

حقق منتخب المغرب فوزا عريضا على النيجر بنتيجة 5 / 1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

سجل ياسر الزبيري الهدف الأول للمغرب في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف أشرف حكيمي هدفا ثانيا في الدقيقة 27، وقلص الفارق للنيجر، محمد عبدالرحمن في الدقيقة 41، قبل أن يرد حكيمي بهدف ثالث، والشخصي الثاني له في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 77 أضاف يوسف النصيري الهدف الرابع، وسجل أيوب أوفقير الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة.

وعزز المغرب صدارته لترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن منتخب الغابون الوصيف، أما منتخب النيجر فلديه 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث، فيما يتذيل المجموعة منتخب ليسوتو بلا نقاط.

مواضيع
كأس الأمم الأفريقية المغرب
الرياضة رياضة عربية

رسمياً... صلاح يتفوق على حسام حسن ويصبح الهداف التاريخي لمصر

صلاح خلال مباراة مالاوي ضمن التصفيات الافريقية (الاتحاد المصري لكرة القدم)
صلاح خلال مباراة مالاوي ضمن التصفيات الافريقية (الاتحاد المصري لكرة القدم)
TT
TT

رسمياً... صلاح يتفوق على حسام حسن ويصبح الهداف التاريخي لمصر

صلاح خلال مباراة مالاوي ضمن التصفيات الافريقية (الاتحاد المصري لكرة القدم)
صلاح خلال مباراة مالاوي ضمن التصفيات الافريقية (الاتحاد المصري لكرة القدم)

أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر بعدما سجل ثنائية أمام مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ليرفع رصيده إلى 70، متفوقا على الرقم القياسي السابق المسجل باسم مدربه السابق حسام حسن.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 34 عاما معظم العقد الماضي في تحطيم الأرقام القياسية في إنجلترا، حيث أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة.

وسجل صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، هدفين في الفوز 5-صفر على مالاوي ليتفوق على حسن، الذي ظل رقمه صامدا لما يقرب من ثلاثة عقود، وصمد أمام أجيال من المهاجمين المصريين قبل أن يعادله صلاح أخيرا، في أول مباراة يخوضها المنتخب بعدما انفصل الاتحاد المحلي عن المدرب حسن.

وخاض صلاح مباراة اليوم تحت قيادة المدرب الجديد علي ماهر الذي تولى المسؤولية خلفا لحسن وقاد الفريق في أول مباراة له مع منتخب مصر.

وكان حسن قد سجل أهدافه 69 في 176 مباراة دولية بين عامي 1985 و2006، ليؤكد مكانته بين أعظم المهاجمين في أفريقيا.

وكان حسن شخصية بارزة في كرة القدم المصرية لأكثر من عقدين، إذ توج بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات، وساهم في تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 1990، بعد غياب دام 56 عاما.

في المقابل، صنع صلاح إرثا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية.

فقد حسم هدفه من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع أمام الكونغو عام 2017 تأهل مصر إلى كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاما، كما ساعد منتخب الفراعنة على بلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية في نسختي 2017 و2021.

كما ساهم في حسم عودة مصر إلى كأس العالم 2026، حيث جعل هدفه الرابع في النهائيات منه الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم، مؤكدا مكانته كوجه لصحوة الكرة المصرية خلال العقد الماضي.

وامتدت مسيرة حسن الدولية لأكثر من عقدين، بداية من إنهاء انتظار مصر الطويل للظهور في كأس العالم عام 1990، وصولا إلى مساهمته في التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2006، وهو اللقب الأول ضمن سلسلة غير مسبوقة من ثلاثة ألقاب قارية متتالية.

أما صلاح، فقد أصبح رمز الحقبة الحديثة لمنتخب مصر، إذ قاد عودة الفريق إلى كأس العالم وبات أحد أكبر نجوم اللعبة عالميا.

مواضيع
كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح مصر
الرياضة رياضة عربية

«تصفيات أمم أفريقيا»: ليبيا تهزم تونس بثنائية وتعقّد مهمتها

منتخب ليبيا هزم تونس وانفرد بقمة المجموعة (الاتحاد الليبي)
منتخب ليبيا هزم تونس وانفرد بقمة المجموعة (الاتحاد الليبي)
TT
TT

«تصفيات أمم أفريقيا»: ليبيا تهزم تونس بثنائية وتعقّد مهمتها

منتخب ليبيا هزم تونس وانفرد بقمة المجموعة (الاتحاد الليبي)
منتخب ليبيا هزم تونس وانفرد بقمة المجموعة (الاتحاد الليبي)

تعقّدت مهمة منتخب تونس في بلوغ نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وذلك بعد خسارته على أرضه أمام ضيفه منتخب ليبيا صفر-2، الجمعة، بملعب «الطيب المهيري» بمدينة صفاقس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة من التصفيات.

وتلقى منتخب تونس أول هزيمة له في التصفيات بعد تعادلين في الجولة الأولى والثانية مع أوغندا 1-1 وبوتسوانا 2-2.

وتجمد رصيد منتخب تونس عند نقطتين، ليتراجع إلى المركز الرابع والأخير بالمجموعة، فيما رفع منتخب ليبيا رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن أوغندا.

ويلتقي منتخب أوغندا، صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ليبيا، نظيره البوتسواني، السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وسيلتقي المنتخبان، ليبيا وتونس، مجدداً يوم الثلاثاء المقبل في طرابلس، ضمن منافسات الجولة الرابعة في مباراة ستكون مصيرية للمنتخب التونسي الذي سبق له الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2004 على أرضه.

وتقدّم المنتخب الليبي من ضربة جزاء عن طريق علي يوسف في الدقيقة 44، ثم أضاف حمدو الهوني الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وبدأ اللقاء بمحاولات هجومية من المنتخب التونسي بقيادة مهاجمه فارس شواط؛ حيث حاول تشكيل خطورة على مرمى المنتخب الليبي وحارسه أيمن التيهار.

على الجانب الآخر، استعان المنتخب الليبي بخدمات قائده ونجمه حمدو الهوني، لاعب الترجي السابق، محاولاً الاستفادة من خبرته في الكرة التونسية من خلال تلك المواجهة.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب الليبي بعد تدخل من علي معلول على معاذ عيسى جناح المنتخب الليبي، لينجح علي يوسف في ترجمتها بنجاح في الشباك، مسجلاً الهدف الأول لفريقه.

وتحسن أداء المنتخب الليبي بعد تقدمه في النتيجة، وحاول لاعبوه إيجاد حلول أخرى من أجل تسجيل هدف ثانٍ، وسط ترقب من الدفاع التونسي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم منتخب ليبيا 1-صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثّف المنتخب التونسي من محاولاته من أجل تسجيل هدف التعادل في شباك منافسه الليبي، الذي أظهر صلابة دفاعية كبيرة.

وسجل المنتخب التونسي هدفاً ألغاه الحكم في الدقيقة 59 عن طريق أنس بن سليمان، وذلك بداعي وجود تسلل.

وفي الدقيقة 62 سجل حمدو الهوني الهدف الثاني للمنتخب الليبي، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مسجلاً الهدف الثاني لفريقه.

ورغم محاولات المنتخب التونسي للعودة إلى المباراة بمرور الوقت، نجح المنتخب الليبي في إحكام إغلاق منطقة جزائه، وأبعد كثيراً من الفرص الخطيرة عن مرماه، لينجح في الخروج بالنقاط الثلاث.

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