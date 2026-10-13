«أبطال الخليج»: المصري شريف يسجل... والزوراء يتعادل مع قطر

تعادل نادي قطر بصعوبة مع ضيفه الزوراء العراقي بنتيجة 1 - 1 الثلاثاء، في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال الخليج لكرة القدم.
تقدم الزوراء بهدف في الدقيقة 21 سجله المهاجم المصري محمد شريف المعار من الأهلي المصري لنهاية الموسم الجاري.
وأدرك الفريق القطري التعادل بهدف يوان بولي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وبذلك يحصل كل فريق على نقطة في بداية مشواره بالمجموعة الثانية التي تضم أيضاً فريقي النصر الإماراتي والرفاع البحريني.
ويتنافس في المجموعة الأولى، الدحيل القطري والشباب العماني ونيوم السعودي، وشعب حضرموت اليمني، بينما يوجد في المجموعة الثالثة كل من عجمان الإماراتي والاتفاق السعودي وأربيل العراقي وكاظمة الكويتي.