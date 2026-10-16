«أبطال أفريقيا»: صابر يقود بيراميدز للفوز على المريخ بنتيو

سجل الدولي المصري محمود صابر هدفاً في الشوط الأول قاد به بيراميدز المصري للفوز 1 - 0 على مضيفه المريخ بنيتو بطل جنوب السودان في استاد جوبا الدولي، الجمعة، في افتتاح مباريات ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في القاهرة يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وفرض بيراميدز سيطرته بشكل أكبر، وترجم تفوقه بهدف بعد مرور نصف ساعة من اللعب سجله صابر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقدم المريخ بنيتو عدداً من المحاولات للتعادل، وطالب لاعبوه بركلة جزاء قبل الدقيقة 80، لكن حكم المباراة أشار بمواصلة اللعب.

وطُرد محمود مرعي مدافع بيراميدز في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني، ليتأكد غيابه عن مواجهة الإياب بملعب 30 يونيو بالقاهرة.