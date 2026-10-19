«فيفا» يقرر إيقاف حسام وإبراهيم حسن 3 مباريات وزيكو 5 مباريات

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب ومصطفى عبد الرؤوف «زيكو» لاعب الفريق.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، الاثنين، أن القرارات تضمنت إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن 3 مباريات لكل منهما إلى جانب إيقاف مصطفى زيكو 5 مباريات.

وأضاف الاتحاد أنه تقدم بطلب رسمي إلى لجنة الانضباط بـ«الفيفا» للحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للقرارات الصادرة بحق الثلاثي من أجل دراستها وتقييم الموقف القانوني.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لاتخاذ إجراءات الاستئناف على العقوبات، وفقاً للوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان المدير الفني لمنتخب مصر قد قال عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 2 - 3 في دور الـ16 لكأس العالم، إنه لن يتابع البطولة بسبب مجاملة «الفيفا» للنجم ليونيل ميسي لأسباب دعائية إضافة إلى حديثه قبل المباراة برسائل سياسية مطالباً الجميع بدعم القضية الفلسطينية ومعاناة أهالي قطاع غزة من الاعتداء الإسرائيلي.

كما قال «زيكو» عقب المباراة إن الحكم الفرنسي فرانسواه لوتيكسيه الذي أدار مباراة الأرجنتين، كان ظالماً، ملمحاً إلى مجاملة «الفيفا» لراقصي التانغو.