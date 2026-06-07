عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

«وديّات المونديال»: النرويج تفرض التعادل على المغرب

النرويج فرضت التعادل على المغرب (أ.ف.ب)
النرويج فرضت التعادل على المغرب (أ.ف.ب)
  • هاريسون: «الشرق الأوسط»
TT
  • هاريسون: «الشرق الأوسط»
TT

«وديّات المونديال»: النرويج تفرض التعادل على المغرب

النرويج فرضت التعادل على المغرب (أ.ف.ب)
النرويج فرضت التعادل على المغرب (أ.ف.ب)

فرضت النرويج التعادل 1-1 على المغرب الأحد في إطار استعدادات كلا المنتخبين لكأس العالم لكرة القدم، بعدما سجل مارتن أوديغارد هدفا في الشوط الثاني ليلغي هدف براهيم دياز.

وبدأ المغرب المباراة بقوة، وكاد أن يسجل عن طريق عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة الرابعة، لكنه سدد بجوار القائم الأيمن.

ومنح دياز لاعب ريال مدريد التقدم للمغرب من تسديدة منخفضة استقرت في الزاوية البعيدة بعد ثماني دقائق من البداية، ليعكس فريق المدرب محمد وهبي سيطرته على المباراة.

لكن المغرب تلقى ضربة قوية بإصابة نصير مزراوي ليغادر المباراة في منتصف الشوط الأول.

واستقر اللعب في منتصف الملعب في الشوط الثاني، قبل أن يهدر نائل العيناوي فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعدما أطلق ضربة رأس أعلى العارضة.

وأدرك أوديغارد التعادل بتسديدة مباشرة استقرت في الزاوية الضيقة لحارس المغرب ياسين بونو في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ويستهل المغرب مشواره بمواجهة البرازيل يوم 13 يونيو (حزيران) في المجموعة الثالثة، بينما تلعب النرويج مع العراق يوم 16 من الشهر ذاته في المجموعة التاسعة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم أخبار المغرب كأس العالم أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«إن بي إيه": الضغط يتزايد مع عودة نيكس لاستضافة ثالث مباريات النهائي

رياضة عالمية صراع نيكس وسبيرز يتجدد في نيويورك (أ.ب)

«إن بي إيه": الضغط يتزايد مع عودة نيكس لاستضافة ثالث مباريات النهائي

يتطلع نيويورك نيكس بشدة إلى إسعاد جماهيره عندما يستضيف ملعب ماديسون سكوير غاردن أول مباراة له في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

فلورنتينو بيريز يقترب من الفوز برئاسة ريال مدريد

اقترب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بقوة من الفوز بولاية جديدة في منصبه، وفقا للمؤشرات الأولية من عملية فرز الأصوات لانتخابات العملاق الإسباني.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية إيطاليا هزمت اليونان وديا (أ.ب)
رياضة عالمية

إيطاليا تهزم اليونان وديّاً استعداداً لدوري الأمم الأوروبية

فاز المنتخب الإيطالي على نظيره اليوناني 1/صفر، مساء الأحد، في مباراة ودية دولية.

«الشرق الأوسط» (هيراكليون)
رياضة عالمية الفرنسي مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

رئيس بايرن ميونيخ لفلورنتينو بيريز: أوليسيه «ليس للبيع»

رفض رئيس بايرن ميونيخ الشائعات التي تحدثت عن نية ريال مدريد تقديم عرض لضم الفرنسي مايكل أوليسيه.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عالمية رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

منتخب هولندا يجري اختبارا لتشكيلته الأساسية في وديّة أوزبكستان

يخطط رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي لاستغلال مواجهة أوزبكستان وديا في نيويورك الاثنين ليختبر تشكيلته الأساسية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الرياضة رياضة عربية

بعثة منتخب تونس تتجه إلى المكسيك وسط «معنويات مهزوزة»

منتخب تونس يصل إلى المكسيك استعداداً للمونديال (رويترز)
منتخب تونس يصل إلى المكسيك استعداداً للمونديال (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

بعثة منتخب تونس تتجه إلى المكسيك وسط «معنويات مهزوزة»

منتخب تونس يصل إلى المكسيك استعداداً للمونديال (رويترز)
منتخب تونس يصل إلى المكسيك استعداداً للمونديال (رويترز)

تتوجه بعثة منتخب تونس لكرة القدم، الأحد، إلى المكسيك للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تشارك في تنظيمها أيضاً الولايات المتحدة وكندا.

وسافر المنتخب التونسي للمشاركة في المونديال وسط معنويات مهزوزة بعد خسارته القاسية صفر-5 أمام منتخب بلجيكا وديّاً، السبت، في آخر مبارياته الإعدادية لكأس العالم.

وتتجه البعثة المكونة من 58 شخصاً من بينهم 26 لاعباً وأعضاء الجهاز التدريبي واتحاد الكرة والمرافقين، في وقت لاحق من مساء الأحد، إلى المكسيك عبر رحلة عادية على متن الخطوط الفرنسية مع توقف قصير في تركيا.

وأثارت الخسارة الموجعة أمام المنتخب البلجيكي شكوكاً بشأن أداء منتخب تونس المرتقب في المونديال، الذي يشارك فيه 48 منتخباً للمرة الأولى.

ولم يقدم لاعبو منتخب «نسور قرطاج» شيئاً يذكر في المباراة، ما دفع الجمهور التونسي الذي حضر بأعداد كبيرة في ملعب «روا بودوين» بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى إطلاق صافرات الاستهجان ضدهم في آخر اللقاء.

وقال صبري لموشي، المدير الفني للمنتخب التونسي، إن الهزيمة مقلقة بسبب توقيتها وإمكانية أن تؤثر على معنويات اللاعبين، مشيراً إلى اختيارات غير موفقة للاعبين والتشكيل.

وشدد لموشي في تصريحاته على ضرورة تجاوز الخسارة الثقيلة سريعاً قبل خوض مباريات المونديال بجانب إيجاد حلول لمعضلة خط الهجوم الذي سجل هدفاً وحيداً في أربع مباريات ودية.

وأثارت الخسارة غضباً وقلقاً في تونس من قدرة المنتخب الذي يشارك للمرة السابعة في كأس العالم على تجاوز الدور الأول للمرة الأولى، وهو الهدف الذي فشل في تحقيقه في جميع مشاركاته السابقة.

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات للمونديال، إلى جانب منتخبات السويد وهولندا واليابان.

وتلعب تونس في أولى مبارياتها ضد منتخب السويد يوم 15 يونيو (حزيران) الحالي في ملعب مدينة مونتيري بالمكسيك.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عربية

تمديد عقد بيتكوفيتش على رأس منتخب الجزائر حتى 2028

المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش باقٍ في تدريب الجزائر (د.ب.أ)
المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش باقٍ في تدريب الجزائر (د.ب.أ)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT

تمديد عقد بيتكوفيتش على رأس منتخب الجزائر حتى 2028

المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش باقٍ في تدريب الجزائر (د.ب.أ)
المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش باقٍ في تدريب الجزائر (د.ب.أ)

مُدّد عقد المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يتولى قيادة المنتخب الجزائري منذ عام 2024، ليواصل مهامه حتى يوليو (تموز) 2028، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات «كأس العالم 2026»، وفق ما أعلن «الاتحاد الجزائري لكرة القدم».

وجاء في بيان، نشره «الاتحاد» على موقعه الرسمي، أن بيتكوفيتش، الذي عُيّن على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني في 29 فبراير (شباط) 2024، «حقق نتائج لافتة منذ توليه المهمة».

وأكد «الاتحاد» أن «استمرار الاستقرار الفني على رأس المنتخب الوطني يعكس الطموح والرغبة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة».

وكان بيتكوفيتش (62 عاماً) قد خلف المدرب جمال بلماضي عقب نهائيات «كأس الأمم الأفريقية 2023»، التي شهدت خروج المنتخب الجزائري من الدور الأول.

وأصبح المدرب السويسري من أصول بوسنية متاحاً منذ إقالته من تدريب نادي بوردو الفرنسي في فبراير 2022، بعد بداية موسم صعبة انتهت لاحقاً بهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وقبل ذلك، أشرف بيتكوفيتش على تدريب منتخب سويسرا بين عامي 2014 و2021، كما توج بلقب كأس إيطاليا مع لاتسيو في عام 2013.

ومنذ توليه تدريب «محاربي الصحراء»، قاد بيتكوفيتش المنتخب في سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث حقق 21 انتصاراً، مقابل 4 تعادلات، و3 هزائم فقط، وفقاً لبيان «الاتحاد الجزائري».

وسيخوض المنتخب الجزائري منافسات «كأس العالم 2026» في أميركا الشمالية، خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز)، ضمن المجموعة العاشرة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين حاملة اللقب والأردن والنمسا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم أخبار الجزائر كأس العالم الجزائر
الرياضة رياضة عربية

وديّات الموندبال: قطر تتعادل مع السلفادور

جاسم جابر لاعب منتخب قطر يحاول لعب الكرة تحت ضغط مارسيلو دياز لاعب السلفادور (أ.ف.ب)
جاسم جابر لاعب منتخب قطر يحاول لعب الكرة تحت ضغط مارسيلو دياز لاعب السلفادور (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

وديّات الموندبال: قطر تتعادل مع السلفادور

جاسم جابر لاعب منتخب قطر يحاول لعب الكرة تحت ضغط مارسيلو دياز لاعب السلفادور (أ.ف.ب)
جاسم جابر لاعب منتخب قطر يحاول لعب الكرة تحت ضغط مارسيلو دياز لاعب السلفادور (أ.ف.ب)

اكتفى المنتخب القطري بالتعادل السلبي أمام نظيره السلفادوري في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات "العنابي" لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة تكافؤاً كبيراً بين المنتخبين، حيث تبادلا السيطرة وصناعة الفرص دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك على مدار التسعين دقيقة.

وبدأ المنتخب القطري المباراة بصورة جيدة، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 13 عندما أرسل أكرم عفيف كرة عرضية متقنة قابلها عيسى لاي برأسية مرت بجوار القائم.

ورد منتخب السلفادور بمحاولة خطيرة في الدقيقة 31 عبر ستيفن فاسكيز الذي تلقى تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس محمود أبو ندى تألق في التصدي لتسديدته وتحويلها إلى ركلة ركنية.

وعاد "العنابي" ليهدد مرمى منافسه قبل نهاية الشوط الأول، بعدما قاد إيدميلسون جونيور هجمة مرتدة سريعة ومرر كرة إلى أكرم عفيف الذي سدد فوق العارضة بقليل.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي عدة تعديلات على تشكيلته، أبرزها إشراك عاصم ماديبو وكريم بوضياف لتنشيط خط الوسط، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

ويستعد المنتخب القطري لخوض مباراته الأولى في كأس العالم أمام سويسرا يوم 13 حزيران، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً كندا والبوسنة والهرسك.

وخرج المنتخب القطري بعدد من المكاسب الفنية رغم غياب الأهداف، في اختبار أخير قبل الدخول في أجواء المنافسة الرسمية بالمونديال.

مواضيع
كأس العالم قطر السلفادور