«أبطال آسيا 2»: السيب العماني يحصد أول نقطة في مشواره

تعادل فريق السيب العُماني مع ضيفه إيست بنغال الهندي بدون أهداف، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، يلتقي الشرطة العراقي مع الحسين الأردني على «ستاد الزوراء» في بغداد في إطار المباراة الثانية ضمن المجموعة.

ويتصدر الفريق العراقي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط للفريق الأردني، ونقطتين من ثلاث مباريات لإيست بنغال، بينما حقق السيب أول نقطة في مشواره.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الشرطة على السيب 1 - صفر في بغداد، وتعادل الحسين مع إيست بنغال 2 - 2 في عمّان، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الحسين على السيب 3 - صفر في السيب، وفوز الشرطة على إيست بنغال 3 - 2 في الهند.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يلتقي إيست بنغال مع السيب في كالكوتا، والحسين مع الشرطة في عمان.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثماني.