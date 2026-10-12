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«النخبة الآسيوي»: الغرافة القطري يخسر على ملعبه أمام الاستقلال الإيراني

الاستقلال الإيراني هزم الغرافة القطري بالدوحة (الاتحاد الآسيوي)
الاستقلال الإيراني هزم الغرافة القطري بالدوحة (الاتحاد الآسيوي)
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«النخبة الآسيوي»: الغرافة القطري يخسر على ملعبه أمام الاستقلال الإيراني

الاستقلال الإيراني هزم الغرافة القطري بالدوحة (الاتحاد الآسيوي)
الاستقلال الإيراني هزم الغرافة القطري بالدوحة (الاتحاد الآسيوي)

خسر فريق الغرافة القطري على ملعبه ووسط جماهيره أمام الاستقلال الإيراني بنتيجة 1 - 2، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

تقدم الضيوف بهدف ياسر أساني في الدقيقة 38 من المباراة التي أقيمت على ملعب ثاني بن جاسم، لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق الإيراني.

وبعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني، أدرك الغرافة التعادل بهدف للاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي.

لكن الاستقلال استعاد تفوقه مجدداً بهدف ثانٍ سجله حسين جودارزي في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة يرفع الاستقلال الإيراني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني متخلفاً بفارق الأهداف عن العين الإماراتي صاحب الصدارة، بينما بقي الغرافة بلا رصيد في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب من أصل 16 نادياً.

وفي الجولة الثالثة التي ستقام أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، سيحل الغرافة ضيفاً على أهلي جدة السعودي، بينما يلعب الاستقلال الإيراني خارج أرضه أمام شباب الأهلي الإماراتي.

وكان الفريق الإيراني بدأ مشواره بالفوز 3 - صفر على السد القطري، بينما خسر الغرافة أمام الهلال السعودي بنتيجة 1 - 2.

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«النخبة الآسيوي»: التعادل السلبي يخيم على مباراة تراكتور والشمال

التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)
التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)
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«النخبة الآسيوي»: التعادل السلبي يخيم على مباراة تراكتور والشمال

التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)
التعادل السلبي حسم مواجهة تراكتور الإيراني والشمال القطري (نادي الشمال)

خيّم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين تراكتور الإيراني والشمال القطري، الاثنين، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط ضمن الجولة الثانية من مباريات مجموعة الغرب بمرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

والتعادل هو الثاني للشمال في البطولة القارية؛ إذ استهل مشواره بالتعادل 1 - 1 مع الاتحاد السعودي، وبذلك رفع رصيده إلى نقطتين.

أما تراكتور، فقد حصد أول نقطة له بعد أن خسر مباراته الأولى 0 - 1 أمام شباب الأهلي الإماراتي.

وكانت مستويات الفريقين متقاربة خلال المباراة من حيث نسبة الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي، وندرة الفرص التهديفية الحقيقية.

وسدد فيديريكو بايس لاعب الشمال كرة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53، لكن بارسا جعفري حارس تراكتور تصدى لها.

كذلك، سدد دانيال إسماعيلفار لاعب تراكتور كرة بقدمه اليسرى من مسافة قريبة في الدقيقة 57، لكن بابكر سيك حارس الشمال تصدى لها ببراعة.

ويخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري، على أن يتأهل أفضل 8 فرق من كل من مجموعتي الغرب والشرق إلى دور 16 بالبطولة.

وتقام منافسات دور الـ16 في مارس (آذار) المقبل، ثم تقام منافسات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.

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مدرب شباب الأهلي: خسارة الاتحاد أمام الهلال لن تقلل من قوته

أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)
أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)
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مدرب شباب الأهلي: خسارة الاتحاد أمام الهلال لن تقلل من قوته

أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)
أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي الإماراتي (الشرق الأوسط)

أكد أندريه جاردين، مدرب شباب الأهلي الإماراتي، جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد، غداً (الثلاثاء)، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الفريق السعودي يملك إمكانات كبيرة، وأن خسارته الأخيرة أمام الهلال لا تقلل من قوته.

وقال جاردين في المؤتمر الصحافي: «سعيد للغاية بوجودي هنا والاستقبال الرائع الذي وجدناه. عملنا بشكل جيد، وننتظر مواجهة كبيرة، ونتمنى التوفيق».

وأضاف: «الاتحاد فريق رائع ولا يُستهان به، وقد جرى تحضيره بشكل جيد، وأتوقع أن يبادر هجومياً. حضرنا جيداً من الناحيتين الدفاعية والتنظيمية، مع التركيز على القوة في الثنائيات».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عن طبيعة المواجهة المتوقعة، قال: «شباب الأهلي يملك فريقاً جيداً، وسنلعب بتوازن بين الهجوم والدفاع. فقدنا كثيراً من اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي، إلى جانب تراجع مستوى بعض اللاعبين، لكننا نسعى دائماً إلى تقديم مواجهة قوية. خسارة الاتحاد أمام الهلال لا تعني التقليل منه».

من جانبه، أشاد عيد خميس، لاعب شباب الأهلي، بحفاوة الاستقبال في السعودية، وقال: «نشكركم على حفاوة الاستقبال، وهذا ليس بغريب على السعودية والسعوديين، المعروفين بالكرم والضيافة. نسأل الله أن يديم الأمن والأمان على السعودية وجميع دول الخليج».

وعن تأثير الحضور الجماهيري، أضاف: «جمهور الاتحاد يمنح فريقه الأفضلية باللعب على أرضه، ونعرف قوة الجماهير الاتحادية. نحن نستمتع باللعب هنا، ونسعى إلى الظهور بصورة طيبة، وألا يؤثر الحضور الجماهيري علينا».

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الأهلي يحسم «ديربي القاهرة» بثنائية... ويتصدر «مؤقتاً»

الجزائري منصف بقرار لحظة تسجيله الهدف الثاني للأهلي (رويترز)
الجزائري منصف بقرار لحظة تسجيله الهدف الثاني للأهلي (رويترز)
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الأهلي يحسم «ديربي القاهرة» بثنائية... ويتصدر «مؤقتاً»

الجزائري منصف بقرار لحظة تسجيله الهدف الثاني للأهلي (رويترز)
الجزائري منصف بقرار لحظة تسجيله الهدف الثاني للأهلي (رويترز)

سجل الأهلي هدفاً في كل شوط ليفوز 2-صفر على الزمالك في القمة 133 بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم الأحد.

ووضع القائد محمد هاني الأهلي في المقدمة في الدقيقة 39 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بدّلت اتجاهها بعدما ارتطمت الكرة بأحد المدافعين وسكنت شباك المهدي سليمان حارس الزمالك. وأضاف البديل الجزائري منصف بقرار الهدف الثاني بتسديدة أرضية من حدود منطقة الجزاء على يمين المهدي سليمان حارس الزمالك.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الذي يستضيف سيراميكا كليوباترا الاثنين، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث.

وسنحت فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة التاسعة عندما مرّ أحمد سيد (زيزو) من الناحية اليمنى، وأرسل تمريرة عرضية قوية قابلها سفيان بن جديدة مباشرة فوق العارضة.

وضغط الزمالك في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكن مصطفى شوبير حارس الأهلي التقط كل الكرات العالية. وأنقذ شوبير مرماه من فرصة خطيرة من ضربة رأس لأحمد شريف في الدقيقة 57 عندما تصدى للكرة بيد واحدة ليحافظ على تقدم الأهلي.

وكاد حسام أشرف يدرك التعادل بضربة رأس قوية في الدقيقة 79، لكن الكرة علت العارضة وسط تراجع من الأهلي. وبعدها بدقيقة واحدة طالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء إثر سقوط الأنجولي شيكو بانزا داخل المنطقة بعد التحام مع المغربي أشرف داري. وبعدها مباشرة أطلق البديل بقرار تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء ليجعل النتيجة 2-صفر للأهلي.

وفي وقت سابق اليوم افتتح القناة والمصري البورسعيدي الجولة السادسة من المسابقة بالتعادل 1/1. ومنح حازم أبو سنة التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 22 عندما تابع تسديدة زميله الغاني ماولي وايو التي ردت من محمود حمدي حارس مرمى المصري ليضع الكرة في الشباك. وأدرك صلاح محسن التعادل للمصري البورسعيدي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

ورفع القناة رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع متقدماً بفارق الأهداف عن منافسه صاحب المركز 12.

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