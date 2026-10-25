«أبطال أفريقيا»: الأفريقي التونسي ونواذيبو الموريتاني إلى دور المجموعات

واصل الأفريقي التونسي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تأهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وتغلب الأفريقي 1 - صفر على ضيفه تي بي مازيمبي، بطل الكونغو الديمقراطية، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

وسجل الكاميروني تاديوس نكينغ هدف الأفريقي الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في مدينة لومومباشي بالكونغو الديمقراطية، الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، ليفوز الفريق الأبيض والأحمر 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويواصل حلمه بالتتويج بلقبه الثاني في البطولة، الذي سبق أن توّج به عام 1991.

وبات الأفريقي هو الممثل الثاني للكرة التونسية في البطولة هذا الموسم، برفقة غريمه التقليدي الترجي التونسي.

وكان مازيمبي يأمل في المضي قدماً بالبطولة، من أجل التتويج بها للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2015.

نواذيبو الموريتاني إلى دور المجموعات بأبطال أفريقيا (نادي نواذيبو)

وفي ملعب «شيخ ولد بيديا» بالعاصمة نواكشوط، صعد فريق نواذيبو الموريتاني لمرحلة المجموعات عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه سان بيدرو الإيفواري، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وافتتح كارتييه ديمبيلي التسجيل لنواذيبو مبكراً في الدقيقة العاشرة، فيما أضاف شيخ خطاب الهدف الثاني للفريق الموريتاني في الدقيقة 53.

بتلك النتيجة، تمكن نواذيبو من تعويض خسارته 1 - 2 خارج ملعبه أمام سان بيدرو في مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الناديين الأسبوع الماضي، حيث انتصر 3 - 2 في مجموع اللقاءين.

يذكر أن قرعة مرحلة المجموعات في البطولة سوف تُجرى يوم الأربعاء المقبل.