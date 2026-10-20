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الرياضة رياضة عربية

الاتحاد المصري يستأنف ضد عقوبات ثلاثي «الفراعنة»

الاتحاد المصري يستأنف ضد عقوبات حسام وإبراهيم وزيكو (الاتحاد المصري)
الاتحاد المصري يستأنف ضد عقوبات حسام وإبراهيم وزيكو (الاتحاد المصري)
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الاتحاد المصري يستأنف ضد عقوبات ثلاثي «الفراعنة»

الاتحاد المصري يستأنف ضد عقوبات حسام وإبراهيم وزيكو (الاتحاد المصري)
الاتحاد المصري يستأنف ضد عقوبات حسام وإبراهيم وزيكو (الاتحاد المصري)

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن رئيسه هاني أبو ريدة يتولى بنفسه الإشراف على ملف الاستئناف ضد العقوبات التي أصدرها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بحق حسام حسن المدير الفني للمنتخب وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب ومصطفى زيكو لاعب الفريق.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري، الثلاثاء، أن الشؤون القانونية بالاتحاد تتولى جميع الإجراءات المتعلقة بالاستئناف على العقوبات الصادرة بحق الثلاثي.

وأضاف أن حسام حسن لم يتدخل نهائياً في هذا الملف مشدداً على أن ما تردد بشأن تدخله في إجراءات الاستئناف لا أساس له من الصحة.

وأوضح المصدر أن المدير الفني للمنتخب المصري ترك الأمر بالكامل لاتحاد الكرة وإدارته القانونية للتعامل مع العقوبات واتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن عليها.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري سبق أن تولى التعامل مع الملف منذ بدايته عندما طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم توضيحات بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة المنتخب المصري أمام الأرجنتين.

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الرياضة رياضة عربية

الاتحاد المصري يستأنف ضد عقوبات ثلاثي «الفراعنة»

الاتحاد المصري يستأنف ضد عقوبات حسام وإبراهيم وزيكو (الاتحاد المصري)
الاتحاد المصري يستأنف ضد عقوبات حسام وإبراهيم وزيكو (الاتحاد المصري)
TT
TT

الاتحاد المصري يستأنف ضد عقوبات ثلاثي «الفراعنة»

الاتحاد المصري يستأنف ضد عقوبات حسام وإبراهيم وزيكو (الاتحاد المصري)
الاتحاد المصري يستأنف ضد عقوبات حسام وإبراهيم وزيكو (الاتحاد المصري)

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن رئيسه هاني أبو ريدة يتولى بنفسه الإشراف على ملف الاستئناف ضد العقوبات التي أصدرها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بحق حسام حسن المدير الفني للمنتخب وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب ومصطفى زيكو لاعب الفريق.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري، الثلاثاء، أن الشؤون القانونية بالاتحاد تتولى جميع الإجراءات المتعلقة بالاستئناف على العقوبات الصادرة بحق الثلاثي.

وأضاف أن حسام حسن لم يتدخل نهائياً في هذا الملف مشدداً على أن ما تردد بشأن تدخله في إجراءات الاستئناف لا أساس له من الصحة.

وأوضح المصدر أن المدير الفني للمنتخب المصري ترك الأمر بالكامل لاتحاد الكرة وإدارته القانونية للتعامل مع العقوبات واتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن عليها.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري سبق أن تولى التعامل مع الملف منذ بدايته عندما طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم توضيحات بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة المنتخب المصري أمام الأرجنتين.

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الرياضة رياضة عربية

الزمالك ينفي ترشيح المغربي بن هاشم لخلافة مدربه

المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم (نادي مودرن سبورت)
المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم (نادي مودرن سبورت)
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الزمالك ينفي ترشيح المغربي بن هاشم لخلافة مدربه

المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم (نادي مودرن سبورت)
المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم (نادي مودرن سبورت)

نفى حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري والمشرف العام على فريق الكرة ما نشرته صحيفة «المنتخب» المغربية بشأن ترشيح محمد أمين بن هاشم المدير الفني لفريق مودرن سبورت المصري لتولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال السيد في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للزمالك، الثلاثاء، إن النادي لم يتواصل مع المدرب المغربي، ولم يطرح اسمه لتولي المسؤولية الفنية للفريق.

وأكد استمرار معتمد جمال في منصبه بصورة طبيعية مع حصوله على الدعم الكامل من مجلس الإدارة الذي يثق بالجهاز الفني الحالي.

وأبدى المشرف العام على فريق الكرة استغرابه من تداول هذه الأنباء قبل ساعات قليلة من مواجهة بترول أسيوط في الدوري المصري.

وطالب وسائل الإعلام بالرجوع إلى مسؤولي النادي للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها.

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بيراميدز يعلن غياب لاعبه أحمد توفيق 3 أسابيع للإصابة

أحمد توفيق لاعب بيراميدز المصاب (نادي بيراميدز)
أحمد توفيق لاعب بيراميدز المصاب (نادي بيراميدز)
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بيراميدز يعلن غياب لاعبه أحمد توفيق 3 أسابيع للإصابة

أحمد توفيق لاعب بيراميدز المصاب (نادي بيراميدز)
أحمد توفيق لاعب بيراميدز المصاب (نادي بيراميدز)

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، الاثنين، غياب لاعب وسط الفريق أحمد توفيق عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وقال مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن أحمد توفيق تعرض للإصابة خلال مشاركته في مواجهة المريخ بنتو بطل جنوب السودان بمدينة جوبا في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة عقب عودة بعثة الفريق إلى القاهرة، وأثبتت إصابته في العضلة الخلفية، مشيراً إلى أنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم، ساعياً لمواصلة انتصاراته، حيث يعتلي قمة الترتيب برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة.

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