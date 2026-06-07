«وديّات المونديال»: النرويج تفرض التعادل على المغرب

فرضت النرويج التعادل 1-1 على المغرب الأحد في إطار استعدادات كلا المنتخبين لكأس العالم لكرة القدم، بعدما سجل مارتن أوديغارد هدفا في الشوط الثاني ليلغي هدف براهيم دياز.

وبدأ المغرب المباراة بقوة، وكاد أن يسجل عن طريق عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة الرابعة، لكنه سدد بجوار القائم الأيمن.

ومنح دياز لاعب ريال مدريد التقدم للمغرب من تسديدة منخفضة استقرت في الزاوية البعيدة بعد ثماني دقائق من البداية، ليعكس فريق المدرب محمد وهبي سيطرته على المباراة.

لكن المغرب تلقى ضربة قوية بإصابة نصير مزراوي ليغادر المباراة في منتصف الشوط الأول.

واستقر اللعب في منتصف الملعب في الشوط الثاني، قبل أن يهدر نائل العيناوي فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعدما أطلق ضربة رأس أعلى العارضة.

وأدرك أوديغارد التعادل بتسديدة مباشرة استقرت في الزاوية الضيقة لحارس المغرب ياسين بونو في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ويستهل المغرب مشواره بمواجهة البرازيل يوم 13 يونيو (حزيران) في المجموعة الثالثة، بينما تلعب النرويج مع العراق يوم 16 من الشهر ذاته في المجموعة التاسعة.