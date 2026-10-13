عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

«أبطال الخليج»: النصر الإماراتي يهزم الرفاع البحريني بثلاثية

احتفالية جماهير النصر بالفوز الكبير على الرفاع بدبي (نادي النصر الإماراتي)
احتفالية جماهير النصر بالفوز الكبير على الرفاع بدبي (نادي النصر الإماراتي)
TT
TT

«أبطال الخليج»: النصر الإماراتي يهزم الرفاع البحريني بثلاثية

احتفالية جماهير النصر بالفوز الكبير على الرفاع بدبي (نادي النصر الإماراتي)
احتفالية جماهير النصر بالفوز الكبير على الرفاع بدبي (نادي النصر الإماراتي)

استهل فريق النصر الإماراتي مشواره في دوري أبطال الخليج بفوز كبير على أرضه أمام الرفاع البحريني بنتيجة 3 - 0، الثلاثاء.

وتقدم النصر بهدف في الشوط الأول، سجله رامون ميريز بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب آل مكتوم في دبي.

وفي الشوط الثاني أضاف كيفن أغوديلو وأيدين هروستيتش الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 46 و63.

بهذه النتيجة يعتلي النصر الإماراتي صدارة المجموعة الثانية مستفيداً من تعادل الزوراء العراقي مع نادي قطر بنتيجة 1 - 1 في وقت سابق، الثلاثاء.

ويتنافس في المجموعة الأولى، الدحيل القطري والشباب العماني ونيوم السعودي، وشعب حضرموت اليمني، بينما يوجد في المجموعة الثالثة كل من عجمان الإماراتي والاتفاق السعودي وأربيل العراقي وكاظمة الكويتي.

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى دور الثمانية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس الخليج أخبار الإمارات الإمارات

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«النخبة الآسيوي»: الهلال يواصل انتصاراته بثنائية في السد

رياضة سعودية احتفالية لاعبي الهلال بالتسجيل في مرمى السد (نادي الهلال)

«النخبة الآسيوي»: الهلال يواصل انتصاراته بثنائية في السد

تغلب الهلال السعودي على مُضيّفه السد القطري بنتيجة 2 / صفر، الثلاثاء، بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة عربية عارف الحاج «يمين» يتلقى تهنئة زميله بثلاثيته في مرمى السيب (نادي الحسين)
رياضة عربية

«أبطال آسيا 2»: الحسين الأردني يهزم السيب العُماني

تغلب فريق الحسين الأردني على مضيّفه السيب العُماني بنتيجة 3 - 0، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني.

«الشرق الأوسط» (السيب (عُمان))
رياضة عالمية جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» (د.ب.أ)
رياضة عالمية

«فيفا»: إنفانتينو لا يحصل على «راتب إضافي»

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريراً إخبارياً بشأن دفع راتب إضافي لرئيسه جياني إنفانتينو.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
رياضة سعودية المقاتلة السعودية فاطمة العماري تحتفل بالفوز في ظهورها الأول ضمن منافسات دوري المقاتلين المحترفين (دوري المقاتلين المحترفين)
رياضة سعودية

فاطمة العماري لـ«الشرق الأوسط»: لن أتوقف حتى أنتزع حزام بطولة العالم

لم يكن انتصار المقاتلة السعودية فاطمة العماري في ظهورها الأول ضمن منافسات دوري المقاتلين المحترفين مجرد نتيجة تضاف إلى مسيرتها.

لولوة العنقري (الرياض)
رياضة عربية المصري محمد شريف يحتفل بهدف الزوراء في مرمى قطر (نادي الزوراء)
رياضة عربية

«أبطال الخليج»: المصري شريف يسجل... والزوراء يتعادل مع قطر

تعادل نادي قطر بصعوبة مع ضيفه الزوراء العراقي بنتيجة 1 - 1 الثلاثاء، في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال الخليج لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الرياضة رياضة عربية

لوشيسكو: واجهنا الهلال بشجاعة… وندفع ثمن أخطائنا الأولى

الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق السد القطري (الشرق الأوسط)
الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق السد القطري (الشرق الأوسط)
TT
TT

لوشيسكو: واجهنا الهلال بشجاعة… وندفع ثمن أخطائنا الأولى

الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق السد القطري (الشرق الأوسط)
الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق السد القطري (الشرق الأوسط)

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق السد القطري، أن فريقه قدم أداءً شجاعاً أمام الهلال السعودي، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن لاعبيه بذلوا جهداً كبيراً، وصنعوا فرصاً خطيرة، إلا أنهم افتقدوا الفاعلية في استغلالها، فضلاً عن استمرار معاناة الفريق من استقبال الأهداف عند ارتكاب الأخطاء الأولى.

وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «رأيت على أرض الملعب فريقاً يعمل بجد واجتهاد، ويلعب بندية أمام الهلال، وجهاً لوجه وبكل شجاعة. لقد صنعنا فرصاً مهمة وخطيرة، لكن للأسف لم نستغل تلك اللحظات بالشكل الأمثل».

وأضاف: «أعتقد أن الفرق تمتلك أساليب لعب مختلفة، ولديها خطط وتنظيم وهجمات مرتدة وزخم خاص. لقد واجهنا فريقاً دخل المباراة بدافع كبير، ويمتلك العديد من اللاعبين القادرين على الجري وتغطية المساحات؛ ولذلك لم يتأثروا بدرجات الحرارة. ففي بعض الأحيان قد تتأثر بظروف الطقس، وفي أحيان أخرى لا، ويعتمد ذلك على حجم الدافعية لديك».

وأوضح مدرب السد أن فريقه يمر بمرحلة صعبة بعد فترة التوقف الطويلة، خصوصاً مع عودة عدد من اللاعبين من الإصابة وعدم بلوغهم الجاهزية البدنية الكاملة، مضيفاً: «نمرّ بفترة غريبة بعد هذا التوقف الطويل، وعملياً نحن نعيد إطلاق العمل والجهد الذي بذلناه خلال فترة التحضير الصيفية، ولكن في ظروف مختلفة هذه المرة».

وتابع: «المباريات تُحسم دائماً فوق المستطيل الأخضر، وما لمسته من فريقنا هو الروح العالية والدافعية القوية. نحن نفتقد فقط للتوفيق وحسن الإنهاء في اللمسة الأخيرة؛ لأن الجهد الذي بذله اللاعبون كان جيداً جداً».

وحول ما ينقص السد لتجاوز هذه المرحلة، قال لوشيسكو: «في هذه الأوقات ينقصنا الزخم وسير الظروف لصالحنا، وأن نتوقف عن استقبال الأهداف من أول خطأ نرتكبه. وأمام مثل هذه المواقف والظروف، لا نملك سوى إظهار رد فعل قوي، والمواجهة والمقاتلة على أرض الملعب».

وعن مشاعره خلال مواجهة الهلال، الفريق الذي سبق له تدريبه، واستعاد معه ذكريات مرحلة مهمة في مسيرته التدريبية، أكد لوشيسكو أن العواطف لا مكان لها عند التحضير للمباريات، قائلاً: «عندما نكون داخل أرضية الملعب، وقبل أن نبدأ الإعداد للمباراة، لا نفكر في مثل هذه المشاعر أو الذكريات. تلك الذكريات تظل قائمة في أذهاننا، وأدرك تماماً مدى أهمية تلك الحقبة، ولكن عندما ندخل أجواء المباراة، فإن تركيزنا ينحصر في كيفية التحضير والإعداد للمواجهة».

مواضيع
دوري أبطال آسيا قطر السعودية
الرياضة رياضة عربية

«أبطال آسيا 2»: الحسين الأردني يهزم السيب العُماني

عارف الحاج «يمين» يتلقى تهنئة زميله بثلاثيته في مرمى السيب (نادي الحسين)
عارف الحاج «يمين» يتلقى تهنئة زميله بثلاثيته في مرمى السيب (نادي الحسين)
TT
TT

«أبطال آسيا 2»: الحسين الأردني يهزم السيب العُماني

عارف الحاج «يمين» يتلقى تهنئة زميله بثلاثيته في مرمى السيب (نادي الحسين)
عارف الحاج «يمين» يتلقى تهنئة زميله بثلاثيته في مرمى السيب (نادي الحسين)

تغلب فريق الحسين الأردني على مضيّفه السيب العُماني بنتيجة 3 - 0، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم.

وتألق المهاجم الأردني عارف الحاج (25 عاماً) ليقود الفريق الضيف لتحقيق الانتصار الثمين، بعدما سجل الأهداف الثلاثة في شباك السيب، والتي جاءت في الدقائق 42 و55، و82.

ورفع هذا الفوز رصيد الحسين إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني خلف المتصدر الشرطة العراقي الذي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعدما فاز في وقت سابق، الثلاثاء، على إيست بنغال الهندي 3 - 2.

أما السيب فيظل متذيلاً الترتيب بلا نقاط بعد أول جولتين.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال آسيا أخبار الأردن أخبار عمان سلطنة عمان
الرياضة رياضة عربية

«أبطال الخليج»: المصري شريف يسجل... والزوراء يتعادل مع قطر

المصري محمد شريف يحتفل بهدف الزوراء في مرمى قطر (نادي الزوراء)
المصري محمد شريف يحتفل بهدف الزوراء في مرمى قطر (نادي الزوراء)
TT
TT

«أبطال الخليج»: المصري شريف يسجل... والزوراء يتعادل مع قطر

المصري محمد شريف يحتفل بهدف الزوراء في مرمى قطر (نادي الزوراء)
المصري محمد شريف يحتفل بهدف الزوراء في مرمى قطر (نادي الزوراء)

تعادل نادي قطر بصعوبة مع ضيفه الزوراء العراقي بنتيجة 1 - 1 الثلاثاء، في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال الخليج لكرة القدم.

تقدم الزوراء بهدف في الدقيقة 21 سجله المهاجم المصري محمد شريف المعار من الأهلي المصري لنهاية الموسم الجاري.

وأدرك الفريق القطري التعادل بهدف يوان بولي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يحصل كل فريق على نقطة في بداية مشواره بالمجموعة الثانية التي تضم أيضاً فريقي النصر الإماراتي والرفاع البحريني.

ويتنافس في المجموعة الأولى، الدحيل القطري والشباب العماني ونيوم السعودي، وشعب حضرموت اليمني، بينما يوجد في المجموعة الثالثة كل من عجمان الإماراتي والاتفاق السعودي وأربيل العراقي وكاظمة الكويتي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس الخليج أخبار العراق أخبار قطر قطر