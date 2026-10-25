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«أبطال أفريقيا»: الأفريقي التونسي ونواذيبو الموريتاني إلى دور المجموعات

الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)
الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)
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«أبطال أفريقيا»: الأفريقي التونسي ونواذيبو الموريتاني إلى دور المجموعات

الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)
الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)

واصل الأفريقي التونسي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تأهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وتغلب الأفريقي 1 - صفر على ضيفه تي بي مازيمبي، بطل الكونغو الديمقراطية، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

وسجل الكاميروني تاديوس نكينغ هدف الأفريقي الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في مدينة لومومباشي بالكونغو الديمقراطية، الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، ليفوز الفريق الأبيض والأحمر 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويواصل حلمه بالتتويج بلقبه الثاني في البطولة، الذي سبق أن توّج به عام 1991.

وبات الأفريقي هو الممثل الثاني للكرة التونسية في البطولة هذا الموسم، برفقة غريمه التقليدي الترجي التونسي.

وكان مازيمبي يأمل في المضي قدماً بالبطولة، من أجل التتويج بها للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2015.

نواذيبو الموريتاني إلى دور المجموعات بأبطال أفريقيا (نادي نواذيبو)

وفي ملعب «شيخ ولد بيديا» بالعاصمة نواكشوط، صعد فريق نواذيبو الموريتاني لمرحلة المجموعات عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه سان بيدرو الإيفواري، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وافتتح كارتييه ديمبيلي التسجيل لنواذيبو مبكراً في الدقيقة العاشرة، فيما أضاف شيخ خطاب الهدف الثاني للفريق الموريتاني في الدقيقة 53.

بتلك النتيجة، تمكن نواذيبو من تعويض خسارته 1 - 2 خارج ملعبه أمام سان بيدرو في مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الناديين الأسبوع الماضي، حيث انتصر 3 - 2 في مجموع اللقاءين.

يذكر أن قرعة مرحلة المجموعات في البطولة سوف تُجرى يوم الأربعاء المقبل.

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الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: الأفريقي التونسي ونواذيبو الموريتاني إلى دور المجموعات

الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)
الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)
TT
TT

«أبطال أفريقيا»: الأفريقي التونسي ونواذيبو الموريتاني إلى دور المجموعات

الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)
الأفريقي تأهل على حساب مازيمبي في رادس (النادي الأفريقي)

واصل الأفريقي التونسي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تأهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وتغلب الأفريقي 1 - صفر على ضيفه تي بي مازيمبي، بطل الكونغو الديمقراطية، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

وسجل الكاميروني تاديوس نكينغ هدف الأفريقي الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في مدينة لومومباشي بالكونغو الديمقراطية، الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، ليفوز الفريق الأبيض والأحمر 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويواصل حلمه بالتتويج بلقبه الثاني في البطولة، الذي سبق أن توّج به عام 1991.

وبات الأفريقي هو الممثل الثاني للكرة التونسية في البطولة هذا الموسم، برفقة غريمه التقليدي الترجي التونسي.

وكان مازيمبي يأمل في المضي قدماً بالبطولة، من أجل التتويج بها للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2015.

نواذيبو الموريتاني إلى دور المجموعات بأبطال أفريقيا (نادي نواذيبو)

وفي ملعب «شيخ ولد بيديا» بالعاصمة نواكشوط، صعد فريق نواذيبو الموريتاني لمرحلة المجموعات عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه سان بيدرو الإيفواري، الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وافتتح كارتييه ديمبيلي التسجيل لنواذيبو مبكراً في الدقيقة العاشرة، فيما أضاف شيخ خطاب الهدف الثاني للفريق الموريتاني في الدقيقة 53.

بتلك النتيجة، تمكن نواذيبو من تعويض خسارته 1 - 2 خارج ملعبه أمام سان بيدرو في مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الناديين الأسبوع الماضي، حيث انتصر 3 - 2 في مجموع اللقاءين.

يذكر أن قرعة مرحلة المجموعات في البطولة سوف تُجرى يوم الأربعاء المقبل.

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال أفريقيا تونس
الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي والهلال السوداني إلى دور المجموعات

احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)
احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)
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«أبطال أفريقيا»: المغرب الفاسي والهلال السوداني إلى دور المجموعات

احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)
احتفالية لاعبي المغرب الفاسي بالفوز الثمين على أسيك ميموزا العاجي (نادي المغرب الفاسي)

حجز فريق المغرب الفاسي مقعده في دور المجموعات لأمجد الكؤوس الأفريقية، دوري أبطال أفريقيا، بعد تجاوزه لخصمه أسيك ميموزا العاجي.

وعاد المغرب الفاسي، بطل الدوري المغربي للموسم الماضي، من العاصمة أبيدجان بالفوز 1-2، ليتأهل لدور المجموعات بعد تعادله ذهاباً في مكناس 1-1.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم المغرب الفاسي بهدف الكونغولي كريستوفر إيبايي، قبل أن يعادل كيفين باكارا النتيجة لأسيك، وبينما تتجه المواجهة لركلات الترجيح، أحرز خالد بابا هدف الفوز القاتل للمغرب الفاسي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ولحق بذلك المغرب الفاسي بمواطنه ووصيفه نهضة بركان الذي أقصى ستار سبورت أكاديمي السيراليوني بالفوز عليه ذهاباً وإياباً.

الهلال السوداني هزم سيداما بونا الإثيوبي وتأهل لمجموعات أبطال أفريقيا (نادي الهلال)

وفي العاصمة الرواندية كيغالي، التي يتخذها الهلال السوداني ملعباً بيتياً، كرر الهلال فوزه على ضيفه سيداما بونا الإثيوبي 2-صفر، وهي نتيجة الذهاب نفسها لمصلحة الهلال، ليتأهل الفريق السوداني لدور المجموعات.

وجاءت ثنائية الهلال في الشوط الأول بواسطة كل من إرنست لوزولو في الدقيقة 33 ومحمد عبد الرحمن «الغربال» في الوقت بدل الضائع للشوط.

وبذلك يعوّض الهلال خروج مواطنه ومنافسه التقليدي المريخ، الذي ودّع المسابقة السبت على يد حوريا الغيني بركلات الترجيح.

وفي وقت سابق، حسم سيمبا التنزاني تأهله بفوزه 3 - صفر على 15 أوغوستو القادم من غينيا الاستوائية ليتفوق بنتيجة 9 - 1 في مجموع المباراتين، وتأهل كولومب الكاميروني بعد فوزه 1 - صفر على تينغيت السنغالي عقب تفوقه 2 - صفر في الذهاب.

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الرياضة رياضة عربية

«الكونفدرالية الأفريقية»: الشحات يقود الأهلي المصري لدور المجموعات

حسين الشحات (يسار) يحتفل مع زميله أكرم توفيق بالفوز الكبير على كيتارا (النادي الأهلي)
حسين الشحات (يسار) يحتفل مع زميله أكرم توفيق بالفوز الكبير على كيتارا (النادي الأهلي)
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«الكونفدرالية الأفريقية»: الشحات يقود الأهلي المصري لدور المجموعات

حسين الشحات (يسار) يحتفل مع زميله أكرم توفيق بالفوز الكبير على كيتارا (النادي الأهلي)
حسين الشحات (يسار) يحتفل مع زميله أكرم توفيق بالفوز الكبير على كيتارا (النادي الأهلي)

سجل حسين الشحات هدفاً في كل شوط ليقود الأهلي المصري للفوز 4 - صفر على ضيفه كيتارا الأوغندي في إياب الدور التمهيدي الثاني (دور 32) بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم والتأهل إلى دور المجموعات الأحد.

وبهذا يكرر الأهلي فوزه على الفريق الأوغندي بعدما تغلب 2 - 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وترجم الشحات هيمنة الأهلي في الدقيقة 38 عندما وضع الكرة في الشباك من فوق الحارس المتقدم من مرماه بعدما خرج لإبعاد تمريرة عرضية لم يحسن التعامل معها.

وبعد ست دقائق فقط، ضاعف محمد مجدي (أفشة) تقدم الأهلي من هجمة مرتدة سريعة عندما تعثر أحد مدافعي الفريق الأوغندي قرب منطقة جزائه ليقطع طاهر محمد طاهر الكرة ويتوغل داخل المنطقة قبل أن يلعب تمريرة عرضية منخفضة حولها أفشة إلى داخل الشباك.

وأحرز الشحات الهدف الثالث من تسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى الضيقة، بعدما استقبل بمهارة تمريرة من حارس مرماه محمد الشناوي في الدقيقة 52.

واختتم طاهر التسجيل في الدقيقة 68 بضربة رأس قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلاً تمريرة عرضية من البديل أحمد عيد.

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