حمد بن خليفة رئيس الاتحاد الخليجي تحت الملاحظة الطبية بسبب وعكة صحية

يخضع الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، لسلسلة من الفحوصات والتحاليل الطبية وذلك بعد تعرضه أمس السبت لأزمة صحية طارئة وصفت بالبسيطة.

و يتواجد الشيخ حمد حالياً تحت العناية الطبية، في انتظار استكمال الفحوصات اللازمة والاطمئنان على وضعه الصحي.

ويأتي ذلك مع انطلاق منافسات كأس الخليج لكرة القدم تحت 17 عاماً، التي تستضيفها قطر، حيث شهدت مباريات الجمعة خسارة المنتخب القطري، صاحب الأرض، أمام نظيره الصيني بهدفين دون مقابل، فيما تغلب المنتخب الإماراتي على البحرين بهدفين مقابل هدف.

وشهدت الجولة الافتتاحية التي جرت السبت فوز المنتخب المصري على نظيره السعودي بخمسة أهداف دون مقابل، بينما تجاوز المنتخب اليمني نظيره العراقي بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي نظيره اليمني في الجولة الثانية على استاد حمد بن خليفة، بينما يواجه المنتخب المصري نظيره الكويتي على استاد سعود بن عبد الرحمن.