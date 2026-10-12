«النخبة الآسيوي»: الغرافة القطري يخسر على ملعبه أمام الاستقلال الإيراني

خسر فريق الغرافة القطري على ملعبه ووسط جماهيره أمام الاستقلال الإيراني بنتيجة 1 - 2، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

تقدم الضيوف بهدف ياسر أساني في الدقيقة 38 من المباراة التي أقيمت على ملعب ثاني بن جاسم، لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق الإيراني.

وبعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني، أدرك الغرافة التعادل بهدف للاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي.

لكن الاستقلال استعاد تفوقه مجدداً بهدف ثانٍ سجله حسين جودارزي في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة يرفع الاستقلال الإيراني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني متخلفاً بفارق الأهداف عن العين الإماراتي صاحب الصدارة، بينما بقي الغرافة بلا رصيد في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب من أصل 16 نادياً.

وفي الجولة الثالثة التي ستقام أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، سيحل الغرافة ضيفاً على أهلي جدة السعودي، بينما يلعب الاستقلال الإيراني خارج أرضه أمام شباب الأهلي الإماراتي.

وكان الفريق الإيراني بدأ مشواره بالفوز 3 - صفر على السد القطري، بينما خسر الغرافة أمام الهلال السعودي بنتيجة 1 - 2.