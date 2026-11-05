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عزي ورباش في قائمة منتخب الجزائر للمرة الأولى

محمد عزي (الشرق الأوسط)
محمد عزي (الشرق الأوسط)
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عزي ورباش في قائمة منتخب الجزائر للمرة الأولى

محمد عزي (الشرق الأوسط)
محمد عزي (الشرق الأوسط)

استدعى إبراهيم حمداني، مدرب الجزائر، الخميس، محمد عزي وعبد الرحمن رباش لأول مرة لتشكيلة الفريق الذي سيواجه توغو في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في وقت لاحق الشهر الحالي.

وعقد حمداني مؤتمراً صحافياً في قاعة ملحقة بملعب «نيسلون مانديلا» ببراقي، أعلن خلاله التشكيلة التي ستواجه توغو في ملعب «حسين آيت أحمد» في تيزي وزو في 14 من الشهر الحالي، ثم بعدها بثلاثة أيام في لومي ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات.

وأعلن حمداني، الذي تولّى قيادة الجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي خلفاً للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش عقب كأس العالم، انضمام عزي مدافع تشسكا موسكو ورباش مهاجم ألافيس الإسباني للفريق لأول مرة.

وأعاد حمداني 5 لاعبين للتشكيلة كانوا قد غابوا عن فترة التوقف الدولي الأخيرة في سبتمبر الماضي، هم الحارس أسامة بن بوط، والمدافع رفيق بلغاي، ولاعبا الوسط هشام بوداوي وياسين تيتراوي، والمهاجم فارس غجميس.

ودافع حمداني عن خياراته قائلاً في المؤتمر الصحافي: «إنها قائمة على دوافع فنية فقط». وأضاف أن «المعسكر، الذي ينطلق الاثنين المقبل ويستمر حتى 17 من الشهر الحالي، الثاني له فقط».

وعن غياب الحارس لوكا زيدان، قال: «كما قلت، خياراتي قائمة على الأساس الفني، وبشأن حراسة المرمى، اخترت الحراس الذي لعبوا أكثر مع أنديتهم منذ المعسكر الأخير».

وواصل حمداني إبعاد ريان آيت نوري مدافع مانشستر سيتي.

وتتصدر الجزائر المجموعة التاسعة بـ4 نقاط من مباراتين متقدمة بفارق نقطة واحدة عن زامبيا وتوغو، فيما تتذيل بوروندي الترتيب بنقطة واحدة.

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كأس الأمم الأفريقية الجزائر

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عزي ورباش في قائمة منتخب الجزائر للمرة الأولى

محمد عزي (الشرق الأوسط)
محمد عزي (الشرق الأوسط)
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عزي ورباش في قائمة منتخب الجزائر للمرة الأولى

محمد عزي (الشرق الأوسط)
محمد عزي (الشرق الأوسط)

استدعى إبراهيم حمداني، مدرب الجزائر، الخميس، محمد عزي وعبد الرحمن رباش لأول مرة لتشكيلة الفريق الذي سيواجه توغو في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في وقت لاحق الشهر الحالي.

وعقد حمداني مؤتمراً صحافياً في قاعة ملحقة بملعب «نيسلون مانديلا» ببراقي، أعلن خلاله التشكيلة التي ستواجه توغو في ملعب «حسين آيت أحمد» في تيزي وزو في 14 من الشهر الحالي، ثم بعدها بثلاثة أيام في لومي ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات.

وأعلن حمداني، الذي تولّى قيادة الجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي خلفاً للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش عقب كأس العالم، انضمام عزي مدافع تشسكا موسكو ورباش مهاجم ألافيس الإسباني للفريق لأول مرة.

وأعاد حمداني 5 لاعبين للتشكيلة كانوا قد غابوا عن فترة التوقف الدولي الأخيرة في سبتمبر الماضي، هم الحارس أسامة بن بوط، والمدافع رفيق بلغاي، ولاعبا الوسط هشام بوداوي وياسين تيتراوي، والمهاجم فارس غجميس.

ودافع حمداني عن خياراته قائلاً في المؤتمر الصحافي: «إنها قائمة على دوافع فنية فقط». وأضاف أن «المعسكر، الذي ينطلق الاثنين المقبل ويستمر حتى 17 من الشهر الحالي، الثاني له فقط».

وعن غياب الحارس لوكا زيدان، قال: «كما قلت، خياراتي قائمة على الأساس الفني، وبشأن حراسة المرمى، اخترت الحراس الذي لعبوا أكثر مع أنديتهم منذ المعسكر الأخير».

وواصل حمداني إبعاد ريان آيت نوري مدافع مانشستر سيتي.

وتتصدر الجزائر المجموعة التاسعة بـ4 نقاط من مباراتين متقدمة بفارق نقطة واحدة عن زامبيا وتوغو، فيما تتذيل بوروندي الترتيب بنقطة واحدة.

مواضيع
كأس الأمم الأفريقية الجزائر
الرياضة رياضة عربية

إلغاء ودية الأردن وإندونيسيا في عمان

ألغيت مباراة الأردن الودية مع إندونيسيا التي كانت مقررة يوم 13 نوفمبر الحالي في عمّان (منتخب الأردن)
ألغيت مباراة الأردن الودية مع إندونيسيا التي كانت مقررة يوم 13 نوفمبر الحالي في عمّان (منتخب الأردن)
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إلغاء ودية الأردن وإندونيسيا في عمان

ألغيت مباراة الأردن الودية مع إندونيسيا التي كانت مقررة يوم 13 نوفمبر الحالي في عمّان (منتخب الأردن)
ألغيت مباراة الأردن الودية مع إندونيسيا التي كانت مقررة يوم 13 نوفمبر الحالي في عمّان (منتخب الأردن)

ألغيت مباراة الأردن الودية مع إندونيسيا التي كانت مقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في عمّان، بناء على طلب الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، حسب ما أعلن الاتحاد الأردني للعبة، الخميس.

وقال الاتحاد الأردني إنه «يواصل جهوده لتوفير أفضل فرص الإعداد والتحضير لمنتخب النشامى، رغم ارتباط غالبية المنتخبات الوطنية بمباريات ودية أخرى خلال فترة التوقف الدولي ذاتها».

لكنه أكد أن المباراة الودية الأخرى التي تجمعه بنظيره الأسترالي، الثلاثاء 17 نوفمبر، على ستاد عمّان الدولي «قائمة في موعدها المحدد دون أي تغيير».

ويأتي هذا القرار بعد تأجيل كأس آسيا 2027 التي كانت مقررة في السعودية لنحو عام، بسبب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لتقام في أواخر عام 2027.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب الأردن، وصيف بطل آسيا، بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية، فيما تلعب إندونيسيا بمجموعة اليابان وقطر وتايلاند.

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رياضة كرة القدم كأس العالم كأس آسيا الأردن
الرياضة رياضة عربية

المغرب الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه البرتغالي ألميدا

روي ألميدا (نادي المغرب الفاسي)
روي ألميدا (نادي المغرب الفاسي)
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المغرب الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه البرتغالي ألميدا

روي ألميدا (نادي المغرب الفاسي)
روي ألميدا (نادي المغرب الفاسي)

أعلن المغرب الفاسي، بطل الدوري المغربي لكرة القدم، انفصاله بالتراضي عن مدربه البرتغالي روي ألميدا دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب اتخاذه هذه الخطوة.

وكتب النادي في بيان على حسابه الرسمي في «فيسبوك»: «يعلن نادي المغرب الرياضي الفاسي عن توصله إلى اتفاق يقضي بالانفصال بالتراضي عن المدرب البرتغالي روي ألميدا».

وأضاف: «ويتقدم النادي بالشكر للسيد روي ألميدا على ما بذله من جهود خلال فترة إشرافه على العارضة (الإدارة) التقنية للفريق، متمنياً له كامل التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية».

وتعاقد المغرب الفاسي مع المدرب السابق لباستيا وتروا الفرنسيين خلفاً للإسباني بابلو فرانكو المنتقل إلى تدريب الترجي التونسي، بعدما قاده الموسم الماضي إلى اللقب الخامس في تاريخه في الدوري والأول منذ 1985.

واستهل المغرب الفاسي الذي خسر جهود هداف الموسم الماضي سفيان بنجديدة المنتقل إلى الأهلي المصري، حملة الدفاع عن لقبه المحلي بفوزين متتاليين غير مقنعين وصعبين بنتيجة واحدة 2-1 على نهضة الزمامرة وحسنية أغادير، قبل أن يفشل في مبارياته الأربع التالية (تعادلان وخسارتان) وتراجع إلى المركز السابع برصيد ثماني نقاط بفارق خمس نقاط خلف الكوكب المراكشي المتصدر.

دكما سقط المغرب الفاسي في فخ التعادل على أرضه أمام أسيك ميموزا العاجي (1-1) في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يخطف فوزاً قاتلاً إياباً 2-1 وبهدف سجله خالد بابا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ويضمن تأهلاً غير مسبوق إلى دور المجموعات، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب بيراميدز المصري والهلال السوداني وحوريا كوناكري الغيني.

ويبدو أن العروض المتذبذبة للنادي دفعت إدارته إلى فك الارتباط مع المدرب السابق للمنتخب الأولمبي السوري (2010-2012) وشبيبة القبائل الجزائري (2023-2024) والباطن السعودي (2024) والدفاع الحسني الجديدي المغربي (2025-2026)، والبحث عن مدرب جديد يصحح المشار قبل المشاركة في المسابقة القارية العريقة.

وبات ألميدا، أحد ستة مدربين برتغاليين في الدوري المغربي هذا الموسم، ثالث مدرب تتم إقالته بعد مواطنه باولو سيرغيو بريتو (الوداد) والإسباني بابلو خيميس (الرجاء البيضاوي).

وجاء الانفصال عن ألميدا بعد يومين فقط من إقالة الرجاء البيضاوي لخيميس بسبب النتائج المخيبة. ونجح الرجاء في أول مباراة بقيادة مدربه المؤقت مهاجمه السابق عبد الكريم الجيناني الذي عينته الإدارة مساعداً لخيميس قبل يومين من إقالته، في تحقيق فوز مهم عندما حسم الكلاسيكو أمام مضيفه الجيش الملكي 2-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى.

ويدين الرجاء بفوزه إلى لاعبي الجيش الملكي السابقين إسماعيل خافي وآدم النفاتي اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين الثانية و37، فيما سجل يوسف الفحلي الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (27).

وعوض الرجاء البيضاوي خسارته قمة المرحلة الخامسة أمام نهضة بركان 0-2 الأحد الماضي، وحقق انتصاره الثاني هذا الموسم مرتقياً إلى المركز السادس برصيد تسع نقاط، فيما مني الجيش الملكي بخسارته الثانية فتجمد رصيده عند ثماني نقاط وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

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