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«فيفا» يقرر إيقاف حسام وإبراهيم حسن 3 مباريات وزيكو 5 مباريات

حسام حسن مدرب مصر وتوأمه إبراهيم حسن اعترضا على حكم مواجهة مصر والأرجنتين في المونديال (رويترز)
حسام حسن مدرب مصر وتوأمه إبراهيم حسن اعترضا على حكم مواجهة مصر والأرجنتين في المونديال (رويترز)
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«فيفا» يقرر إيقاف حسام وإبراهيم حسن 3 مباريات وزيكو 5 مباريات

حسام حسن مدرب مصر وتوأمه إبراهيم حسن اعترضا على حكم مواجهة مصر والأرجنتين في المونديال (رويترز)
حسام حسن مدرب مصر وتوأمه إبراهيم حسن اعترضا على حكم مواجهة مصر والأرجنتين في المونديال (رويترز)

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب ومصطفى عبد الرؤوف «زيكو» لاعب الفريق.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، الاثنين، أن القرارات تضمنت إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن 3 مباريات لكل منهما إلى جانب إيقاف مصطفى زيكو 5 مباريات.

وأضاف الاتحاد أنه تقدم بطلب رسمي إلى لجنة الانضباط بـ«الفيفا» للحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للقرارات الصادرة بحق الثلاثي من أجل دراستها وتقييم الموقف القانوني.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لاتخاذ إجراءات الاستئناف على العقوبات، وفقاً للوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان المدير الفني لمنتخب مصر قد قال عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 2 - 3 في دور الـ16 لكأس العالم، إنه لن يتابع البطولة بسبب مجاملة «الفيفا» للنجم ليونيل ميسي لأسباب دعائية إضافة إلى حديثه قبل المباراة برسائل سياسية مطالباً الجميع بدعم القضية الفلسطينية ومعاناة أهالي قطاع غزة من الاعتداء الإسرائيلي.

كما قال «زيكو» عقب المباراة إن الحكم الفرنسي فرانسواه لوتيكسيه الذي أدار مباراة الأرجنتين، كان ظالماً، ملمحاً إلى مجاملة «الفيفا» لراقصي التانغو.

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رياضة عربية أحمد توفيق لاعب بيراميدز المصاب (نادي بيراميدز)
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بيراميدز يعلن غياب لاعبه أحمد توفيق 3 أسابيع للإصابة

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، الاثنين، غياب لاعب وسط الفريق أحمد توفيق عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الرياضة رياضة عربية

بيراميدز يعلن غياب لاعبه أحمد توفيق 3 أسابيع للإصابة

أحمد توفيق لاعب بيراميدز المصاب (نادي بيراميدز)
أحمد توفيق لاعب بيراميدز المصاب (نادي بيراميدز)
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بيراميدز يعلن غياب لاعبه أحمد توفيق 3 أسابيع للإصابة

أحمد توفيق لاعب بيراميدز المصاب (نادي بيراميدز)
أحمد توفيق لاعب بيراميدز المصاب (نادي بيراميدز)

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، الاثنين، غياب لاعب وسط الفريق أحمد توفيق عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وقال مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن أحمد توفيق تعرض للإصابة خلال مشاركته في مواجهة المريخ بنتو بطل جنوب السودان بمدينة جوبا في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة عقب عودة بعثة الفريق إلى القاهرة، وأثبتت إصابته في العضلة الخلفية، مشيراً إلى أنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم، ساعياً لمواصلة انتصاراته، حيث يعتلي قمة الترتيب برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة.

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الرياضة كرة القدم رياضة مصرية مصر
الرياضة رياضة عربية

«فيفا» يقرر إيقاف حسام وإبراهيم حسن 3 مباريات وزيكو 5 مباريات

حسام حسن مدرب مصر وتوأمه إبراهيم حسن اعترضا على حكم مواجهة مصر والأرجنتين في المونديال (رويترز)
حسام حسن مدرب مصر وتوأمه إبراهيم حسن اعترضا على حكم مواجهة مصر والأرجنتين في المونديال (رويترز)
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«فيفا» يقرر إيقاف حسام وإبراهيم حسن 3 مباريات وزيكو 5 مباريات

حسام حسن مدرب مصر وتوأمه إبراهيم حسن اعترضا على حكم مواجهة مصر والأرجنتين في المونديال (رويترز)
حسام حسن مدرب مصر وتوأمه إبراهيم حسن اعترضا على حكم مواجهة مصر والأرجنتين في المونديال (رويترز)

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب ومصطفى عبد الرؤوف «زيكو» لاعب الفريق.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، الاثنين، أن القرارات تضمنت إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن 3 مباريات لكل منهما إلى جانب إيقاف مصطفى زيكو 5 مباريات.

وأضاف الاتحاد أنه تقدم بطلب رسمي إلى لجنة الانضباط بـ«الفيفا» للحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للقرارات الصادرة بحق الثلاثي من أجل دراستها وتقييم الموقف القانوني.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لاتخاذ إجراءات الاستئناف على العقوبات، وفقاً للوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان المدير الفني لمنتخب مصر قد قال عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 2 - 3 في دور الـ16 لكأس العالم، إنه لن يتابع البطولة بسبب مجاملة «الفيفا» للنجم ليونيل ميسي لأسباب دعائية إضافة إلى حديثه قبل المباراة برسائل سياسية مطالباً الجميع بدعم القضية الفلسطينية ومعاناة أهالي قطاع غزة من الاعتداء الإسرائيلي.

كما قال «زيكو» عقب المباراة إن الحكم الفرنسي فرانسواه لوتيكسيه الذي أدار مباراة الأرجنتين، كان ظالماً، ملمحاً إلى مجاملة «الفيفا» لراقصي التانغو.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة مصرية سويسرا
الرياضة رياضة عربية

«الكونفيدرالية الأفريقية»: اتحاد العاصمة يتأهل إلى دور المجموعات بعد انسحاب بانثرز

اتحاد العاصمة الجزائري إلى مجموعات الكونفيدرالية (نادي اتحاد العاصمة)
اتحاد العاصمة الجزائري إلى مجموعات الكونفيدرالية (نادي اتحاد العاصمة)
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«الكونفيدرالية الأفريقية»: اتحاد العاصمة يتأهل إلى دور المجموعات بعد انسحاب بانثرز

اتحاد العاصمة الجزائري إلى مجموعات الكونفيدرالية (نادي اتحاد العاصمة)
اتحاد العاصمة الجزائري إلى مجموعات الكونفيدرالية (نادي اتحاد العاصمة)

تأهل اتحاد العاصمة الجزائري إلى دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما تلقى خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاثنين، يؤكد انسحاب منافسه بانثرز ممثل غينيا الاستوائية من البطولة، بسبب ضائقة مالية.

وأعلنت إدارة اتحاد العاصمة أنها تلقَّت خطاباً من لجنة المنافسات التابعة لـ«الكاف» تؤكد فيه تأهل الفريق بعد تأكيد انسحاب بانثرز.

وكان من المقرر إقامة مباراتي الذهاب والإياب في الجزائر، مع تكفُّل إدارة اتحاد العاصمة بمصاريف إقامة بعثة بانثرز باستثناء تذاكر السفر، ولكن الفريق القادم من غينيا الاستوائية عجز حتى عن توفير تكاليف التنقل إلى الجزائر، ما دفعه إلى الانسحاب من البطولة.

وكان من المقرر إقامة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات الثلاثاء.

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