عزي ورباش في قائمة منتخب الجزائر للمرة الأولى

استدعى إبراهيم حمداني، مدرب الجزائر، الخميس، محمد عزي وعبد الرحمن رباش لأول مرة لتشكيلة الفريق الذي سيواجه توغو في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في وقت لاحق الشهر الحالي.

وعقد حمداني مؤتمراً صحافياً في قاعة ملحقة بملعب «نيسلون مانديلا» ببراقي، أعلن خلاله التشكيلة التي ستواجه توغو في ملعب «حسين آيت أحمد» في تيزي وزو في 14 من الشهر الحالي، ثم بعدها بثلاثة أيام في لومي ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات.

وأعلن حمداني، الذي تولّى قيادة الجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي خلفاً للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش عقب كأس العالم، انضمام عزي مدافع تشسكا موسكو ورباش مهاجم ألافيس الإسباني للفريق لأول مرة.

وأعاد حمداني 5 لاعبين للتشكيلة كانوا قد غابوا عن فترة التوقف الدولي الأخيرة في سبتمبر الماضي، هم الحارس أسامة بن بوط، والمدافع رفيق بلغاي، ولاعبا الوسط هشام بوداوي وياسين تيتراوي، والمهاجم فارس غجميس.

ودافع حمداني عن خياراته قائلاً في المؤتمر الصحافي: «إنها قائمة على دوافع فنية فقط». وأضاف أن «المعسكر، الذي ينطلق الاثنين المقبل ويستمر حتى 17 من الشهر الحالي، الثاني له فقط».

وعن غياب الحارس لوكا زيدان، قال: «كما قلت، خياراتي قائمة على الأساس الفني، وبشأن حراسة المرمى، اخترت الحراس الذي لعبوا أكثر مع أنديتهم منذ المعسكر الأخير».

وواصل حمداني إبعاد ريان آيت نوري مدافع مانشستر سيتي.

وتتصدر الجزائر المجموعة التاسعة بـ4 نقاط من مباراتين متقدمة بفارق نقطة واحدة عن زامبيا وتوغو، فيما تتذيل بوروندي الترتيب بنقطة واحدة.