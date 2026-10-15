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انطلاق كأس الخليج للناشئين في قطر الجمعة... بمشاركة مصر والصين

تنطلق بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً في قطر (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)
تنطلق بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً في قطر (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)
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انطلاق كأس الخليج للناشئين في قطر الجمعة... بمشاركة مصر والصين

تنطلق بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً في قطر (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)
تنطلق بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً في قطر (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)

تنطلق غداً، الجمعة، منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً «قطر 2026»، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمشاركة 10 منتخبات تخوض 23 مباراة، في أكبر نسخة من البطولة من حيث عدد المنتخبات المشاركة.

وتقام البطولة بتنظيم اللجنة المحلية في قطر، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم. وأسفرت قرعة البطولة، التي أجريت في سبتمبر (أيلول)، عن توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، تضم كلاً منهما 5 منتخبات.

وتضم المجموعة الأولى منتخب قطر، ممثل البلد المستضيف، إلى جانب منتخبات الإمارات والبحرين وعُمان والصين، فيما يأتي حامل اللقب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق واليمن والكويت ومصر.

ويحل منتخبا الصين ومصر ضيفين على البطولة، بما يُتيح للمنتخبات فرصة خوض مباريات أمام مدارس كروية مختلفة.

وتُفتتح منافسات البطولة غداً بلقاء يجمع المنتخب القطري ونظيره الصيني، الذي يسجل ظهوره الأول في البطولة، على استاد «حمد الكبير»، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وتشهد المجموعة ذاتها مباراة أخرى تجمع منتخبي الإمارات والبحرين على استاد «حمد بن خليفة».

ويستهل المنتخب السعودي حملة الدفاع عن لقبه بعد غد السبت بلقاء المنتخب المصري على استاد «حمد الكبير»، فيما تشهد المباراة الثانية لقاء بين منتخبي العراق واليمن على استاد «سعود بن عبد الرحمن».

وتختتم البطولة يوم 4 نوفمبر بإقامة المباراة النهائية على استاد «حمد الكبير».

ووفقاً لنظام البطولة، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل في مباراتي الدور قبل النهائي أو المباراة النهائية.

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الأهلي يفتتح عودته إلى الكونفدرالية باختبار أوغندي أمام كيتارا

الأهلي من حصصه التدريبية الأخيرة (حساب النادي-إنستغرام)
الأهلي من حصصه التدريبية الأخيرة (حساب النادي-إنستغرام)
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الأهلي يفتتح عودته إلى الكونفدرالية باختبار أوغندي أمام كيتارا

الأهلي من حصصه التدريبية الأخيرة (حساب النادي-إنستغرام)
الأهلي من حصصه التدريبية الأخيرة (حساب النادي-إنستغرام)

يتطلع الأهلي إلى استهلال مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بأفضل صورة ممكنة، عندما يحل ضيفاً على كيتارا الأوغندي، بعد غد (​السبت)، في ذهاب دور الـ32، واضعاً نصب عينيه المنافسة بقوة على اللقب، وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه القارية.

ويعود الأهلي، الفائز بكأس الكونفدرالية عام 2014، للمشاركة في هذه البطولة بعد سنوات طويلة من الحضور المتواصل في دوري أبطال أفريقيا الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقبه، وذلك عقب احتلاله المركز الثالث في الدوري المحلي الموسم الماضي.

وذكر الموقع ‌الرسمي للأهلي ‌أن الفريق، الذي وصل إلى أوغندا، ​أمس (الأربعاء)، ‌خاض ⁠أولى ​حصصه التدريبية ⁠استعداداً للمواجهة المرتقبة.

وأوضح النادي أن المران أُقيم على استاد هويما الدولي، أحد الملاعب التي يجري تجهيزها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027، واشتمل في بدايته على تدريبات بدنية خفيفة لإزالة آثار الإرهاق الناتج عن رحلة السفر، قبل الانتقال إلى الجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة.

وكان الأهلي قد أغلق ملف الدوري المحلي بانتصار ⁠معنوي مهم على غريمه التقليدي (الزمالك)، وهو الفوز ‌الذي منح اللاعبين دفعة قوية قبل ‌بدء مشوارهم القاري.

وطالب المدرب الحسين عموتة ​لاعبيه بضرورة التركيز الكامل على مواجهتي ‌كيتارا، من أجل حسم التأهل مبكراً، والعودة بعدها لاستكمال مشوارهم ‌المحلي.

وسيواصل الثنائي ياسر إبراهيم وعمرو الجزار الغياب عن صفوف الأهلي بسبب الإصابة؛ ما يرجح استمرار الاعتماد على المدافع المغربي أشرف داري في الخط الخلفي، بعدما قدم أداءً مميزاً في مواجهة الزمالك الأخيرة، إلى ‌جانب ما يمتلكه من خبرات قارية قد تمثل إضافة مهمة للفريق في المباراة المرتقبة.

وفي منافسات البطولة نفسها، يستضيف نادي زد إف سي، الممثل المصري الثاني في الكونفدرالية، منافسه عزام التنزاني، غداً (الجمعة)، في ذهاب دور 32.وقال محمد شوقي، مدرب زد، إن الفريق سيدخل معسكراً مغلقاً، اليوم (الخميس)، لزيادة تركيز اللاعبين وتهيئتهم للمواجهة، في إطار الاستعدادات النهائية للمباراة.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز الفريق فنياً وخططياً بأفضل صورة ممكنة، مع وضع اللمسات الأخيرة على أسلوب اللعب، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

ويخوض زد مشاركته الأفريقية الأولى في تاريخه، ​بعدما نجح في بلوغ دور ​32 على حساب تيليكوم الجيبوتي، إذ فاز ذهاباً (4 - صفر)، وتعادل إياباً (1 - 1)، ليتأهل بمجموع المباراتين (5 - 1).

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الزمالك لمصالحة جماهيره... وبيراميدز لتأكيد أن لقب 2025 لم يكن صدفة

الزمالك من حصص تدريبه الأخيرة للتحضير لمواجهة ​الجيش الرواندي (حساب النادي - إنستغرام)
الزمالك من حصص تدريبه الأخيرة للتحضير لمواجهة ​الجيش الرواندي (حساب النادي - إنستغرام)
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الزمالك لمصالحة جماهيره... وبيراميدز لتأكيد أن لقب 2025 لم يكن صدفة

الزمالك من حصص تدريبه الأخيرة للتحضير لمواجهة ​الجيش الرواندي (حساب النادي - إنستغرام)
الزمالك من حصص تدريبه الأخيرة للتحضير لمواجهة ​الجيش الرواندي (حساب النادي - إنستغرام)

يتطلع الزمالك المصري إلى تجاوز آثار خسارته الأخيرة محلياً أمام غريمه التقليدي، الأهلي، عندما يحلّ ضيفاً على ​الجيش الرواندي، غداً (الجمعة)، في ذهاب دور 32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما يبدأ بيراميدز، الذي فاز باللقب القاري لأول مرة في تاريخه في 2025، مشواره بمواجهة خارج أرضه أمام المريخ بنتيو، ممثل جنوب السودان.

ويخوض الزمالك المواجهة في العاصمة الرواندية كيغالي وسط حالة من الحذر في ظل ضغط المباريات ‌والإرهاق الناتج عن ‌السفر، فضلاً عن رغبة الفريق ​في ‌استعادة ⁠ثقة ​جماهيره والعودة ⁠بنتيجة إيجابية تسهّل مهمته قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وطالب الجهاز الفني اللاعبين بالتركيز الكامل وتجنُّب أي مفاجآت قد تعقد مسيرة الفريق مبكراً في البطولة.

ومن المنتظَر أن يلتحق المدرب معتمد جمال ببعثة الفريق، اليوم (الخميس)، بعدما تأخَّر عن السفر بسبب خضوعه لجراحة بسيطة ⁠بناء على توصيات طبية.

ويفتقد الزمالك جهود المغربي محمود ‌بنتايك، الذي يعاني من ‌تمزق في العضلة الخلفية سيبعده عدة ​أسابيع، كما يغيب الثلاثي ‌عمرو ناصر ومحمد إبراهيم ومحمد السيد للإصابة.

في المقابل، ‌يستعيد الفريق خدمات الثنائي عدي الدباغ وآدم كايد بعد تعافيهما من نزلة برد حرمتهما من المشاركة في مباراة الأهلي الأخيرة. وفي اليوم ذاته، يستهلّ بيراميدز ‌مشواره في نسخة هذا العام بمواجهة المريخ بنتيو على استاد جوبا الدولي في جنوب ⁠السودان، ⁠ضمن منافسات ذهاب دور الـ32.

ويدخل الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما واصل انطلاقته القوية في الدوري المحلي محققاً العلامة الكاملة، وكان آخرها الفوز الكبير على سيراميكا كليوباترا برباعية.

ويأمل بيراميدز في تحقيق نتيجة مريحة خارج ملعبه تمنحه أفضلية واضحة قبل لقاء الإياب، مستفيداً من حالة الاستقرار الفني والثقة التي اكتسبها الفريق بعد نجاحاته الأخيرة محلياً وقارّياً.

وتشهد قائمة الفريق غياب الثلاثي حامد حمدان ومحمود جاد وأسامة جلال بسبب الإصابة، بينما ​يعوّل الجهاز الفني على ​بقية عناصره لحسم المهمة والاقتراب خطوة جديدة من مواصلة المشوار القاري بنجاح.

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مدرب التعاون: الفوز الآسيوي خطوة على الطريق الصحيح

لاعبو التعاون وجماهيرهم في لقطة معبرة مع العلم السعودي بعد نهاية المباراة (النادي)
لاعبو التعاون وجماهيرهم في لقطة معبرة مع العلم السعودي بعد نهاية المباراة (النادي)
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مدرب التعاون: الفوز الآسيوي خطوة على الطريق الصحيح

لاعبو التعاون وجماهيرهم في لقطة معبرة مع العلم السعودي بعد نهاية المباراة (النادي)
لاعبو التعاون وجماهيرهم في لقطة معبرة مع العلم السعودي بعد نهاية المباراة (النادي)

أكد الصربي فوك رازوفيتش، مدرب التعاون، أن الفوز على الريان القطري في دوري أبطال آسيا 2 يمثل خطوة إيجابية في مسار العمل الفني، مشيراً إلى أن اللاعبين بدأوا ترجمة بعض الأفكار التي يعمل عليها الجهاز الفني خلال التدريبات إلى أداء ملموس داخل أرض الملعب، رغم إقراره بأن الفريق لا يزال أمامه الكثير من العمل للوصول إلى المستوى الذي يطمح إليه.

وأشاد رازوفيتش بالمستوى الذي قدمه لاعبوه خلال المواجهة، مؤكداً أن الانتصار جاء أمام منافس قوي، في مباراة تطلبت تحضيراً فنياً دقيقاً والتزاماً تكتيكياً من جميع اللاعبين، الذين نجحوا في تنفيذ أجزاء مهمة من الخطة الموضوعة قبل اللقاء.

وأوضح رازوفيتش أن الجهاز الفني تعامل مع مواجهة الريان وفق تحضيرات خاصة، بعدما عمل على دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافس، إلى جانب اختيار أسلوب لعب يتناسب مع متطلبات المباراة، وهو ما انعكس على أداء الفريق وقدرة اللاعبين على الالتزام بالتوجهات الفنية.

وفي ردّه على ما أثير بشأن اعتماد التعاون على خطة دفاعية خلال المواجهة، قدم رازوفيتش رؤيته الفنية، مؤكداً أن تقييم الخطط التكتيكية يختلف من شخص إلى آخر، وأن اللعب بأسلوب دفاعي في بعض المباريات لا يعني بالضرورة التخلي عن الطموح الهجومي، بل قد يكون الخيار الأنسب للتعامل مع المنافس وفق ظروف اللقاء.

وقال: «في كرة القدم كل شخص يراها من رؤيته الشخصية، ورغم أننا لعبنا بخطة دفاعية، لكن أنا أراها هجومية، ومن خبرتي عليك في بعض الأحيان أن تلعب بخطة دفاعية».

بدوره أقرّ مورينيو، مدرب فريق القطري، بصعوبة المواجهة التي جمعت فريقه بالتعاون، مشيراً إلى أن فريقه لم يبدأ المباراة بالصورة المطلوبة، رغم نجاحه في تعديل النتيجة، قبل أن تتعقد الأمور خلال الشوط الثاني.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «نبارك للتعاون، وبصراحة لم نبدأ بشكل جيد، وعادلنا النتيجة، وفي الشوط الثاني تصعبت علينا المباراة».

وأوضح مدرب الريان أنه كان يتوقع خروج فريقه منتصراً، إلا أن كرة القدم لا تسير دائماً وفق التوقعات، مشدداً على ضرورة تجاوز نتيجة المواجهة والتركيز على الاستحقاق المقبل، في محاولة لاستعادة التوازن والعودة إلى طريق الانتصارات.

وأضاف: «هذه كرة القدم، وكنت أرى أننا سننتصر، ولكن علينا أن نفكر في المباراة المقبلة».

وقال: «أعرف التعاون جيداً، وانتصاره غير مفاجئ، ولكن بعض الأحيان لا تمر الأمور بشكل جيد».

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