«أبطال الخليج»: النصر الإماراتي يهزم الرفاع البحريني بثلاثية

استهل فريق النصر الإماراتي مشواره في دوري أبطال الخليج بفوز كبير على أرضه أمام الرفاع البحريني بنتيجة 3 - 0، الثلاثاء.
وتقدم النصر بهدف في الشوط الأول، سجله رامون ميريز بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب آل مكتوم في دبي.
وفي الشوط الثاني أضاف كيفن أغوديلو وأيدين هروستيتش الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 46 و63.
بهذه النتيجة يعتلي النصر الإماراتي صدارة المجموعة الثانية مستفيداً من تعادل الزوراء العراقي مع نادي قطر بنتيجة 1 - 1 في وقت سابق، الثلاثاء.
ويتنافس في المجموعة الأولى، الدحيل القطري والشباب العماني ونيوم السعودي، وشعب حضرموت اليمني، بينما يوجد في المجموعة الثالثة كل من عجمان الإماراتي والاتفاق السعودي وأربيل العراقي وكاظمة الكويتي.
يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى دور الثمانية.