«أبطال الخليج»: المصري شريف يسجل... والزوراء يتعادل مع قطر

أكد المدير الفني لفريق التعاون فوك رازوفيتش جاهزية فريقه لتقديم كل ما لديه، غداً، لتحقيق الانتصار أمام «الريان» القطري، رغم الظروف الصعبة، مشدداً على السعى لإعادة التوازن والذهاب لأبعد مدى في دوري أبطال آسيا 2.

وقال فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون، في المؤتمر الصحافي: «من الجيد أنه أتيحت لنا الفرصة للعب في هذه البطولة، وسنواجه فريقاً كبيراً، وأعلم أننا لا نمر بأفضل حالاتنا في الدوري، لكن صدِّقوني لو قلت لكم إننا سنقدم كل ما لدينا، غداً، لتحقيق الانتصار».

وحول أهدافهم في هذا الموسم قال رازوفيتش: «لكي أكون صريحاً، هدفنا هو إيجاد توازن في الفريق، ومع مشاركتنا في 3 بطولات نريد أن نذهب لأبعد مدى».

وردّاً على سؤال «الشرق الأوسط»: هل ستزيد عليكم المشاركة في البطولة الآسيوية الضغط، خصوصاً مع سوء النتائج، قال رازوفيتش: «أوافقك الرأي، لكن في كرة القدم كل شيء متاح وممكن نتيجة مباراة أو اثنتين ربما تغيران الصورة، وهذا ما تحدثت فيه مع اللاعبين».

وأضاف روزوفيتش: «نحن في حاجة لاستعادة الثقة في أنفسنا، ونعمل كل يوم لتطوير الجوانب الدفاعية، ونحن في خط الهجوم نخلق الفرص مثلما حصل في آخِر مباراة، لكن للأسف لم نستغلَّها».

من جانبه قال متعب المفرج، لاعب فريق التعاون، في المؤتمر الصحافي: «نُعزِّي أنفسنا فيمن تُوفي في الأحداث الأخيرة، ونسأل الله الشفاء للمصابين، وبالنسبة للمباراة سنلعب مباراة ضد فريق قوي، وسندخل من أجل الفوز».

️| فوك رازوفيتش مدرب فريق #التعاون في المؤتمر الصحافي:-من الجيد أنها أتيحت لنا الفرصة للعب في هذه البطولة وسنواجه فريق كبير وأعلم أننا لا نمر بأفضل حالاتنا في الدوري لكن صدقوني لو قلت لكم أننا سنقدم كل ما لدينا غدا لتحقيق الانتصار #التعاون_الريان#دوري_ابطال_آسيا2 pic.twitter.com/SKSOTU5gwr — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 13, 2026

وأضاف المفرج: «صحيح، نمر بظروف صعبة، لكن لا نستغني عن وقفة جماهيرنا في هذه الفترة، ونحن نعطي كل بطولة أهميتها، وبإذن الله خير في ما هو مقبل».

وعن تغيير المدرسة التدريبية وهل أثّر عليكم كلاعبين، والفريق بشكل عام، أجاب المفرج على سؤال «الشرق الأوسط» بالقول: «هذا الموسم، دخلنا بتغييرات في بعض اللاعبين، وربما هذا أثَّر علينا دفاعياً، لكن الآن مع مدرب جديد وسنعمل لتحسين الوضع».

وحول رسالته للجماهير قال المفرج: «نعلم أننا لم نقدم أداء جيداً، ولكن نحن الآن بحاجتهم أكثر من أي وقت مضى، وإن شاء الله بدعمهم نعود للانتصارات».